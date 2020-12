Leser schreiben zum Advent: Wir gingen in die Kirche, denn niemand sollte das Christkind sehen …

Die TLZ fordert Leserinnen und Leser auf, sich in dieser besonderen Zeit an Weihnachten in früheren Jahren zu erinnern. Uns sind Berichte ebenso willkommen wie Fotos mit kurzen Hinweisen, wer darauf wann zu sehen ist. Regina Bartels aus Gotha gehört zu denen, die sich bereits mit einem Text beteiligt haben. Sie schreibt:

Ich erinnere mich an Weihnachten 1955/56, als ich vier beziehungsweise fünf Jahre alt war. Wir – das heißt meine Mutter, mein Vater und ich – waren Flüchtlinge aus Thüringen und wohnten in Solingen in einer Zweizimmerwohnung Wir hatten eine Wohnküche und ein großes Schlafzimmer. Es war somit nicht einfach für meine Eltern, die Weihnachtsvorbereitungen geheim zu halten. Da ich ein sehr neugieriges Kind war, schaute ich in alle Schränke, vor allem in die hinteren Ecken des Kleiderschranks. Dort entdeckte ich einen kleinen Stahlschrank mit zwei Türen und ein Stahlrohrbettchen, wunderte mich und spielte damit. Auf Nachfrage sagten meine verwunderten Eltern, das wären Sachen, die mein Vater für die Arbeit brauchte und die Sachen verschwanden wieder aus meiner Sichtweite.

Als die Orgel „pupste“, bekam ich einen Lachanfall

Am Heiligen Abend war es bei uns Tradition, dass ich und meine Mutter in die Kirche gingen, mein Vater blieb zu Hause und machte alles zurecht. Er schmückte den Weihnachtsbaum und dekorierte alles allein, denn niemand sollte das Christkind sehen. Meine Mutter und ich liefen zu Fuß nach Ohligs, einem Stadtteil von Solingen, in die Kirche und setzten uns in den bereits recht vollen Kirchenraum. Dann kam für mich der Höhepunkt, die Andacht und die wunderbare Weihnachtsgeschichte.

Aber dann, ja dann wurde die Orgel gestimmt für den Gesang, das hörte sich an, als würde ein Mensch „pupsen“! Es quietschte und ich fing an zu lachen, meine Mutter ermahnte mich, aufzuhören. Aber ich lachte immer weiter, bis mir die Tränen kamen und auch mein Bauch weh tat.

Nach dem Gottesdienst gingen wir fröhlich heim in der Erwartung, was das Christkind auf den Gabentisch gelegt hatte. Wir traten ins Wohnküchenzimmer und siehe da: eine Puppenstube mit zwei Zimmern mit aufklappbaren Fenstern mit selbst gelöteten Rahmen und Glasscheiben. Weitere Möbel, ein Gasherd mit Nägeln als Flammen gedreht und auch die Stahlbetten und der Kleiderschrank waren wieder da. Mein Vater hatte alles selbst gebastelt, sogar elektrisches Licht war vorhanden. Er war sehr geschickt und sein Beruf als Werkzeugmacher gab ihm die Fähigkeit und Ideen, die wunderschönen Sachen selbst herzustellen und mich als Kind zum Weihnachtsfest sehr glücklich zu machen.

