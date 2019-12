Gute Nachricht für Bielen: Landgasthof „Goldene Aue“ will sich erweitern

Die lange Historie des Landgasthofes „Goldene Aue“ in Bielen könnte demnächst um ein Kapitel reicher werden: Grundlage dafür kann am Mittwoch der Stadtrat legen, wenn er über einen Bebauungsplan für das Stück „An der Alten Leipziger Straße“ entscheidet. Wird dieser vom Kommunalparlament gutgeheißen, könnten hier zwölf barrierearme Ferienwohnungen entstehen, verrät Inhaber Alexander Lendewig. „Richten sollen sich diese autarken Zimmer vor allem an Radtouristen und Taucher“, so der Plan des Hoteliers, der noch keine Kostenschätzung für seine Idee abgeben will, aber mit Größenordnungen rechnet, wie sie jüngst für die Erweiterung der Rodishainer „Wolfsmühle“ notwendig waren. Hier waren rund 1,9 Millionen Euro in einen Anbau geflossen.

Aus Sicht von Altinhaber Werner Lendewig wäre die Erweiterung ganz im Sinne der Historie: „Wir sind kontinuierlich nach Bedarf gewachsen“, erzählt Alexander Lendewigs Vater rückblickend über den Landgasthof, der schon seit 1906 im Familienbesitz ist. Sein Vorfahr Herrmann Lendewig habe damals die Gaststätte in Uthleben verkauft und sich in Bielen angesiedelt. Doch selbst zu Napoleons Zeiten hätten hier bereits Kutschen pausiert und ihre Pferde umgespannt, weiß Werner Lendewig.

Turbulente Zeiten erwartete das Hotel auch nach der Wende: Zwar sei das Ensemble nicht mehr zu sanieren gewesen, doch mit seinem Imbiss „Zum langen Trabi“ habe er selbst in der überregionalen Presse für Furore gesorgt, lächelt Werner Lendewig. 1992 folgte der Abriss des ehemaligen Gasthauses, das 1993 einem Neubau wich. Nach den Ansprüchen der Gäste sei man daraufhin peu a peu gewachsen, nimmt Lendewig Bezug auf die Installation eines Fahrstuhls für ältere Besucher im Jahr 1998. Auch ein Saal kam im zweiten Bauabschnitt hinzu. Mit der Übergabe an seinen Sohn Alexander vor drei Jahren dann der nächste Meilenstein: In einem Zusatzbau finden sich seitdem acht weitere Zimmer, die der „Goldenen Aue“ nunmehr 50 Zimmer mit 80 Betten bescheren. 15 Angestellte kümmern sich um sie sowie um eine Bowlingbahn und eine Sauna, erklärt Lendewig, der sich vor allem gern an den Besuch des Kosmonauten Sigmund Jähn sowie an eine 60-köpfige Motorradausfahrt erinnert.