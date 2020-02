Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offene Debatten um neues Parkraumkonzept für Bad Sulza

Das Parkraumkonzept für Bad Sulza hat seit dem Jahreswechsel für weiteren Gesprächsstoff gesorgt. Besonders die Idee, auf dem Marktplatz Parkplätze ausweisen zu lassen, sorgte kurzzeitig für Irritationen. Das Rathaus will das Ergebnis in wenigen Tagen präsentieren und dem dem Kurort-Ausschuss und dem Ortschaftsrat zur Beratung und Verbesserung vorlegen. Am 26. März soll sich dann der Stadtrat darüber eine Meinung bilden.

Als wesentliche Bestandteile in der bisherigen Konzeption gelten Teile der oberen Marktstraße, die Wehrwiese, ein Parkplatz im Bereich der alten Schmiede sowie neue Parkautomaten und die Errichtung eines Parkleitsystems, von dem besonders Ortsfremde profitieren sollen. Hoffnung für offizielle Parkplätze in der Müllerhartungstraße in Bad Sulza Überraschenderweise ist auch die Müllerhartungstraße auch wieder im Gespräch. Zum Jahresbeginn hatten Signale aus der Unteren Verkehrsbehörde der Verwaltung zu verstehen gegeben, dass im verkehrsberuhigten Bereich keine Parkplätze auszuweisen seien. Auf Anfrage dieser Zeitung heißt es nun, dass dort doch bis zu sechs Stellflächen geschaffen werden könnten. Hintergrund sei eine ausstehende Schilderung des Sachverhaltes gegenüber der Behörde im Landratsamt. Wenige Meter daneben sorgte ein Szenario kurzzeitig für große Sorgen. So sah der Entwurf des Parkraumkonzeptes die Freigabe etwa des halben Marktplatzes für Parkplätze vor. Hier regte sich Protest im kürzlich stattgefundenen Ortschaftsrat von Bad Sulza, erklärt Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich auf Anfrage. Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze versucht zu beruhigen: Es habe sich nur um eine mögliche Option gehandelt, die der Vollständigkeit halber zur Diskussion gestanden habe. Der Rathaus-Chef sei selber kein Verfechter dieser Möglichkeit, der Vorschlag sei mittlerweile zu den Akten gelegt worden, erklärt er. Konzept sieht 30 neue Parkplätze auf der Wehrwiese vor Wo dieser Plan also verworfen wurde, hält die Verwaltung an einem anderen Vorhaben fest. Dem Erwerb des Privatgrundes an der alten Schmiede, um dort etwa Dutzend Parkplätze zu schaffen. Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich sieht die Idee skeptisch. Es handele sich um wertvolles Bauland, dass sich besser für den Bau von Gebäuden eigne. Sinnvoll hingegen findet er die Idee, im Bereich der Oberen Marktstraße Parkplätze im Längsformat in schräge Form zu bringen und so zu verdichten. Weniger Meinungsverschiedenheiten gibt über die Ertüchtigung der Wehrwiese – einschließlich Asphaltierung, verbesserter Zuwegung und Beleuchtung. Hier könnten etwa 30 Parkplätze entstehen. Doch gerade die Ortsunkundigen müssten die zentrumsnahen Parkplätze – reichlich etwa am Sportlerheim bereits vorhanden und häufig ungenutzt – erst einmal finden. Verwaltung und Ortschaftsrat sehen daher die Notwendigkeit eines Parkleitsystems. Auf dem Marktplatz ist zudem ein neuer Parkscheinautomat geplant, der auch eine Brötchentaste besitzen soll. Dies soll kostenloses Kurzzeitparken für bis zu 12 Minuten ermöglichen, erklärt Dirk Schütze. Ein Bürger machte im Ortschaftsrat außerdem den Vorschlag, die Parkgebühren zu erhöhen.