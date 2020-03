Am Wochenende fand ein Turniertrainingstag des Pferdesportvereins Weimarer Land in der Reithalle in Willerstedt statt.

Premiere gelungen für Voltigier-Nachwuchs aus Willerstedt

Am Wochenende fand ein Turniertrainingstag des Pferdesportvereins (PSV) Weimarer Land in der Reithalle in Willerstedt sowie auf dem Rittergut Rosenhahn in Zöthen statt. Besonders der Nachwuchs sorgte hier für Begeisterung.

Beim Leistungstest starteten die Erwachsenen und Kinder unter Prüfungsbedingungen in Dressur-und Voltigierwettbewerben sowie in der Bodenarbeit, die aus einem geführten Parcours besteht. Dieser Parcours ist auch Bestandteil des in diesem Jahr neu von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung eingefügten „Pferdeführerschein Umgang“. Der erste Lehrgang mit anschließender Prüfung fand im PSV Weimarer Land im Februar statt. Alle Prüflinge haben mit Bravour den Pferdeführerschein bestanden.

Voltigiergruppe aus Willerstedt überrascht bei öffentlicher Premiere

Am Samstag und Sonntag stellten sich die Mitglieder des Vereines dem Richterteam. Der aktuelle Leistungsstand wurde bewertet und es wurden zahlreiche Tipps zur Verbesserung der Lektionen von Reiter und Pferd gegeben. Selbstverständlich durften auch die Schleifen nicht fehlen. Diese wurden vom Unternehmen Equimind zur Verfügung gestellt.

Zudem wurde die seit September bestehende Voltigiergruppe des Vereines erstmals den Zuschauern und dem Richterteam vorgestellt. Diese hat sich unter der Leitung der Jugendwartin Antje Schuchort zusammen gefunden und sorgte am Wochenende für eine wahrhaftige Überraschung. Die Kinder zeigten unter Anleitung das Erlernte und turnten sogar schon einige der Grundfiguren im Galopp. Das Volti-Training findet immer freitags in der Halle von Caro Müller und Antje Schuchort in Willerstedt statt. Das Volti-Team bestehend aus, Pia, Emma-Lonna, Ivy, Theresa und Maja-Lina.

Auszeichnung für Jugendwartin zweite Vorsitzende

Zum Abschluss wurden die Jugendwartin Antje Schuchort und die zweite Vorsitzende und Trainerassistentin Carolin Müller aus Willerstedt von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung mit der Urkunde „ausgezeichnet“ belohnt. Diese wird für besondere Unterstützung und Förderung im Pferdesport vergeben.