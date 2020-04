Pahren. Das gesamte Team der städtischen Kindereinrichtung „Hainschlösschen“ in Pahren, einem Ortsteil von Zeulenroda-Triebes, hat in einem Brief an alle Kleinen geschrieben, wie sehr sie alle vermisst werden. Der liebe Brief verursachte unter Eltern und Kindern große Freude und löste viele positive Reaktionen aus.