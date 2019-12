Schürzenjäger und Huskys machen das Triple voll

Sprichwörtlich in letzter Minute fiel am Samstag beim Pokal des Bürgermeisters im Finale das entscheidende Tor für das Team Schürzenjäger in Apolda. Damit haben sich die Kicker aus Weimar zum dritten Mal in Folge den ersten Platz gesichert und dürfen zugleich den Wanderpokal des traditionellen nachweihnachtlichen Torunierreigen mit nach Hause nehmen. Obendrein gab es fürs Siegerteam einen Kasten Apoldaer Gerstensaft als Siegprämie. Nun ist es an Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand, einen neuen Wanderpokal fürs nächste Jahr zu beschaffen. Den darf das Stadtoberhaupt gleich im Doppelpack bestellen, denn tags zuvor, am Freitag, machte beim Bürgermeisterpokal im Volleyball auch das Mix-Team der Huskys aus Großheringen das Triple voll, so dass auch sie die begehrte Trophäe behalten dürfen.

Bei den Volleyballern hatten bei den Mix-Teams die Huskys aus Großheringen die Nase vorn. Foto: Hans-Uwe Sierig

Insgesamt zwölf Teams traten am Samstag im Hallenfußball in zwei Gruppen gegeneinander an. Dabei konnte sich das Team „Omid“, das zum ersten Mal am Turnier teilnahm, gleich bis ins Finale kicken und nach dem Endstand von 2:1 einen zweiten Platz für sich verbuchen. Die Auslosung für das Turnier, das seit vielen Jahren der VFB Apolda organisiert, fand wie je her beim Frühschoppen am zweiten Weihnachtsfeiertag gemeinsam mit dem Bürgermeister in der Aue statt.

Bei den Herren holten sich die Volleyballer vom Team KSC Deutsche Eiche den Pokal. Foto: Hans-Uwe Sierig

Ebenfalls zwölf Teams traten am Freitag in der Dreifelderhalle zum Volleyballturnier gegeneinander an. Im Spiel jeder gegen jeden hatten neben den Huskys aus Großheringen bei den Mix-Teams, das Team vom KSC Deutsche Eiche bei den Herren die Nase vorn und sicherte sich so den Gesamtsieg in der Herren-Staffel.

Ergebnisse Fußball:

1. Schürzenjäger

2. Omid

3. Atletico Oberroßla

4. Ottinger Allstars

5. Mazedonia

6. Young Boys Naumburg

7. Shrimps mit Reis

8. Promilleweg 5

9. Leckenten

10. Aktivist Schwarze Pumpe

11. Stiftung Wadentest

12. Team Schmiede

Ergebnisse Volleyball Mix:

1. Huskys Großheringen

2. TVA 1856

3. Sachsenwegers

4. MOFIA

5. Abbelbachtaucher

6. Schloßjugend

Ergebnisse Volleyball Herren:

1. KSC Deutsche Eiche

2. VFB Apolda

3. Stiftung Wadentest

4. Kulturstadtvolleys

5. Sonntagsbeacher

6. FSV Ilmtal Zottelstedt