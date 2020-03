Brita Lattermann und Melanie Rose am Sonnabend im Hauptgeschäft an der Buttelstedter Straße.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pausen-Dank von Bäcker Rose

„Hochachtung vor diesen Menschen!“ Bäckermeister Thomas Rose weiß um die Herausforderungen in Corona-Zeiten. „Doch wer mit dem Virus jeden Tag zu tun hat, der ist schon echt gefordert“, sagt er. Mit seiner Frau Melanie hat er deshalb beschlossen, sich bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Krankenschwestern, Polizei und Ordnungsamt zu bedanken. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Weil die Kantinen geschlossen haben, will die Bäckerei mit einer Geste einspringen. Wer zur Pausenversorgung in eine der Rose-Filialen an der Sackpfeife, in der Lisztstraße oder ins Hauptgeschäft an der Buttelstedter Straße kommt, der bekommt ab sofort ein belegtes Brötchen oder ein Stück Gebäck und einen Kaffee kostenlos. Der „Ausweis“ dafür ist – um es nicht zu kompliziert zu machen – die Dienstkleidung oder Uniform.

Auch an der Bäckerei Rose geht die Krise nicht spurlos vorüber. Die Café-Plätze an den drei Standorten sind per Verordnung geschlossen. Im Verkauf müssen die Kolleginnen auf Abstand für sich und die Kunden achten und Gummihandschuhe tragen. Zehn der siebenundzwanzig Mitarbeiterinnen haben in der vergangenen Woche gefehlt und die Kundschaft hielt sich zurück. Deshalb hat der Familienbetrieb auch die Öffnungszeiten reduziert.

Bäckerei Rose bedankt sich bei Rettungs-, Medizin- und Sicherheitskräften. Foto: Michael Baar

Was nicht reduziert wurde sind die Grundsätze der Firma. Dazu gehört auch die Spende an die Weimarer Tafel. „Sie wird weiterhin bedacht“, sagt Thomas Rose.