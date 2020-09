Weil der Stammplatz in Darnstedt in diesem Jahr nicht genutzt werden konnte, stellte die Toskana Therme ihren Parkplatz für die Jugendverkehrsschule des Kreises und der Polizei bereit. Unter Beobachtung der Polizeihauptmeisterin Christina Grund übten die Viertklässler der Grundschule Bad Sulza am Dienstag zum vierten und letzten Mal, was sie gelernt haben. In einer Woche treten die 32 Kinder zur Prüfung an. Indes dankte Lehrerin Mandy Haas für die erneute Kooperation mit Toskana World, die auch schon während des Umbaus der Aula Räumlichkeiten zur Verfügung stellten.