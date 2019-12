Landtagsabgeordneter spendet an die SG Unterkoskau

Der AfD-Landtagsabgeordnete des Oberlandes, Uwe Thrum, hält auch im Dezember sein Versprechen, monatlich 400 Euro seiner Abgeordneten-Diät an gemeinnützige Vereine die Traditionsveranstaltungen pflegen oder den Kinder- und Jugendsport in der Region fördern, zu spenden.

Im Dezember ist es dieses Mal die Abteilung Tischtennis der SG Unterkoskau. Von diesem Geld sollen laut Thrum neue Trikots für den Nachwuchs angeschafft werden. „Mein besonderer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die in unzähligen Stunden allein im Saale-Orla-Kreis für die Gesunderhaltung durch Bewegung und den Zusammenhalt der Gemeinschaft im ländlichen Raum sorgen“, teilt der Landtagsabgeordnete mit.

Kritisch betrachte er das neue Sportfördergesetz. Es regele die entgeltfreie Nutzung öffentlicher Sportanlagen für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb, wobei die Einnahmeausfälle für Kommunen und Landkreise im Gegenzug durch das Land nicht ausreichend kompensiert würden. Zudem erfolge die Ausgleichszahlungen nach dem Kriterium der Einwohnerzahl der betroffenen Kommunen und Landkreise, was den ländlichen Raum wiederum besonders benachteiligen würde. „Es bleibt zu hoffen, dass wir auch in Zukunft genügend Sportstätten in unserer Region erhalten, um damit eine wichtige Säule unserer regionalen Gemeinschaft bewahren zu können“, schließt Thrum ab.

Im kommenden Frühjahr will der Landtagsabgeordnete in der Kreisstadt Schleiz ein Wahlkreisbüro einrichten, teilt er auf Nachfrage der Redaktion mit.