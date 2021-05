Schulöffnung im Saale-Holzland bald möglich

Eisenberg. Durch die sinkende Sieben-Tage-Inzidenz sind auch weitere Lockerungen im Saale-Holzland-Kreis in Aussicht.

Am Montag wurde für den Saale-Holzland-Kreis eine Inzidenz von 142,25 gemeldet. So könnten Schulen nach wochenlangem Notbetrieb wieder in den Wechselunterricht übergehen, wenn die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 165 bleibt. Bei einer fünftägigen Inzidenz von 150 können am übernächsten Tag wieder die Geschäfte für Click & Meet öffnen – einkaufen mit Termin und Test (frühestens nächste Woche).

Insgesamt wurden bis Sonntagabend vier neue Corona-Fälle im Kreis gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 ist damit auf 4643 gestiegen. Derzeit befinden sich 1620 Menschen im Saale-Holzland in Quarantäne, 116 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.