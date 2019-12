Die Lungenklinik in Neustadt will als Investor für das geplante Kurmittelhaus in dem Ort auftreten.

Neuer Investor für Kurmittelhaus in Neustadt gefunden

Die Lungenklinik in Neustadt hat sich bereit erklärt, für den Bau des geplanten Kurmittelhauses in dem Kurort als Investor zur Verfügung zu stehen. Das sei das Ergebnis eines Gespräches, das vor Kurzem stattfand, informierte Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) die Gemeinderäte während ihrer jüngsten Sitzung. Das bedeutet jedoch, dass nun noch einmal neu über die Standortfrage für das Kurmittelhaus entschieden werden muss. Laut Klante käme nur ein Platz nahe des Krankenhauses in Betracht. Bevor jedoch endgültig eine Entscheidung in dieser Angelegenheit getroffen wird, soll der Ortschaftsrat von Neustadt über den geänderten Sachverhalt in Kenntnis gesetzt werden. Das begrüßte auch Ortschaftsbürgermeister Dirk Erfurt (pl). Er sei nach wie vor optimistisch gestimmt, das Kurmittelhaus eines Tages in Betrieb nehmen zu können, ließ er die Anwesenden wissen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Standort für den Bau überdacht werden muss. So sah ein erster Entwurf vor, das Gebäude in die Lücke zwischen dem Verwalterhaus und dem Neuen Schloss zu bauen. Doch diese Variante entpuppte sich als nicht förderfähig. Als Alternative wurde sich bei den Planungen stattdessen auf den Kurpark konzentriert. Für eine beim Landratsamt eingereichte Bauvoranfrage gab es kein grünes Licht für diesen Standort, weil keine notwendige Bauleitplanung existierte. Die Gemeinde könnte allerdings nach Auskunft des Landratsamtes ohne Weiteres Baurecht durch einen Bebauungs- oder Flächennutzungsplan schaffen. Doch die Bauaufsichtsbehörde verbarg auch nicht, dass ein Bau im Kurpark mit einigen Problemen verbunden wäre. Die Suche nach einer Standortalternative stand wieder im Raum. In dem Kurmittelhaus sollen eine Praxis, Bewegungsbecken und Anwendungstherapieräume entstehen. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf rund 4,6 Millionen Euro. Ein Teil könnte über Fördermittel aus dem Förderprogramm Gemeinschaftsmaßnahme „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) finanziert werden.