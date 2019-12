Räumungsverkauf im Bettenhaus Koch kündigt das Ende an

Ein zartes Glöckchen ertönt, betreten die Kunden das Ladengeschäft in der Bernhardstraße 7 in Apolda. Am 31. Dezember wird es zum letzten Mal zu hören sein. Denn mit dem Jahreswechsel schließt das Bettenhaus Koch für immer seine Ladentür.

Für Inhaberin Eva Koch beginnt mit dem Neujahrstag der Ruhestand. Begonnen hat alles für die heute 67-Jährige vor mehr als 30 Jahren. Es war Mitte der 1980er-Jahre, als Eva Koch, den Drang zur Selbstständigkeit entwickelte und erste Pläne schmiedete. Allein ihr fehlte die handwerkliche Ausbildung. Gelernt hatte sie ursprünglich Ingenieurökonom an der Bauschule in Apolda und verdiente sich ihre Brötchen unter anderem als Mitarbeiterin im Bauamt oder beim damaligen VEB Wirapol Apolda.

Als 1985 ein Kreistagsbeschluss zur Ansiedlung von Handwerksbetrieben verabschiedet wurde, sah die junge Frau und Mutter ihre Chance gekommen. Unter anderem sollte im Zuge des Beschlusses aus der Kreisverwaltung ein Betrieb für Bettfederreinigung entstehen. Dieses Metier konnte sich die damals 33-Jährige gut vorstellen und begann sich mit dem Thema zu beschäftigen. Über eine Suchanfrage in der Zeitschrift Wochenpost kam sie an eine entsprechende Maschine in Dresden heran. Der fast schon historische und tonnenschwere Apparat aus dem Jahre 1923 mit Kohlefeuerung kam nach Apolda und legte den Grundstein für Eva Kochs Selbstständigkeit. 1986 beantragte sie die Gewerbegenehmigung und konzentrierte sich fortan auf die Reinigung von Bettfedern und zusätzlich die eigene Herstellung von Federbetten.

Bis zur Wende lief das Geschäft wie am Schnürchen, ehe es danach einen herben Einbruch erlebte. Zu groß waren wohl seinerzeit die Verlockungen, neue Betten aus dem Westen zu kaufen, als alte Federbetten reinigen zu lassen. Eva Koch suchte ihre Möglichkeiten auf den regionalen Märkten, um die Flaute zu überleben, und schaffte es, über diese Zeit hinweg zukommen. Anfang der 1990er-Jahre eröffnete sie dann ihren ersten Laden in Buttstädt. 1993 kaufte sie schließlich in Apolda ein Haus, das im Erdgeschoss Platz für das heutige Geschäft bot und in dem darüber gewohnt werden konnte. In dieser Zeit wurde auch die alte kohlebefeuerte Reinigungsmaschine gegen eine neue ausgetauscht. Die kam später mit im Haus unter.

Seit einigen Tagen wird das gute Stück, dass rund 3,5 Meter lang ist und über eine Tonne wiegt, nun in seine Einzelteile zerlegt und verschrottet. Im Laden darunter liegen noch die letzten Reste des einstigen umfangreichen Sortiments. Der Räumungsverkauf läuft seit mehreren Wochen. Bis zum Silvestertag sollen auch die letzten Artikel aus den Regalen verschwunden sein.

33 Jahre Selbstständigkeit verbindet Eva Koch mit vielen Höhen und Tiefen, erzählt sie. Nachdem sich zur Bettfeder-Reinigung in den 1990er-Jahren auch das Bettenfachgeschäft und ein Matratzenstudio anschlossen, liefen die Geschäfte bis zur Finanzkrise Ende der 2000er abermals recht gut. Die Flaute brachte es mit sich, dass Eva Koch dann aber doch ihre Mitarbeiterin entlassen musste, der Matratzenkauf lohnte sich nicht mehr. Vor allem die Konkurrenz auf der grünen Wiese machte es dem kleinen Apoldaer Bettenfachgeschäft oft schwer.

Dennoch, und darauf ist Eva Koch bis heute stolz, hat sie sehr viele Stammkunden gewinnen können, die ihre fachliche Beratung zu schätzen wussten. Ein Service, den Kunden im Internetshop oder im nächsten Megastore mit Sicherheit in der Art und Weise nicht erleben werden. Am Ende, resümiert die Geschäftsfrau aus Leidenschaft, habe sie alles richtig gemacht und schaue zufrieden auf ein glückliches und erfülltes Berufsleben zurück.