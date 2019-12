Kuh büxt von Koppel aus und greift Auto an

Mit dem eigenen Leben bezahlen musste am Montag ein Hausrind seinen Ausbruch aus einer Koppel bei Großschwabhausen. Zuvor erwies sich die Färse, also ein Jungrind, das noch nicht gekalbt hat, auf der Weide äußerst aggressiv gegenüber ihren Artgenossen. Nach dem gelungenen Ausbruch von der Weide gegen 11 Uhr informierte der Halter sofort das zuständige Veterinäramt im Landratsamt Apolda sowie das Ordnungsamt der VG Mellingen. Zahlreiche Versuche, den Ausreißer einzufangen, misslangen. In Folge dessen konnte das Tier die nahe gelegene Straße erreichen. Hier zeigte sich das Tier abermals angriffslustig, nun gegenüber einem Pkw und mehreren Personen, die sich der Kuh näherten, um sie einzufangen. Glücklicherweise konnte der Halter das Tier schlussendlich in einen sicheren Bereich drängen, wo es mit einem Abstand von 20 Metern festgehalten werden konnte. Der zuständige Amtstierarzt ordnete nach einer Lebendbegutachtung die amtliche Tötung an. In Zusammenarbeit mit der unteren Jagdbehörde wurde ein Jäger bestellt, der mit mehreren Schüssen das Tier erlegte. Im Anschluss wurde das Tier mit einem Radlader abtransportiert und zur Untersuchung ausgeweidet. Wie Amtstierarzt Dr. Stefan Kleinhans auf Nachfrage erklärt, geht von der getöteten Kuh keinerlei Gefahr für Mensch und andere Tier aus, so dass ihr Fleisch im Rahmen einer Hausschlachtung weiter verwertet werden kann. Der gesamte Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden.