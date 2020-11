Start für kostenfreies öffentliches Internet in Bad Sulza

Bad Sulza. Wlan-Hotspots im und am Freibad sowie rund um das Rathaus am Markt in Bad Sulza sind in Betrieb gegangen.

Mit einem symbolischen Knopfdruck sind am Freitag die ersten beiden Bereiche mit kostenfreiem Wlan in Bad Sulza in Betrieb genommen worden. Nach rund einem Jahr Vorplanung sind am Freibad insgesamt fünf und am Rathaus zwei der so genannten Access Points in Betrieb, über das Bürger und Besucher der Kurstadt künftig kostenfrei im Internet surfen können.