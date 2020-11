Blick auf das aktuelle Baugeschehen in der Zufahrt zum Jugendclub in Wickerstedt.

Wickerstedt. Apoldaer Wasser GmbH und Landgemeinde Bad Sulza investieren mehr als eine halbe Million Euro in Maßnahmenpaket.

Kur für Straßen, Wassernetz und Jugendclub in Wickerstedt

Eine stattliches Maßnahmenpaket vom hiesigen Wasserversorger aus Apolda und der Landgemeinde Bad Sulza sorgt gerade in Wickerstedt für verstärkte Bauaktivität. Seit Anfang September und wohl noch bis ins Frühjahr hinein werden für in Summe über eine halbe Million Euro Einzelmaßnahmen zwischen Hauptstraße, Jugendclub und Am Friedhof umgesetzt.