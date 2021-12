Leser schreiben zum Advent: Der alte Herrnhuter Stern leuchtet noch immer

Weimar. Erinnerungen an die Kindheit werden wach. Die Weihnachtszeit kann gar nicht lange genug dauern.

Martin Steiger aus Weimar gehört mit zu den ersten Lesern, die unserem Aufruf gefolgt sind. Er schreibt:

Es war schon immer so, dass ich mich nur schwer von Weihnachten trennen konnte. Am liebsten war es mir, wenn Ostern im Kirchenjahr spät lag und die Epiphanias-Zeit entsprechend ausgedehnt wurde.

Als wir noch Kinder waren, fiel am 27. Dezember in unserer Familie alle vorherige Anspannung von uns ab. Das Krippen-Spiel war wieder sehr gelungen gewesen, Vater hatte seine Weihnachtspredigten gehalten, wir freuten uns über die Geschenke vom Heiligen Abend, und nun kam Mutters Geburtstag am 28. Dezember, dem „Tag der unschuldigen Kindlein“, der an den Kindermord von Bethlehem erinnert. Aber Mutters Geburtstag war dennoch ein besonders froher Festtag, denn sie setzte sich nach dem Ständchen am Morgen, das immer einen festen Ritus hatte (mit „Lobet den Herren alle, die ihn ehren“, 1., 6. und 7. Strophe, und dem Kanon „Wir kommen all‘ und gratulieren und wünschen dir viel Glück und Segen“), und dem Kaffeetrinken ans Klavier, und wir sangen lautstark und froh den „Quempas“ von vorn bis hinten durch. Das war schön und bleibt unvergessen!

Manche entsorgen ihren Christbaum schon am 2. Feiertag. Im Haus der Kindheit blieb er bis Epiphanias stehen, dem 6. Januar, auch Dreikönigstag genannt. Bei uns bleibt alles bis zum Samstag nach dem letzten Sonntag nach Epiphanias. Bis dahin steht der Baum in vollem Schmuck, auch wenn er manches Jahr mächtig nadelte. Bis dahin dreht sich die Pyramide aus dem Erzgebirge, die über Minden in Westfalen den Weg zu uns gefunden hat, weil sie im Osten nicht zu kaufen war. Bis dahin hängt der Herrnhuter Stern (rot) von der Decke, dem die Spuren der Jahre deutlich anzusehen sind. Und jedes Jahr denke ich: „Nun muss aber mal ein neuer Stern her!“ Doch dann ist die Adventszeit schon wieder herangekommen, und ich sage mir: „Na, ein Jahr geht er noch!“ Die beiden Krippen werden nur noch selten aus dem Keller in die Wohnung geholt, weil der Platz fehlt.

Ja, ich trenne mich immer schwer von Weihnachten. Aber irgendwann ist jedes Fest zu Ende. Der Baum kommt zerkleinert in die Tonne, und die „Weihnachtsdeko“ schweren Herzens wieder in den Keller. Aber mit Weihnachten ist es wie mit dem Fußball: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!“ Also: Nach Weihnachten ist vor Weihnachten! Das tröstet mich. Und vielleicht wird aus dem alten Herrnhuter Stern ja doch einmal ein neuer!?

