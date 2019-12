Neues von der Stadtmauer: Nächste Kur für Nordhäuser „Dauerpatienten“ abgeschlossen

„Mein Dauerpatient“, sagt Mario Manolow fast schon liebevoll, blickt er auf Nordhausens Stadtmauer. Bereits seit 1991 beschäftigt den Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde die einstige Stadtbefestigung. Am Mittwoch nun durfte Manolow mit Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) die nächste vieler Kuren für seinen Patienten feiern: Der Teilabschnitt zwischen Logenturm und Wassertreppe ist wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.

Seit März wurde der 55 Meter lange Abschnitt mit seinem einsturzgefährdeten Mauerwerk durch die Spesa Spezialbau und Sanierungs GmbH auf Vordermann gebracht, wurden Fundamente verstärkt und Rückverankerungen verbaut. Zudem sind neue Geländer und Zäune entstanden, warten eine freigeschnittene Sichtachse und neue Bänke auf Spaziergänger.

Laut Rathaus sind rund 700.000 Euro in die Sanierung geflossen, 80 Prozent davon aus Mitteln der Städtebauförderung. Seit Beginn seiner Bemühungen nach der Wende, schätzt Manolow, seien aber sicher bereits rund fünf Millionen Euro in das Bauwerk geflossen. Weitere 3,5 Millionen Euro würden nötig, um die gesamte Wehranlage inklusive der Hangsicherungen einmal fertigzustellen. Jedes Jahr sollen dafür etwa 500.000 bis 700.000 Euro fließen.

Abgeschlossen ist der Bauabschnitt 11 der Stadtmauer mit der Eröffnung aber noch nicht. Perspektivisch soll der Abschnitt des historischen Stadtrundganges bis zur Elisabethstraße wieder ertüchtigt werden. Planerisch sei die Verwaltung darüber hinaus derzeit mit dem Abschnitt nördlich des Humboldt-Gymnasiums beschäftigt. Begleitend zum Schulneubau möchte die Stadt auch diesen Mauerteil erneuern. Der Stadtrat will für dieses Bauvorhaben einen Zugang vom Parkplatz in der Wallrothstraße in Richtung Altstadt erwirken, wusste am Mittwoch CDU-Fraktionschef Steffen Iffland zusätzlich zu berichten. Für den Geschichtsenthusiasten ist der aktuelle Schritt ein Zugewinn für Nordhäuser und Touristen. Und denen wolle man den Zugang von den Parkmöglichkeiten in den ältesten Stadtteil damit so leicht wie möglich machen.