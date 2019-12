Nach 17 Jahren Ehrenamt in der Nordhäuser Rheuma-Liga scheidet die langjährige Vorsitzende Annelie Firlus (vorn Mitte) aus gesundheitlichen Gründen am Jahresende aus ihrem Amt aus.

Nordhausen. Neues aus der Rheuma-Liga in Nordhausen: Heidi Koppetzki übernimmt jetzt vorerst die Leitung der seit 25 Jahren bestehenden Arbeitsgruppe.

Langjährige Chefin der Rheuma-Liga in Nordhausen wurde verabschiedet

Im Februar wählt die Nordhäuser Rheuma-Liga einen neuen Vorsitzenden. Annelie Firlus gab den Ehrenamtsposten nach 17 Jahren aus gesundheitlichen Gründen auf. Vorübergehend leitet ihre Stellvertreterin Heidi Koppetzki die Arbeitsgemeinschaft.

Ins Leben gerufen wurde diese Gruppe vor 25 Jahren. Waren es 1994 nur 56 Mitglieder, wuchs unter Firlus’ Leitung deren Zahl auf nunmehr 230. „Viele Stunden Freizeit widmete sie ihrem Ehrenamt und das unter zunächst nicht einfachen räumlichen und technischen Bedingungen. Abrechnungen für das Funktionstraining und andere Dokumente musste Annelie Firlus lange Zeit mit der Hand erstellen“, berichtet Christiane Wendel. Ein eigenes Büro hat die Nordhäuser Rheuma-Liga erst seit 2009.

Rheumatoide Arthritis, Arthrosen, Wirbelsäulenprobleme oder auch Fibromyalgie sind die gängigsten Krankheitsbilder der Mitglieder. Die Rheuma-Liga hilft mit Beratung, Begegnung, Betreuung und Bewegung.

In 14 Gruppen wird jede Woche das Funktionstraining im Wasser durchgeführt, bei der Trockengymnastik existieren derzeit drei Gruppen. Einmal wöchentlich leitet Inge Morgenstern eine Gruppe „Rhythmische Bewegung“. Auch Tai Chi und Nordic Walking werden angeboten. Die Fahrt zur Thüringer Gesundheitsmesse nach Erfurt stand in den vergangenen Jahren regelmäßig auf dem Programm. Vorträge, meist zu medizinischen Themen, bereichern den Jahresplan genauso wie gemeinsame Ausflüge zum Beispiel ins Badehaus und einmal jährlich in die nähere Umgebung.

Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen, ebenso Menschen, die ehrenamtlich mitarbeiten. Erreichbar ist Christiane Wendel von der Rheuma-Liga telefonisch unter 03631 / 97 92 15.