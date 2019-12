Nordhausen gleitet in die virtuelle Realität

Orks und Drachen stehen vor den Toren der Stadt. Und während der Gegner einem Bienen und Minimonster auf den Leib hetzt, hilft vor allem Cleverness beim Rätsellösen und Geschicklichkeit mit dem Lichtschwert. Wer nun glaubt, all diese Abenteuer lassen sich nur im Fernsehen oder vor dem Computer erleben, der sieht sich getäuscht: Es reicht ein Stopp in der Nordhäuser Neustadtstraße. Hier entführt seit Kurzem Mikes VR-Lounge in dreidimensionale Fantasiewelten, die sich allein oder mit drei Mitstreitern erleben lassen.

Ideen- und Namengeber dieses neuen Spielspaßes für Nordhausen ist Mike Decker, Betreiber eines Computerladens mit kleinem Café. 2012 war der heute 39-Jährige zu Gast auf einer Fachmesse der IT-Branche und sah dort erstmals, wie ein Technikunternehmen in einer Art Boxring Interessierte mit Spezialbrillen gegen dreidimensionale Computergegner antreten ließ. Nur, dass es damals keinen wirklich interessierte. „Niemand wollte in den Ring steigen, und verkäuflich war die Technik damals auch noch nicht“, erinnert sich Decker, der sich als einer der Ersten in den Ring traute. Sein Eindruck von damals: „Das ist so intensiv wie 3D-Kino plus 1000 Prozent“, grinst der Café-Inhaber, den die Technik seitdem nicht mehr losließ. Und die seit der Messe große Schritte gemacht hat, mittlerweile sogar erschwinglich ist.

Seit Anfang des Jahres kann Decker sie daher selbst anbieten. Rund 15.000 Euro und viele Stunden des technischen Tüftelns hat er investiert, um vier zwei mal drei Meter große Spielstände in seinem Café anzubieten. Sogenannte VR-Brillen (kurz für Virtual Reality) ermöglichen es den Gästen, unterschiedliche Spielwelten mit echtem Raumgefühl zu erleben. 7,50 Euro kostet die halbe Stunde des Kampfes gegen Zombies, Orks oder der strategische Aufbau einer eigenen Welt. Auch ein Rhythmusspiel hat Decker im Angebot. Hier müssen Teilnehmer im Takt von Musik mit einem Lichtschwert Würfel zerschneiden. Möglich machen das neben den Spezialbrillen separate Controller und die Bewegungen der Spieler, die Sensoren im Raum erfassen. „Der Muskelkater ist danach vorprogrammiert“, schwärmt Decker von dieser neuen intensiveren Spielegeneration, die nicht mehr nur auf der Couch stattfindet.

Und die scheint gerade neuer Trend: Denn Nordhausen gleitet ab kommendem Montag noch ein wenig mehr in die virtuelle Realität. Dann nämlich eröffnet auch im Jugendclubhaus eine eigene VR-Arena. „Mit dieser Idee, die das Offline- mit dem Online-Erleben verbindet, wollen wir ein Stück näher an die Lebenswelt der jungen Leute“, erklärt Kreisjugendring-Geschäftsführer Thomas Herwig den Ansatz, der mehr Menschen (von 12- bis 27-Jährige) locken soll. Die Eröffnung ab 15 Uhr bezeichnet er als „Schritt zum soziokulturellen Jugendtreff der Zukunft“.

Anders als Deckers Angebot, das sich vor allem an Junggesellenabschiede sowie Geburtstags- und Firmenfeiern richtet, will der Kreisjugendring mit der Brillentechnik auch pädagogische Inhalte vermitteln. So erlaube es Software der National Geographic Society beispielsweise, die Pyramiden von Gizeh hier in Nordhausen plastisch in Augenschein zu nehmen oder mit der Rakete „Apollo 13“ gen Weltall zu starten. Jugendsozialarbeiter und Herwig wollen darüber hinaus sensibilisieren, dass Nutzer nicht den ganzen Tag nur vor der Technik verbringen, wollen den verantwortungsvollen Umgang schulen. Doch neben den Gefahren würden auch die Chancen der Technik Beachtung finden, versichert der Jugendring-Chef.

„Die VR-Arena ist eine Chance, dass alle Jugendlichen mit der Technologie experimentieren können“, sagt Herwig über die noch immer nicht ganz billige Hardware. Und so soll nicht nur gespielt, sondern auch geschaffen werden: „Mit 360-Grad-Kameras können die Jugendlichen bei uns eigene Rundgänge entwickeln“, nennt Herwig ein Beispiel.

Die VR-Arena eröffnet Montag, 15 Uhr, im Jugendclubhaus in Nordhausen, Käthe-Kollwitz-Straße.

Mehr Infos zur VR-Lounge finden sich im Internet unter www.vrlounge-nordhausen.de