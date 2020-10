Neue Brücke soll Blick auf Stadt Apolda ermöglichen

Dass es zwischen Kleinromstedt und Apolda die Landstraße 1060 überspannend ab dem Sommer 2021 eine Brücke geben wird, daran hegt Bauchef Stefan Städtler keinen Zweifel. Die Brückenelemente werde schließlich zum Großteil vorgefertigt, so dass die Montage vor Ort kurzfristig zu bewerkstelligen sein wird. Die Widerlager müssten vorab betoniert werden, die Zuwegungen kämen hinzu, obendrein die Brückenaufgänge. Städtler rechnet mit der Ausschreibung Ende November.

Errichtet werden soll die rund 14 Meter hohe Stahlkonstruktion in Form eines stilisierten „A“ als Hinweis auf Apolda. Das „A“ soll von Weitem gut sichtbar sein, so Thomas Schulz, Abteilungsleiter Stadtplanung. Zudem wird es von oben einen schönen Panoramablick auf die Glockenstadt geben. Der Besucher wird auf etwa sechs Meter Höhe über der Straße stehen.

Vorplanung zur Brücke über L 1060 zwischen Apolda und Kleinromstedt. So könnte die Brücke aussehen. Foto: Ingenieurbüro Reiser + Schlicht, Weimar

Inzwischen liegt die Vorplanung des Weimarer Ingenieurbüros „Reiser+Schlicht“ dazu vor. Die Grobkostenplanung für die von der Verwaltung bevorzugte Variante liegt derzeit bei rund 430.000 Euro. Abschließend fest steht das aber noch nicht.

Klar ist, dass reichlich Fördergeld zur Verfügung stehen wird. Immerhin 80 Prozent der Kosten muss die Stadt nicht selbst tragen, dank der Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Die Brücke mit etwa 24 Meter Spannweite soll rechtwinklig zur Straße darüber geführt werden, wozu der Weg westseitig zunächst parallel zur Straße ein paar Meter gen Apolda führt, bevor es auf die Brücke geht.

Vorplanung zur Brücke über L 1060 zwischen Apolda und Kleinromstedt. Foto: Ingenieurbüro Reiser + Schlicht, Weimar

Die Brücke, die entlang der Ringpromenade als ein Anlaufpunkt gelten soll, der nicht nur als Querung hinüber zur Schaftränke dient, sondern ebenso als Aussichtspunkt, ist ein Teilprojekt aus der „NaTOURblüte 2.0“ mit insgesamt 13 Projekten, von denen der Naturspielplatz in der Schötener Promenade, die Sanierungen des Schlossaufgangs sowie der Bonifatius-Quelle plus Kneippbecken und Naturteiche bereits fertig sind.

Die Brücke soll ähnlich wie der Sängersteinplatz in der Herressener Promenade ein Angebot des Außenstandortes Stadt Apolda anlässlich der Bundesgartenschau in Erfurt 2021 sein. Vorgesehen ist, an der Brücke später eine Webcam zu installieren. Um auch das Parken an dieser Attraktion zu ermöglichen, wird der Erwerb einer Ackerfläche rechts oberhalb der Gärten aus Richtung Kleinromstedt kommend ins Auge gefasst.

Die Idee für diese Brücke ist übrigens keine neue – bereits seit dem Jahr 2015 gibt es sie.