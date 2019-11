Senioren leben in Jena und Suhl am besten

Für Senioren ist die Lebensqualität in Jena, gefolgt von Suhl am besten. Nicht nur im Landesvergleich, die beiden Städte führen das bundesweite Ranking an. Das geht aus einer aktuellen Deutschlandstudie des ZDF hervor, die heute veröffentlicht wird (www.deutschland-studie.zdf.de). Die beauftragten Wirtschaftsforscher des Prognos-Instituts hatten umfangreiche Daten aus allen 401 deutschen Landkreisen und Städten untersucht, die Aufschluss über die Lebensbedingungen geben. Dazu gehören neben Angaben zu Anzahl und Kosten von Pflegeplätzen, Lebenserwartung und Erreichbarkeit von medizinischen Einrichtungen auch Faktoren, von denen die Qualität des Alltags abhängt. Darunter die Dichte öffentlicher Verkehrsmittel, Breitbandversorgung, kulturelle Angebote, Wohnkosten und sogar bestehende Erholungsgebiete.

Großstädte auf den hinteren Rängen

Auffällig im Befund: Viele Regionen in den Neuen Bundesländern schneiden im Ranking der Lebensverhältnisse für Senioren sehr gut ab. Als Anzeiger dafür werden geringere Wohnkosten, viele Bildungsangebote und Erholungsräume genannt. Großstädte dagegen landen oft auf hinteren Rängen, was nicht zuletzt hohen Mieten und hohen Kosten in Pflegeheimen geschuldet ist. Im Vergleich der Personalschlüssel in den Pflegeheimen dagegen schnitten ostdeutsche Kommunen deutlich schlechter ab.

Generell fiel die Schere zwischen Stadt und Land noch größer aus, als erwartet, konstatieren die Analysten. Sie fragten auch nach Lebensbedingungen für Familien. Auch in diesem Punkt stehen einige Thüringer Kommunen nicht schlecht da. Besonders unter die Lupe genommen wurden dabei auch Parameter, die auf den Stand der Gleichstellung weisen: Beschäftigtenquoten, Einkommen und die Zahl der Väter in Elternzeit. Hier können sich nur wenige westdeutsche Kommunen auf guten Plätzen behaupten, die meisten Spitzenplätze gehen in den Osten. Mit Jena und Weimar gehören im ZDF-Ranking zwei Thüringer Städte zu den Leuchttürmen in Sachen Gleichstellung. Den größten Nachholebedarf haben die Landkreise Dingolfing-Landau in Niederbayern und Olpe in Nordrhein-Westfalen.