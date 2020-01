Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit 300 Eichsfelder Würsten nach Berlin zur Grünen Woche

Zum nunmehr 85. Mal wird jetzt die Internationale Grüne Woche in Berlin ihre Pforten öffnen. Vom 17. bis 26. Januar werden über 1800 Aussteller mit mehr als 100.000 Produkten bei der Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau erwartet, und auch die Eichsfelder sind an drei Tagen wieder mit von der Partie. Der Heimat- und Verkehrsverband (HVE) Eichsfeldtouristik sowie die Erzeugerbörse präsentieren sich dem Publikum in der Thüringenhalle unter dem Motto „Tischkultur“.

„Gutes Essen und Tourismus lassen sich wunderbar verknüpfen, und Berlin bietet beste Gelegenheiten dafür, unseren Landstrich zu bewerben. Eines der Leitthemen unserer Region ist schließlich die Kulinarik und damit sind wir bei der Grünen Woche gut aufgestellt“, sagt HVE-Geschäftsführerin Ute Morgenthal. Genussbustouren sollen Deutschlandweit bekannt werden Punkten will sie beispielsweise mit dem Hansteiner Wurstmuseum, dem Eichsfelder Bauernmarkt, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, oder auch mit den Hofläden und Landfleischereien. Im Gepäck hat sie aber auch Flyer und Prospekte, das Gastgeberverzeichnis sowie Angebote für Genussbustouren. Letztere sind im Eichsfeld ein Renner sollen aber nicht nur von Einheimischen, sondern auch von Interessierten aus dem ganzen Land gebucht werden. Und bei der Grünen Woche ist nun einmal auch der Kontakt zu Reiseveranstaltern gegeben. Die können dann selbst verschiedene Bausteine zusammensetzen. Auch Wanderstöcke aus Lindewerra im Gepäck Probieren können die Besucher derweil schon mal Eierlikör aus Worbis und Breitenworbis, Obstbrände von der Spirituosenmanufaktur Werxhausen, Käse oder Eichsfelder Wurst. 300 Stracke, Runde und Feldgieker nimmt Morgenthal mit. Und auch die Brauerei Neunspringe stellt ihre Produkte vor. Um aber zu zeigen, dass es im Eichsfeld nicht nur um Kalorien geht, werden nicht zuletzt Nordic-Walking- und Wanderstöcke aus Lindewerra mitgenommen. Schon mehrfach waren HVE und Erzeugerbörse bei der Grünen Woche dabei. „Es ist in den letzten Jahren immer sehr gut laufen. Und im Nachgang hatten wir viele Anfragen aus ganz Deutschland“, sagt die Geschäftsführerin und hofft auch diesmal auf einen erfolgreichen Auftritt.