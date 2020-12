Leser schreiben zum Advent: Heiligabend gehören Würstchen und Kartoffelsalat auf den Teller

Ute Hinkeldein aus Erfurt schreibt zum Advent:

Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich in Eisenach. Christenlehre fand bis 1952 in der Schule statt. In der Adventszeit wurde die Schule mit Tannen geschmückt. Wichteln war allgemein üblich. Einmal bekam ich ein Räuchermännchen, das habe ich heute noch.

Damals freute man sich über jede Kleinigkeit. Beliebt war bei uns Kindern der Rummel. Natürlich hätte ich gerne meine Freundin Helga mitgenommen. Die Familie stammte aus Gablonz an der Neiße, dem heutigen Jablonec nad Nissu. Mein Vater winkte ab. Ute, denke daran, das Geld reicht nicht für ein zweites Kind. Also trabte ich allein mit den Eltern zum Festplatz. So richtig Spaß machte das nicht.

Nach dem Besuch in der Clemenskapelle wurde Weihnachten in Großfamilie gefeiert. Der älteste Bruder meiner Mutter, Onkel Fritz, hatte am 25. Dezember Geburtstag. Alle trafen sich bei Oma und Opa: Onkel Fritz und Tante Anna, meine Mutter Charlotte und mein Vater Robert-Johannes sowie die ledigen Geschwister Elisabeth und Werner. Die Schwester von Opa, Liese, brachte „Untermieter“ Grün mit. Bernd und ich waren die Kinder der Familie. Heiligabend gab es Würstchen und Kartoffelsalat; danach wurde gespielt oder vorgelesen, auch selbst gemachte Gedichte kamen zu Gehör. Als Preis gab es ein „Radio“. Das war eine Pappe mit Würstchen, die die „Röhren“ darstellten. Die Kinder mussten neun Uhr alle ins Bett. Geschlafen haben wir dann noch lange nicht.

Am Anfang der Feier wurden Weihnachtsschallplatten gespielt, am späten Abend kam „Island in the sun“ von Harry Belafonte ins Spiel, dem Lieblingssänger von Onkel Fritz. Opa Alfred gefiel das gar nicht, denn er liebte die Tradition. Darunter litt die Stimmung. Die jüngste Schwester, Tante Gerda, vervollständigte die Reihen. Sie kam aus Karlstadt am Main. Zu Hause hatte sie drei Kinder und lebte von Sozialhilfe. Viele Geschenke überreichten ihr die Eisenacher Brüder. Meine Mutti war Schneidermeisterin und benähte jedes Jahr Gerdis Kinder. Es gab noch den Onkel Paul in Ettenstadt in Bayern. Er beauftragte den Lebensmittelhändler, Päckchen zu packen, die er steuerlich absetzen konnte. Von Anneliese, Mutters Jugendfreundin, aus Heidelberg kamen Zutaten für die Stollenbäckerei. 1989 war mit allem Schluss. Die Beziehung zur Ostfamilie wurde beendet, noch bevor diese auf die Idee kam, zu Besuch in den Westen zu reisen.

Meine Mutti hatte in ihrer Lehrlingszeit ein Kleeblatt mit den anderen Lehrlingen gebildet. Dazu gehörten Lotte Häußer, meine spätere Patentante, und Erika Löhr. Sie hatte nach Braunschweig geheiratet, war aber eine treue Seele. Gleich nach der Maueröffnung rief sie an, wir sollten zu Besuch kommen. Erika war einfach ein lieber guter Mensch. Immer in der Adventszeit muss ich an alle jene Familienmitglieder denken, die schon lange nicht mehr unter uns weilen, aber einen nicht unwesentlichen Teil meines Lebens ausmachten – nicht nur zur Weihnachtszeit. In den 1950er Jahren machte ein noch so kleines Päckchen eine Riesenfreude; mir zum Beispiel die Glanzbilder, die immer beilagen.

Nun sind Rainer und ich es, die fremden Kindern etwas schenken. Seit Jahren beteiligen wir uns an „Weihnachten im Schuhkarton“ für Rumänien und Bulgarien.

