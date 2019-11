Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Name für ThüFleiWa-Bratwurst gesucht

Die Bratwurst aus dem Hause ThüFleiWa (Thüringer Fleischwaren) ist nicht nur in der Glockenstadt ein echter Verkaufsschlager. Längst hat sie sich über die Kreisgrenzen hinweg ihren guten Ruf gesichert. Ob in einer der 19 Filialen des Apoldaer Traditionsunternehmens oder im Einzelhandel, die Wurst ist heiß begehrt. Laut Geschäftsführer Mirko Schwendel verputzten allein zu Ostern dieses Jahres die Kunden an drei Tagen insgesamt 21 Tonnen. Zudem schwören jährlich bis zu 300 regionale Vereine, die beim Unternehmen Thüringer Fleischwaren Kunden sind, auf die Wurst für ihre Feste und Feierlichkeiten ebenso wie unzählige Imbiss- und Bratwurststände. Gerade letztere setzten mit der Apoldaer Wurst auch auf guten Umsatz. Seit einiger Zeit stößt dabei Mirko Schwendel immer wieder auf schwarze Schafe. Die werben zwar mit der ThüFleiWa-Wurst, allein ihr Rost sieht dann nur eine preiswerte Alternative. „Wenn fremde Würste als unsere verkauft werden, schadet das nicht nur dem Geschäft, sondern auch unserem guten Ruf“, ist Schwendel überzeugt. Deshalb will das Unternehmen jetzt gemeinsam mit seinen Kunden auf Namenssuche für die Wurst gehen. Damit verspricht sich der Betrieb eine bessere Identifizierung des Produktes für die Verbraucher als eigene Marke. Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann bis 31. Dezember eine der Karten, die in den Filialen ausliegen, ausfüllen und seinen Namensvorschlag abgeben. Auf den Teilnehmer mit dem besten Vorschlag wartet zusätzlich ein Thüros-Grill im Wert von 800 Euro.

www.thuefleiwa.de/gewinnspiel