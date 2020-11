Trotz Nebel, Dunkelheit und abendlicher Kühle fanden sich am Montag auf Apoldas Markt schätzungsweise 130 Bürger mit Mund-Nasen-Schutz und Corona-Abstand zusammen, um an einem mahnenden Gedenken mit Kerzen teilzunehmen. Dazu wurde Klaviermusik gespielt.

Anlass zur Veranstaltung vorm Rathaus bot der 82. Jahrestag der Pogromnacht, der 1938 und in den Folgejahren jüdische Bürger zum Opfer gefallen waren. Viele von ihnen kamen in Konzentrationslagern um.

Insgesamt wurden 37 Namen verlesen, darunter auch die der Familie Prager, für deren Gedenken sich die Mitglieder des Prager-Haus-Vereins seit Jahrzehnten einsetzen.

Zu jedem einzelnen der Opfer wurde die Glocke angeschlagen, was die besonderer Atmosphäre unterstrich. Mit der Verlesung der Namen wolle man diesen Menschen ihre Würde zurückgeben, sie aus der Anonymität einer Nummer herausholen, so Pastorin Susanne Böhm.

Zu traditionellen Gedenkveranstaltung aufgerufen hatten die beiden großen Kirchen in Apolda ebenso wie das Bürgerbündnis und die Stadt Apolda. Mit im Boot ist natürlich auch der Prager-Haus-Verein. Die Kommune vertrat Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos).

Mitorganisator Max Reschke vom Bürgerbündnis dankte allen, die gekommen waren. Gemeinsam soll ein Zeichen für Toleranz gesetzt werden. Er erinnerte mit Blick auf die Naziherrschaft daran, dass jedes Leben wertvoll ist, egal, was der Mitmensch denkt, wie er liebt und welchen Glauben er hat.

Im Anschluss ging man mit Kerzen in den Händen Richtung Stadthalle. Nicht, um lauthals zu demonstrieren, sondern um das stille Mahnen dort fortzusetzen, erklärte Reschke. In der Stadthalle selbst fand am Abend eine Veranstaltung der AfD statt.

Auf dem Platz vor der Stadthalle wurden nicht nur Kerzen aufgestellt, sondern auch der folgende Satz von Primo Levi, Schriftsteller und Holocaustüberlebender, ausgelegt: „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen!“