Unbekannte sägten Gedenkbäume in einem Ehrenhain nahe der Gedenkstätte Buchenwald um. Er habe von der Tat gehört und sich sofort entschlossen, zu helfen, sagte Michael Grolm (Mitte), Inhaber der Obstbaumschnittschule in Erfurt. Die Rettungsaktion nahm er mit einem Lebenshilfeteam in Angriff.