Neue Treppenkäfer für Nordhausen

Am 17. Juni des nächsten Jahres bestehen die Partnerschaftsvereine von Nordhausen und Bochum 30 Jahre. „Aus diesem Anlass wollen beide in beiden Städten Treppenkäfer als Symbol für die langjährige Arbeit aufstellen“, informiert der Nordhäuser Vereinschef Hans-Joachim Tischer. Die Nordhäuser Vereinsmitglieder haben schon 1000 Euro zur Umsetzung dieser Idee gespendet.

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung blickte der Freundeskreis Nordhausen-Bochum auf dieses Jahr zurück. 40 Bochumer weilten im Juni für eine Woche in Nordhausen, spendeten dabei 500 Euro an den Verein „Schattenkinder“ und an das Jugendsozialwerk. Im Rahmen des Bochumer Musiksommers weilten 48 Nordhäuser in der Ruhrmetropole. Erstmals war auch die Tanzgruppe Radeva ins Programm erfolgreich eingebunden. „Ein großes Dankeschön geht an Vereinsmitglied Carmen Witzel, die durch intensive Arbeit das Musical Ferienreise mit Musik in beiden Städten zur Aufführung brachte“, so Tischer. Beteiligt waren 80 Kinder zwischen neun und zwölf Jahren aus beiden Städten.