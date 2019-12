Schulen-sok.de offenbar gehackt

Eine E-Mail vom Gymnasium Bad Lobenstein aufzurufen oder gar den in den E-Mails eingebetteten Link aufzurufen ist zurzeit keine gute Idee. Denn die Domain „schulen-sok.de“ wurde offensichtlich gehackt.

Durch die Computerattacke werden nun Antwort-Emails auf echte Zuschreiben verschickt, die einen Link zu einer ungesicherten Internetseite enthalten. Wird dieser Link aufgerufen, wird ein Virus automatisch heruntergeladen.

„Dem Fachdienst EDV des Landratsamtes ist bereits bekannt, dass E-Mails von fremden Absendern vermeintlich im Namen des Gymnasiums Bad Lobenstein verschickt wurden. Nach bisherigen Überprüfungen gibt es jedoch keinerlei Anzeichen dafür, dass der E-Mail-Account des Gymnasiums oder die weiterer Schulen im SOK – mit der Domain schulen-sok.de – von einem Virus betroffen sind oder dass von dort Viren in Umlauf gebracht werden“, heißt es aus der Pressestelle des Landratsamtes. Dies sei ein Identitätsdiebstahl, der durch das reine Nennen von E-Mail-Adressen auf Internetseiten begünstigt werden. Das Abgreifen der Adressinformation sei an allen Kommunikationspunkten möglich, da E-Mails in der Regel unverschlüsselt verschickt würden. Verhindert werden könne dies nicht. Das Landratsamt recherchiert zurzeit zu den vermutlich gehackten Absende-Adressen und überprüft seine internen Sicherheitssysteme.

Im Falle der E-Mail-Antwort des Gymnasiums Bad Lobenstein wurde zwar direkt auf eine E-Mail geantwortet und die Ursprungs-E-Mail mitgesendet, allerdings wurde die Antwort-E-Mail nicht direkt von der E-Mail-Adresse der Schule selbst verschickt.