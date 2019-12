Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Punktlandung kurz vor Weihnachten

„Es ist alles bestens“, sagt Helfried Becker. Für den Förderverein St. Nikolauskirche Rudersdorf und die Kirchgemeinde hat er am 20. Dezember den 4. Bauabschnitt der Sanierung des Gotteshauses bei den Fördermittelgebern als beendet gemeldet. „Wir gehen ohne Schulden ins neue Jahr. Alle Rechnungen sind bezahlt“, sagt er. Was auch wichtig ist: „Wir können Weihnachten in unserer Kirche feiern.“

Fußboden ist erneuert Im 4. Bauabschnitt wurde jetzt der Fußboden im und vor dem Chorraum erneuert. In diesem Jahr sind dafür 29.500 Euro investiert worden. Neben Spenden – u.a. aus Kollekten und Kirchgeld von Rudersdorfern – flossen auch Zuwendungen des Thüringer Landesamts für Denkmalschutz und Archäologie, der Hoffmannstiftung Hamburg und des Kirchenkreises Apolda-Buttstädt. Dank an Spender, Förderer, Helfer „Ein besonderer Dank gilt auch dem Unternehmen von Burkard Löther und seinen Mitarbeitern, die zur Stelle waren, als der Bauablauf ins Stocken geriet“, betont Becker und streicht außerdem den besonderen Einsatz von Heiko Marzian, Uwe Ehrhardt, Danny Osius-Bauer, Alain Wagner, Mario Wotta und Anett Stumpf heraus. „Sie waren immer da, wenn Hilfe gebraucht wurde.“ Stolz klingt heraus, wenn Becker an die Anfänge der Sanierungsbemühungen denkt. Diese reichen bis ins Jahr 2015 zurück, als es eigentlich lediglich um ein paar undichte Chorfenster gegangen sei. „Die Spatzen flogen ein und aus“, erinnert sich der ehemalige Buttstädter VG-Vorsitzende. Auch für seinen Einsatz für St. Nikolaus hat er jüngst den Bürgerpreis der Sparkassenstiftung Sömmerda in der Kategorie Lebenswerk erhalten. Danach, nach der Fenster-Initialzündung, sei eins zum anderen gekommen – und inzwischen sind über 100.000 Euro verbaut. Für die Orgel wird gespart Noch ist ein Ende nicht in Sicht. Ideen gibt es noch viele. Eine nächste wäre die Sanierung der Orgel. „Dafür müssen wir aber erst einmal wieder Eigenmittel ansparen. Damit haben wir begonnen“, so Becker. Als ersten Schritt soll ein Orgelsachverständiger ein Gutachten erstellen. Ohne diese Analyse des Zustands und eine Kostenschätzung können Fördermittel nicht beantragt werden. Die Orgel der Sankt-Nikolaus-Kirche zu Rudersdorf ist derzeit nicht spielbar. Man behilft sich mit einem E-Piano. Foto: Jens König Beckers Traum wäre es ja, auch noch die Außenfassade von St. Nikolaus in die Kur zu nehmen. „Aber da sprechen wir von einer Herausforderung von ganz anderer Dimension“, erkennt er an. Unmöglich scheint das gleichwohl nicht. „Die positive Wahrnehmung dessen, was sich hier tut, macht uns in dieser Hinsicht Mut. Die Leute sehen, es bewegt sich etwas – und sie wollen ein Teil davon sein. Wir haben Zuwendungen erhalten, die wir so nicht erwartet hätten. Schon gar nicht in der Höhe“, freut er sich. Weihnachtsvorbereitungen laufen Zum Weihnachtsgottesdienst werden die jüngsten Fortschritte vielleicht weiteres Engagement generieren. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Nancy Marzian, Ramona Kaminsky und Andrea Marzian haben die Kirche weihnachtlich geschmückt, den Adventskranz auf den Taufstein drapiert und den Weihnachtsbaum geschmückt. „Der ist aber wunderschön“, schwärmt Pfarrerin Evelyn Franke über das Prachtstück mit den roten Kugeln, den vielen Strohsternen und den echten roten Baumkerzen. Wäre die Spitze noch gerade, wäre der Anblick schon zu perfekt. Auch die Kulissen fürs Krippenspiel stehen schon. Am Montagvormittag war Generalprobe. Die Ferien machen’s möglich. Nancy Marzian war mit ihren Darstellern sehr zufrieden. „Es hat alles prima geklappt“, lobt die Regisseurin. Sie freut sich, dass diesmal 12 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 14 Jahren mitspielen. „Wir hatten schon Jahre, da waren wir nur zu fünft“, erinnert sie sich. Ein paar Rollen wären aber trotzdem noch zu vergeben. Rudersdorfs Krippenspiel kommt zum Beispiel diesmal ohne die drei heiligen Könige aus.