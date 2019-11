Der Weinbauverein Bad Sulza lädt gemeinsam mit dem 1. Apoldaer Pokerverein zum Charity-Poker in den Ratskeller Bad Sulza. Am Ende des Abends kommen 3800 Euro für die Elterninitiative für Krebskranke Kinder Jena zusammen.

Poker und Wein für einen guten Zweck

Einen ebenso großen, wie überraschenden Erfolg feiert die 1. Bad Sulzaer Poker- und Wein-Nacht am Samstag in der Kurstadt. Knapp 30 Spieler hatten sich zum Charity-Event angemeldet und spielten an vier Pokertischen am Nachmittag und Abend im Ratskeller für einen guten Zweck.

Dieser bestand in der Unterstützung der Elterninitiative Krebskranker Kinder Jena e. V. Der Verein kümmert sich in der Lichterstadt um derzeit 30 Kinder, die im Haus Eckstein in Therapie sind. „Wir helfen seit vielen Jahren unseren kleinen Patienten, den Familien und den Angehörigen in dieser schweren Zeit der Therapie“, erklärt Katrin Mohrholz von der Elterninitiative. Sie war am Samstag ebenfalls nach Bad Sulza gekommen und durfte am Abend mit der frohen Botschaft nach Jena zurückkehren, für die Arbeit des Vereins nun stolze 3800 Euro mehr zu haben.

Das Geld soll vor allem in die Ausstattung von Räumen investiert werden. So gibt es im Ecksteinhaus unter anderem ein Snozzleraum, in den sich die Kinder und ihre Eltern zurückziehen können, um gemeinsam abseits des Krankenzimmers Zeit miteinander zu verbringen. Auch der Bewegungs- und der Kreativraum könne Dank der großzügigen Spende aus Bad Sulza nun mit weiteren Materialien und Sportgeräten ausgestattet werden.

Aufgefüllt werden soll laut Mohrholz auch die sogenannte Überraschungskiste, die kleinen Patienten von Zeit zu Zeit ein Lächeln in ihren schweren Stunden ins Gesicht zaubern soll.

Dass am Ende eine solch stolze Summe zusammengekommen ist, dazu haben viele Menschen beigetragen. So wurde unter anderem das Startgeld der Pokerspieler komplett gespendet. Zudem organisierte der Weinbauverein und der Pokerverein eine Tombola mit vielen Preisen.

Zum Vereinsgeburtstag der Bad Sulzaer Weinfreunde am Wochenende zuvor stand ebenfalls bereits eine Spendenbox auf dem Tresen im Ratskeller, die sich schon an diesem Abend gut füllte. Neben den Hauptsponsoren, der Vereinsbrauerei Apolda, den beiden Weingütern in Sonnendorf und Kaatschen, der Toskanaworld GmbH und dem Einkauf am Bahnhof, sorgte ein gutes weiteres Dutzend Unterstützer und Privatpersonen für eine schnelles Füllen der Spendenbox. Die Frauen des Weinbauvereins sorgten mit ihren selbst gebackenen Kuchen für weitere Einnahmen. Mithin trugen alle Gäste des Abends, die Pokerspieler, die Weinfreunde und auch die vielen Neugierige am Ende des für das Gelingen der Veranstaltung bei.