Neuer Ideenwettbewerb für Ellrich-Juliushütte

Zur Neugestaltung des Geländes des ehemaligen KZ-Außenlagers Ellrich-Juliushütte soll ein Ideenwettbewerb ins Leben gerufen werden. Das ist das Ergebnis der konstituierenden Sitzung einer Arbeitsgruppe, die sich um die Zukunft des historisch bedeutsamen Geländes hinter dem Ellricher Bahnhof kümmern will.

Erstmals waren am Montag alle Beteiligten vor Ort versammelt, um sich bei einer gemeinsamen Begehung ein Bild vom Zustand des Geländes zu machen. Zum Beispiel Denis Peisker, neuer Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz in Thüringen, dem Eigentümer der Flächen, auf denen sich das frühere Außenlager befindet. „Wir wollen unser Projekt des Grünen Bandes mit Leben füllen“, sagte Peisker, der im Juni das erste Mal in Ellrich weilte, um sich mit Regina Heubaum, der Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, und Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) zu treffen. Man müsse sehen, was man bis April 2020 machen könne, um das Gelände für den 75. Jahrestag der Befreiung in einen akzeptablen Zustand zu bringen.

„Es gibt kaum einen anderen Ort in Deutschland, wo die Verbrechen der Nationalsozialisten so anschaulich an einem Ort erlebbar gemacht werden können wie Juliushütte“, sagt Jens-Christian Wagner, Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten in Bergen-Belsen, der von 2001 bis 2014 die Gedenkstätte Mittelbau-Dora leitete und auch Autor eines Buches über das KZ-Außenlager Juliushütte ist. Leider sei dieser Ort überregional in Deutschland weitgehend unbekannt, ganz im Gegensatz zu Frankreich, wo Juliushütte in einem Zug mit Buchenwald und Mittelbau-Dora genannt werde. „Das allein ist Grund genug, den Ort entsprechend seiner Bedeutung zu gestalten“, betonte Wagner.

Dafür soll im nächsten Jahr ein „landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb“ ins Leben gerufen werden. „Dort sollen Ideen gefunden werden, wie man die Fläche, aber auch die noch vorhandenen Gebäude in einem Gesamtkonzept entwickeln kann“, führte Wagner aus. „Allein der Fund der beiden Ascheflächen in diesem Jahr zwingt uns, dringend etwas zu unternehmen“, ergänzte Wagner. Das sei aber „nicht unambitioniert“, weil eine ganze Reihe von „Playern“ mit im Boot ist.

„Seit unserem Treffen im Juni hat das Thema eine andere Qualität erfahren“, sagte Pasenow. Jetzt habe man eine mittel- und langfristige Perspektive. Aber dies gehe nicht über Nacht. „Ich weiß aber jetzt, dass ich die anderen zuständigen Stellen an meiner Seite habe“, freute sich der Bürgermeister.

„Es war heute ein gutes und konstruktives Treffen“, bewertete Regina Heubaum den Vorort-Termin. Gerade hinsichtlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Dora und Juliushütte sei dies wichtig, da man dann auch eine größere Gedenkveranstaltung in Ellrich plane. „Dort werden viele Gäste, etwa aus Frankreich und Belgien erwartet“, blickte sie voraus. Eine würdige Ausgestaltung dieser Feier sei das Ziel.

Auch die Gemeinde Walkenried – zwei Drittel der Fläche des Außenlagers befinden sich in Niedersachsen – will sich einbringen. „Das Thema bewegt mich sehr“, sagte Christopher Wagner, der Vertreter des Bürgermeisters. Er habe öfters den Vorwurf vernommen, bei Juliushütte tue sich nichts. „Das stimmt so nicht“, stellte er klar. Nach dem Fund der Massengräber hätten beispielsweise Archäologen Ausgrabungen vorgenommen. Es sei aber nicht ganz einfach, weil ein Teil des Geländes im Besitz des niedersächsischen Staatsforstes ist. Dazu gebe es die Herausforderung der Landesgrenze mit unterschiedlichen Rechtslagen auf beiden Seiten.

Juliushütte sei auch heute noch ein sensibles Thema. „Bis in die 80er-Jahre hat es im Westen eine starke Verdrängung der Geschichte von Juliushütte gegeben“, erläutert der Historiker Jens-Christian Wagner. Man habe nur auf den „bösen“ Osten gezeigt, um von der eigenen Vergangenheit abzulenken. In Ellrich und damit der DDR waren Buchenwald und Dora ein Thema, aber nicht Juliushütte, wie Henry Pasenow bestätigte. „Man hat sich mit den zentralen Orten wie Auschwitz beschäftigt, die relativ weit weg waren, aber nicht mit den Verbrechen vor Ort“, führte Wagner aus.

„Juliushütte könnte ein Lernort für unsere Schüler sein. Das hat einen viel größeren Effekt, als nach Bergen-Belsen zu fahren“, schlug Christopher Wagner vor. „Die deutsch-deutsche Geschichte ist hier an einem Ort kanalisiert. Sowohl die NS-Zeit als auch die deutsche Teilung könnten hier vor Ort erlebbar gemacht werden“, betonte Heubaum den didaktischen Wert von Juliushütte.