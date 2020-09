Postkartenaktion im Vorfeld des „Heimat shoppen“

Anlässlich der zweiten Teilnahme Apoldas am „Heimat shoppen“ gibt es diese Postkarten zum Versenden an Freunde und Bekannte.

Apolda. Keinen Zwiebelmarkt, dafür aber einen erweiterten Wochenmarkt mit Zwiebelbauern gibt es in Apolda am 25. und 26. September. Ein Ausblick ...

Keinen Zwiebelmarkt, dafür ein erweitertes Markttreiben mit fünf Zwiebelbauern samt Zwiebelzöpfen wird es am 25. (9 bis 18 Uhr) und 26. September (10 bis 17 Uhr) geben. Darüber informiert der Beigeordnete Volker Heerdegen (CDU). Eingebettet sein wird das in die zweite Teilnahme der Stadt am bundesweiten „Heimat shoppen“, an dem laut Industrie- und Handelskammer in Apolda rund 20 Einzelhändler teilnehmen.