Silvesternacht ohne größere Einsätze

Glücklicherweise verschont von größeren Einsätzen blieb die knapp über ein dutzend starke Truppe der Freiwilligen Feuerwehr Apolda, die zum Jahreswechsel in Bereitschaft stand. Dennoch mussten die Kameraden am letzten Tag im Jahr schon gegen Mittag das erste Mal ausrücken. Ein Anwohner meldete aus Schöten den Brand eines Baumes am Ende der Promenade, kurz vor den Toren des Ortsteiles. Die Freiwilligen rückten daraufhin mit gleich zwei Einsatzfahrzeugen aus, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Wie die Polizei, die ebenfalls vor Ort war, vermutete, hatten Unbekannte wohl durch einen Feuerwerkskörper einen hohlen Baumstamm in Brand gesetzt. Während die Beamten erfolglos mit zwei Feuerlöschern gegen den Schwelbrand vorgingen, konnte dieser erst durch den Einsatz der Kameraden und Hunderten von Liter Löschwasser unter Kontrolle gebracht werden. Dazu musste das Löschfahrzeug zuvor mühsam in Rückwärtsfahrt entlang einer schmalen Zufahrtsstraße zum Einsatzort näher heran gebracht werden. Um ganz sicher zu gehen wurde der Stamm anschließend noch auseinander genommen. Nach rund einer dreiviertel Stunde war der Einsatz in Schöten beendet.

Der nächste folgte schließlich in der Silvesternacht gegen zwei Uhr. Diesmal wurden die Kameraden zu einem Brand an der Goethebrücke in Apolda gerufen. Auch hier hatten Unbekannte mit einem Feuerwerkskörper einen Altkleidercontainer angezündet. Gleich im Anschluss an diesen Einsatz löste dann zu allem Übel noch die Brandmeldeanlage des Schloss Alarm aus. Dieser stellte sich am Ende allerdings als Fehlalarm heraus, so dass die Einsatzkräfte nach einer Kontrolle wieder ins Depot zurückkehren konnten und ohne weitere Einsätze den Neujahrstag genießen durften.