Nach Herbstferienprogramm war Schluss: Wieder „Lockdown“ in Bad Sulza

Die Herbstferien hatten für Ramona Wagner und die 28 Ferienkinder der Euroschulen in der Jugendherberge in Bad Sulza noch so schön begonnen. Unter dem Motto „Herbstabenteuer“ gab es von Muttersprachlern aus Frankreich und den USA französisch-englischen Unterricht mit den Themen passend zur Jahreszeit. Nachmittags wurde dann etwa Taekwondo geübt oder das Fahren auf einem Segway.

Doch an diesen einen Dienstag erinnert sich Ramona Wagner ungern zurück, als die Jugendherbergsleitung mitteilte, dass ein neuerlicher Lockdown vorbereitet werde und erneut auch die Jugendherbergen darunter fallen sollen. Die Kinder habe die Neuigkeit aus ihrer Unbeschwertheit gerissen, Angst sei entstanden, dass das Abenteuer sofort vorbei sei – was ihnen zur Freude erspart blieb.

Leerstand in den Zimmern der Jugendherberge Bad Sulza

Für die wirtschaftlichen Aussichten und die Organisatoren der Herbergen war das jedoch nur ein kleiner Trost. Waren diese in der Not gezwungen, sich wenigstens darüber zu freuen, dass in den Herbergszimmern zwei Kinder oder Geschwister und ein weiteres Kind unterkommen durften, waren es zur Herbstferienzeit bereits vier Kinder. Damit waren die für fünf, sechs oder etwa acht Plätze ausgelegten Zimmer zwar noch nicht voll ausgelastet, aber es besserte die Bilanz.

In Bad Sulza kommt der neuerliche Lockdown einem allgemeinen Berufsverbot gleich, da momentan nur Dienstreisende beherbergt werden dürfen. Doch in der Region ist die passende Zielgruppe für die Unterkunft in Bergsulza rar.

Und was wird aus den ganzen Vorbestellungen? Ramona Wagner habe bereits viele Vorbestellungen für die Ferienprogramme der Euroschulen – bis in den Herbst 2021 hinein. Angesichts steigender Infektionszahlen steigt auch die Hoffnung auf baldig zugelassene Impfstoffe. „Es war ein Aufatmen. Doch leider nicht von langer Dauer. Wir alle hoffen, dass vor Weihnachten wieder Gäste aufgenommen werden können“, so die Pädagogin.