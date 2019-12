Niedersachswerfen. Die Gemeinde Harztor bringt das Planverfahren für das neue Wohngebiet „Eberthof“ in Niedersachswerfen zum Abschluss.

Nordhausen gibt grünes Licht für den Eberthof in Niedersachswerfen

Zwischen der Stadt Nordhausen und der Gemeinde Harztor herrscht Einigkeit über das geplante Wohngebiet „Eberthof“ in Niedersachswerfen. Dies verkündete Bürgermeister Stephan Klante (CDU) im Gemeinderat. Nachdem der Entwurf für den Bebauungsplan erneut öffentlich auslag, habe die Stadt auf eine Stellungnahme verzichtet, so Planerin Anne Dumjahn. Auch sonst habe es keine gravierenden Einwände gegen das Projekt gegeben. „Damit können wir das Planungsverfahren abschließen.“ Dafür fassten die Gemeinderäte erneut einen Abwägungs- und Satzungsbeschluss. „Ich bin froh, dass wir das Vorhaben noch 2019 abschließen“, so Klante.

Im Norden von Sachswerfen sollen 20 Baugrundstücke entstehen. Die Stadt hatte sich dazu mehrfach kritisch geäußert und vor allem die Größe des Wohngebietes bemängelt. Der Einwand aus Nordhausens Rathaus war auch am Mittwoch im Stadtrat nochmals Thema. Hier erkundigte sich Andreas Wieninger (SPD), ob sich die Verwaltung ähnlich ablehnend gegen Pläne für rund 30 Wohngrundstücke an Werthers Lehmkuhle äußern werde. Die Stadt wird dies in den kommenden Tagen schriftlich beantworten.