Nordhausen. In dem Freizeittreff des Kreisjugendrings in Nordhausen-Ost sind in diesem Jahr viele Projekte umgesetzt worden. Zu tun gibt es aber noch genug.

Nordhäuser Jugendcafé hat nun ein eigenes Mini-Kino

Vor vier Jahren ist John Christian Vierzig das erste Mal von einem Freund in das Jugendcafé in Nordhausen-Ost mitgenommen worden. Damals war er zehn, sagt der Schüler. Seitdem kommt der Nordhäuser täglich in den Jugendclub des Kreisjugendrings in der Ostrower Straße. „Zu Hause ist es doch langweilig. Hier kann ich meine Freunde treffen und chillen“, meint John Christian Vierzig. Doch schon längst ist er nicht mehr nur Besucher der Einrichtung. Der 14-Jährige hat inzwischen auch Verantwortung übernommen, ist Teil des fünfköpfigen Clubrates. „Der wird einmal im Jahr im Mai gewählt“, erläutert Sozialarbeiter Marvin Adamczyk. Durch dieses Gremium werde den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, ein Stück weit mitzuentscheiden, was im Club passiert. Und da hat sich auch in diesem Jahr einiges getan.

Im Inneren des in den 80er-Jahren gebauten Gebäudes wurde ein Podest errichtet, auf das sich die Besucher des Clubs zurückziehen können, um beispielsweise Playstation zu spielen. Nur mittwochs bleibt diese aus. „Das wurde so vereinbart“, gibt der Sozialarbeiter einen Einblick in den Alltag der Einrichtung. Stattdessen sollen die Kinder und Jugendlichen Geschmack an Gesellschaftsspielen finden. Für Unterhaltung sorgen soll in Zukunft auch ein Mini-Kino, das in einem Nebenraum des Clubs entstanden ist. Marvin Adamczyk schwebt vor, dort nicht nur Spielfilme zu zeigen, bei denen sich die Besucher berieseln lassen können. „Auch der pädagogische Aspekt sollte nicht zu kurz kommen“, meint er. Ganz fertig ist das Kino allerdings noch nicht. Der Sozialarbeiter deutet auf den Hintergrund der Leinwand. „Der wird in Kooperation mit der Jugendkunstschule noch farblich gestaltet“, erläutert der Jugendclub-Mitarbeiter. Ein Hingucker ist dafür bereits eine Wand des Kinosaals. Diese wurde von den Jungen und Mädchen des Clubs gemeinsam mit den Leipziger Künstlern Viktor Sobek und Philipp Orlowski in diesem Jahr verschönert. Nicht unerwähnt lassen bei der Aufzählung der umgesetzten Projekte 2019 will Marvin Adamczyk die Veränderungen im Außenbereich vom Jugendcafé Ost. Hier wurde nicht nur der Pavillon erneuert, sondern auch ein Steingrill gebaut. Im kommenden Jahr soll die Außenfassade des Clubs in Angriff genommen werden. „Wir wollen diese mit Graffiti oder ähnlichem verschönern“, blickt der Sozialarbeiter voraus. Geklärt werden müsse noch, ob mit der Umsetzung eine Firma oder ein Künstler beauftragt werden soll. „Denkbar wäre auch, dass die Jugendlichen mit einbezogen werden“, so Marvin Adamczyk. Neben der Fassade bekommt der Jugendclub zudem ein neues Namensschild nahe des Eingangsbereiches. Mit Blick auf den Veranstaltungskalender für 2020 sollen alle gängigen Veranstaltungen fortgeführt werden. Auch neue Angebote will der Kreisjugendring-Mitarbeiter schaffen. So möchte er schon bald in Zusammenarbeit mit dem Horizont-Verein und dessen Projekt „Jugend stärken im Quartier“ ein Bewerbungstraining anbieten. Vorgenommen hat sich der Sozialarbeiter zudem, mehr Migranten in den Club zu holen. Dabei soll der Verein Schrankenlos unterstützen.