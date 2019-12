Zeitgleich mit dem europaweiten Fahrplanwechsel am 15. Dezember treten auch bei den Verkehrsunternehmen im Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen die neuen Pläne in Kraft.

Nordhausen. Auch im Südharz tritt am Sonntag der neue Fahrplan für Bus und Bahn in Kraft. Einige Haltestellen auf der Buslinie 27 entfallen ganz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Regionalfahrplan gilt ab Sonntag im Südharz

An diesem Sonntag treten bei den Verkehrsunternehmen im Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen und somit auch in Stadt und Landkreis Nordhausen zeitgleich mit dem europaweiten Fahrplanwechsel der Eisenbahngesellschaften die neuen Fahrpläne in Kraft. „Der Zweckverband hat im Jahr 2017 beschlossen, den Regionalfahrplan für Nordthüringen ab sofort nicht mehr an jeden Haushalt zu verteilen. Diese Verfahrensweise wird auch in diesem Jahr wieder umgesetzt“, so Markus Schraps, Betriebsleiter für den Busverkehr bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Der neue Regionalfahrplan ist daher ab sofort als Druckexemplar im Stadtwerke-Servicecenter (im Dampfladen der HSB), bei den Stadtwerken in Nordhausen, bei den Bus- und Straßenbahnfahrern, in den Fahrscheinagenturen, in den Kommunen und Gemeinden in der Stadt und dem Landkreis Nordhausen, dem Bürger-Service-Zentrum des Landkreises Nordhausen sowie in der Nordhäuser Stadtinformation erhältlich. Interessierte können sich aber auch unter www.stadtwerke-nordhausen.de über die Änderungen im neuen Fahrplan informieren. Mit Inkrafttreten des neuen Fahrplanes entfallen auf der Regionalbuslinie 27 die Haltestellen Kraja/Schacht und Kraja/Wartehalle.

Fragen zum Fahrplan beantworten die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale gern telefonisch unter 03631 / 63 92 15 oder 03631 / 63 92 16.