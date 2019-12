Stetes lernen außerhalb der Schule

Die Friedrich-Fröbel-Schule in Schleiz hat sich auf die Fahne geschrieben, eine Gemeinschaft unter den rund 50 Schülern von der ersten bis zur zehnten Klassenstufe zu schaffen. Möglich machen das unterschiedliche Aktionen und Ausflüge, die gemeinsame Teilnahme an Wettbewerben und das Miteinander von Schülern und Lehrern.

Trappercamp schweißt Schleizer Schüler zusammen

„Im Sommer waren wir zum Beispiel in der Wildnisschule Trappercamp bei Wilfried Mengs in Etzdorf. Das war ein wirklich spannendes Erlebnis mit den Schülern und hat uns zusammengeschweißt“, berichtet Schulleiterin Silke Richter. Alle Schüler und Lehrer waren bei dem Tag im Trappercamp dabei. Ermöglicht wurde der Ausflug durch die erfolgreiche Teilnahme der Schule am Wettbewerb „Ideen machen Schule“ der Thüringer Energie AG (Teag). Die Friedrich-Fröbel-Schule wurde von der Teag als eine von zehn „Leuchttürmen“ prämiert und gewann ein Preisgeld von 1000 Euro sowie einen Pokal, Urkunde und T-Shirts.

Insgesamt wurden bei der Teag 123 Projektideen eingereicht. „Wir haben uns damals damit beworben, dass die Kinder laufen, klettern und die Atmosphäre des Waldes spüren sollten. Tiere beobachten, Pflanzen entdecken, Spannendes über den Lauf der Natur und komplexe Zusammenhänge in ökologischen Systemen lernen“, erläutert Schulleiterin Silke Richter. Zusammen mit sibirischen Huskies und begleitet von dem Wildnispädagogen machten sich die Kinder und Jugendlichen auf, sich in Verbundenheit mit der Natur und mit anderen Menschen zu üben. Achtsamkeit und eine bewusste, sinnliche Wahrnehmung der sie umgebenden Landschaft stand im Fokus. Gemeinsam wurde Holz gesammelt, gelernt, wie ein Lagerfeuer sachgerecht entzündet wird, und zum Abschluss des Tages Pizza in der Glut gebacken.

Positive Erinnerungen sind nachhaltiger

Jessica Fust und Leon Merfels mit dem Pokal der Thüringer Energie AG. Foto: Felix Kunath

„Es ist eine andere Form des Lernen, die wir bei solchen Aktionstagen nutzen. Es geht um Verlässlichkeiten untereinander, Sozialkompetenzen erlernen und viel gemeinsame Freude gemeinsam, persönlich und außerhalb der digitalen Welt zu erleben. Positive Erinnerungen sind nachhaltiger als jedes Buch“, erklärt Silke Richter den Hintergrund der Schulaktionen. Durch die große Altersdifferenz der 50 Schüler in den Klassenstufen eins bis zehn, ist das Miteinander besonders wichtig für einen harmonischen Schulalltag. „Das Lernen soll den Schülern mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Spaß machen. Dadurch lernen sie auch, dass Lernen Sinn ergibt. Man kann immer wieder predigen, wie wichtig die Schule ist, oder zeigen, dass Lernen Spaß machen kann“, erläutert die Schulleiterin. Allerdings müsse dies auch alles finanziell gefestigt sein. Die Schule alleine hat dafür nicht die Mittel. Deshalb nimmt sie regelmäßig an Wettbewerben teil.

Nächster Naturerlebnistag steht vor Tür

„Wir haben dieses Schuljahr auch einen Naturerlebnistag durch die Teilnahme bei einem Wettbewerb bei Kaufland gemacht und der nächste Naturerlebnistag ist uns bereits gesichert“, sagt Silke Richter. Denn die Friedrich-Fröbel-Schule hat erneut einen Naturerlebnistag bei Kaufland gewonnen. Dieser soll vor den kommenden Sommerferien stattfinden. Die Schule setze sehr auf Heimatverbundenheit und auf das Erleben der Natur. „Wir veranschaulichen, was die Theorie für die Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf vorrangig nicht hergibt. An diese Erlebnisse erinnern sich die Kinder mehr als an irgendeine Buchseite“, erklärt Silke Richter. Deshalb gibt es neben den Aktionen durch Ideen- und Projektwettbewerbe nach wie vor Klassen- und Wanderfahrten. „Lernen am anderen Ort“ heißt das Konzept, was dahinter steckt. So besuchten die Schüler jüngst zum Beispiel das Alaunwerk in Plauen, die Stasi-Zentrale in Gera und die dortigen Weihnachtsmärkte. „Wir zelebrieren Weihnachten bei uns auch mehr als in anderen Schulen, viele Schüler haben gar nicht die Möglichkeit, ohne uns größere Weihnachtsmärkte zu besuchen, deshalb legen wir darauf großen Wert“, erklärt die Schulleiterin. Wichtig sei, die Schüler mit ihrer großen Altersdifferenz zu mischen. Das funktioniere gut. „Die Großen passen dann auch auf die Kleinen auf. Außerhalb des Schulgeländes wird immer noch etwas mehr Rücksicht genommen als sonst.“

Die Bandbreite an unterrichtsnahen Aktivitäten wäre nicht möglich, wenn nicht auch alle Lehrer kräftig an einem Strang zögen. „Alle Kollegen sind sehr interessiert und organisiert. Ohne deren Engagement ginge das alles nicht. Wenn wir Ausflüge machen, sind wir alle immer gemeinsam unterwegs“, betont Schulleiterin Silke Richter.