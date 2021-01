Schüler werden zu Reportern und Fotografen

Gera/Weimar. Damit junge Menschen wissen, woher sie in Zeiten wie diesen Informationen bekommen, wird das Projekt "Durchblick Jugend und Wirtschaft" in die nächste Runde gehen.

"Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass junge Menschen wissen, woher sie sichere Informationen bekommen. Der Umgang mit Zeitung ist deshalb wichtiger denn je, um Wissen und Orientierung zu finden und die Dinge richtig einzuschätzen, selbst wenn andere Kräfte bewusst versuchen, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen", betont Winfried Spiegel, Geschäftsführer vom IZOP-Institut in Aachen.

Ein Drittel der Jugendlichen hat hierzulande ein ungenügendes Wirtschaftswissen, und nur ein Fünftel aller Teenager liest überhaupt Tageszeitung. Dabei belegt eine Studie unter Auszubildenden: Ein Jahr Zeitungslesen kann das Allgemeinwissen verdoppeln. Schüler für Gesellschaft, Wirtschaft und regelmäßige Zeitungslektüre zu begeistern, ist für OTZ, TLZ und drei Firmen auch in diesem Schuljahr Anlass, das ambitionierte Schulprojekt des IZOP-Instituts "Durchblick Jugend und Wirtschaft" erneut durchzuführen.

Schon seit 2014 ruft die OTZ die Schulen in ihrem Verbreitungsgebiet zum Mitmachen auf, seit 2017 ist auch die TLZ im Boot. Klassen, die sich daran beteiligen, bekommen von Januar bis Juni 2021 ein kostenloses E-Paper der jeweiligen Zeitung zur Verfügung gestellt. Möglich machen das die beteiligten Unternehmen: die Deutsche Post, das Marienstift Arnstadt und der Berliner Energieversorger Lekker.

Neben der Auseinandersetzung mit der Zeitung sollen die Schüler schließlich selbst zu Reportern und Fotografen werden und Themen eigenständig recherchieren. Im Laufe des Schuljahres werden die Beiträge auf "Durchblick"-Seiten in der OTZ und TLZ abgedruckt und final prämiert. Aktuell nehmen fünf Thüringer Schulklassen mit 124 Schülern an "Durchblick" teil.

Gerne können im Januar weitere Schulklassen einsteigen. Die Anmeldung läuft über die Mailadresse r.seefeldt@funkedigital.de. "Es ist eine grandiose Sache, dass sich die Aktion ,Durchblick‘ in Ostthüringen etabliert hat. Ausdrücklich lobe ich das Engagement unserer klugen Partner aus den verschiedenen Unternehmen, die auf diesem Wege Jugendlichen nicht nur helfen, kritisch mit Informationen und deren Herkunft umzugehen, sondern auch aufzeigen, weshalb wirtschaftliches Handeln auch für die persönliche Zukunft bedeutend ist", betont der Chefredakteur der OTZ, Jörg Riebartsch.

Und auch der TLZ-Chefredakteur Nils Kawig freut sich über die erneute Kooperation: ",Durchblick‘ bringt alle Beteiligten voran: Schüler lernen ein traditionelles Medium besser kennen. Lehrer sorgen für Abwechslung im Schulalltag. Sponsoren und Redakteure kommen in Kontakt mit jungen Leuten, die sie sonst vielleicht nicht erreichen würden. Für mich ist das Projekt langfristig ein Erfolg, wenn sich der eine oder andere Schüler für Journalismus begeistern lässt und Praktikant oder freier Mitarbeiter bei uns wird.

Die Grundlage dafür wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern legen." Er selbst, so erzählt er weiter, habe über ein Schülerpraktikum zur TLZ gefunden und sei dem Tageszeitungstitel dann jahrzehntelang treu geblieben. Auch wenn Corona und Homeschooling die Deutschlehrerin an der Geraer Ostschule vor eine neue Herausforderung stellt, ist sie auch diesem Jahr mit einer neunten Klasse am Start. "Unsere Teilnahme vor zwei Jahren war eine ganz tolle Erfahrung für die Schüler. Wir hatten zunächst im Klassenverband recherchiert und uns dann in kleineren Gruppen aufgeteilt.

Ein Thema war unter anderem das "Kino der Zukunft", und abschließend gab es sogar Freikarten vom Metropol-Kino in Gera. Darüber haben sich die Schüler natürlich riesig gefreut", erzählt Sibylle Sterzel, die seit 1983 als Lehrerin tätig ist. Momentan ruht "Durchblick" bei ihr wegen des Lockdowns. Aber im Januar will sie mit ihren Schülern neu einsteigen, sich kommunale Geschichten heraussuchen, beispielsweise die Arbeit in der Ehrenamtszentrale.