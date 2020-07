Apolda. Mit bestimmten Änderungen bei den Schuleinführungen gehen die Grundschulen im Altkreis Apolda demnächst die Schuleinführungen an.

Nur fünf Angehörige pro Abc-Schütze bei Schuleinführung

Im Einzelfall etwas voneinander abweichend werden die Grundschulen im Altkreis Apolda ihre diesjährigen Schuleinführungen feiern. Ein stückweit werden diese nämlich allesamt durch Corona bedingt. So ließ zum Beispiel die Evangelische Grundschule Apolda auf Nachfrage wissen, dass es entgegen der Gewohnheit in diesem Jahr statt einem Durchgang in der Lutherkirche samt Gottesdienst zwei geben wird, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

