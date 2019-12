Nordhausen. Gute Nachricht vom Skatepark auf dem Petersberg in Nordhausen: Die Anlage wurde umfangreich saniert. Weitere Arbeiten sind geplant.

Nordhäuser Skatepark kann wieder genutzt werden

Abgeschlossen sind die Sanierungsarbeiten am Skatepark auf dem Petersberg. Das teilte Stadtsprecher Lutz Fischer mit. Mitte Oktober musste die Freizeitanlage aufgrund der sichtbaren Schäden und zur Vermeidung von Verletzungen gesperrt werden. Zur Instandsetzung wurden Bitumen-Anschlüsse und Übergänge aufgearbeitet, Betonrisse mit Kunstharz versiegelt und Schlosserarbeiten ausgeführt. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahme habe – laut Fischer – die Stadt Nordhausen vollständig übernommen. Er wies darauf hin, dass selbst gebaute Anlagen aus Sicherheitsgründen wieder abmontiert werden müssen. Im Frühjahr sind weitere Instandsetzungsarbeiten geplant. Hierzu würde die Stadtverwaltung gern die Nutzer einbeziehen. Wer Interesse hat, meldet sich telefonisch unter 03631 / 69 62 42 oder per E-Mail an pressestelle@nordhausen.de.