Skiparty mit Spendenaktion in Remptendorf

Der Remptendorfer Freizeit- und Sportverein (FSV) hatte am Freitag zur Apres-Ski-Party eingeladen. Der Schnee hat gefehlt, sonst war alles wie geplant. Es gab Stimmungsmusik, die Michael Zielke auflegte, im Winter beliebte Getränke, wie weißen und roten Glühwein, Eierpunsch und Bombardino, ein Mixgetränk aus Eierpunsch, Rum und Schlagsahne sowie eine ganze Menge gut gelaunter Gäste.

Verein rundet Einnahmenfür Spende auf

„Ziel war es, mal wieder eine Veranstaltung zu bieten, zusammen zu sein, etwas zu trinken und dabei einen guten Zweck zu unterstützen“, sagt Doreen Korb vom Vereinsvorstand. Der Gewinn des Abends, den der Verein wohl auf 300 Euro aufrundet, wird an Familie Köhler aus Liebengrün gespendet. Deren 19-jähriger Sohn sitzt im Rollstuhl möchte aber das Laufen lernen, übt selbst zu Hause akribisch, braucht aber professionelle Hilfe dafür. Thomas kam neun Wochen zu früh auf die Welt, als Kleinkind hatte er starke epileptische Anfälle. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Infantile Zerebralparese nennt sich dieses Krankheitsbild, das durch frühkindliche Hirnschädigung hervorgerufen wird. Die Kommunikation zwischen Gehirn und Muskeln funktioniert nicht richtig. Thomas ist dadurch sowohl körperlich als auch geistig gehandicapt. Es gibt eine spezielle Rehabilitationsklinik in der Slowakei. So eine Klinik gibt es in Deutschland nicht. Schätzungsweise 24.000 Euro würde die Behandlung kosten. Angedacht ist drei Mal ein dreiwöchiger Aufenthalt in der Reha-Klinik. Diese spezielle Therapie wird nicht von der Krankenkasse finanziert und deshalb haben Freunde einen Spendenaufruf gestartet. Die Remptendorfer folgen damit manch anderem Verein, Firmen und Privatpersonen, die schon für Thomas Köhler gespendet haben. Um ihm die Therapie zu ermöglichen hat der Liebengrüner Ortsteilbürgermeister Gordon Stockburger zudem eine Internetseite für Spender eingerichtet: www.betterplace.me/der-erste-schritt-fuer-thomas.

Skatturnier und Osterwanderunggeplant

Der Sportverein schaut nun schon dem Beginn der Fußballsaison entgegen. Diese startet am 1. März in die Rückrunde. Am 6. März findet im Sportlerheim das erste Skatturnier des Jahres statt und am 12. April ist eine Osterwanderung geplant. Diese Aktion ist eine gemeinsame Veranstaltung des Remptendorfer Sportvereins, des Kultur- und Traditionsverein und auch Gäste sind herzlich willkommen, teilt Doreen Korb mit. Der FSV hat derzeit 170 Mitglieder und wird von Kevin Killmann geführt.