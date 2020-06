Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Russinnen sind beliebteste ausländische Partnerinnen

An erster Stelle standen dabei weiterhin Frauen aus Russland. 2018 wurden in Thüringen insgesamt 320 Ehen mit einer ausländischen Partnerin geschlossen. Dabei wurden am häufigsten Frauen geheiratet, die eine russische (33), ukrainische (31) oder thailändische (22) Staatsbürgerschaft besaßen. Partnerinnen aus anderen osteuropäischen Nachbarländern sind ebenfalls beliebt: So kamen 19 Ehefrauen aus Polen und 13 aus Rumänien. Damit wird der Trend aus den Vorjahren bestätigt.

Bei den Thüringer Frauen ist hingegen keine Präferenz für eine spezielle osteuropäische Nation erkennbar. Wenn Frauen aus Thüringen 2018 einen ausländischen Partner geheiratet haben, besaß der Mann am häufigsten die türkische (25), niederländische (9) oder österreichische (7) Staatsbürgerschaft. Insgesamt wurden 2018 in Thüringen 9665 Ehen neu geschlossen. Davon hatten in 94,8 Prozent der Fälle beide Eheleute eine deutsche Staatsangehörigkeit, bei 4,44 Prozent war der Ehemann oder die Ehefrau deutsch und in 0,77 Prozent der Fälle besaß keiner der Ehepartner die deutsche Staatsangehörigkeit.