Lebendiger Adventskalender in Apolda gestartet

Start in die Adventszeit im Jugendclub „Studioclub“ in Apolda-Nord.

Apolda. Diesmal findet die Aktion Lebendiger Adventskalender in Apolda nur online statt.

Wer den Lebendigen Adventskalender von Apolda sucht, der wird in diesem Jahr digital unter www.diakonie-apolda.de fündig. Hinter dem ersten Türchen versteckt sich der Jugendclub „Studioclub“ in Apolda-Nord. Dieser ist auch der Empfänger der Spenden, die im Rahmen der Aktion auch 2021 wieder gesammelt werden. Wenn Neugierige schon gemeinsam kein Türchen öffnen durften, einen kleinen Einblick in den Jugendclub gibt es für unsere Leser trotzdem. So wurde dort die Adventszeit mit dem gemeinsamen Stockbrot-Backen der Kinder und Jugendlichen eingeleitet.