Nordhausen. Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in Nordhausen zeigt sich nach drei Jahren zufrieden mit ihrer Begegnungsstätte „Nordhaus“ und will die Saalvermietung weiter forcieren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Begegnungszentrum lockt immer mehr Jüngere

Drei Jahre nach Wiedereröffnung des umgebauten früheren Seniorenbegegnungszentrums als „Nordhaus“ zieht die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) eine positive Bilanz.

Allein in diesem Jahr haben rund 5300 Menschen das Haus besucht. Die neuen Angebote wie Puppentheater-Vorstellungen, Rückbildungs- oder Baby-Gymnastik, Yoga und Meditation zögen neues, jüngeres Publikum in den Treffpunkt in der Stolberger Straße 131, so Nordhaus-Mitarbeiterin Melanie Voß-Inanc. Vor allem der Sportraum würde deutlich mehr gebucht. Einige traditionelle Angebote für die älteren Gäste wie der Erlebnistanz habe man weiterentwickelt.

Auch als Veranstaltungsort für Familienfeiern oder für Parteien und Verbände erfährt das Haus weiter steigende Nachfrage. Die Vermietung der Säle und der zwei Küchen soll weiter ausgebaut werden, ebenso der Service. „Beispielsweise wollen wir Saalmietern Catering oder Musik gleich mit vermitteln“, sagt Voß-Inanc. Auch die Internetseite des Hauses wurde dahingehend modernisiert: Über Piktogramme erfährt der Nutzer auf einen Blick, wie viele Sitzplätze und welche Tischformationen in den Sälen möglich sind.

Die jüngste Geburtstagsfeier des Nordhauses nutzte die SWG, um sich bei 18 Mietern für deren 50 beziehungsweise 60 Jahre währende Treue mit einem Reisegutschein nach Leipzig zu bedanken.