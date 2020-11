Strukturänderung bei Beratungscenter in Apolda-Nord

Die Sparkasse Mittelthüringen plant im Weimarer Land offenbar weitere Strukturveränderungen. Das ergibt sich aus der Antwort auf eine Frage, die im September im Kreistag durch Gudrun Kittel (Linkspartei) an Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) gerichtet wurde. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrat der Sparkasse.

Betroffen sein wird das Beratungscenter Apolda-Nord. Es soll in eine Selbstbedienungsstelle umgewandelt werden. Die Kundenberatung wird künftig im Regionalcenter Am Brückenborn erfolgen. Einen genauen Zeitplan für die Umsetzung gebe es noch nicht, heißt es.

Einkaufscenter bald weniger attraktiv

Mit der Umwandlung blieben die Bargeldversorgung innerhalb einer vertretbaren Reichweite und die Möglichkeit zur Nutzung der Bankprodukte weiter sichergestellt, versichert Sparkassensprecher David Maisel. Neben dem Angebot an Online-Banking-Dienstleistungen würden auch „eine breite Automatenstruktur“ sowie „das dichteste Filialnetz aller Anbieter von Bankdienstleistungen“ erhalten bleiben.

Laut Gudrun Kittel sehen sowohl die Kreistagsfraktion der Linken als auch die Fraktion Rot-Rot-Grün im Stadtrat die Entwicklung kritisch – gerade auch mit Blick aufs Wohngebiet Apolda-Nord mit rund 4000 Bürgern. Ein gutes Signal sei das das nicht, weil das Einkaufscenter so weiter an Attraktivität einbüße. Der auch durch die Stadtspitze gepriesene Anspruch, „Apolda zu einer Wohlfühlstadt zu entwickeln“, werde eben auch durch solche Maßnahme unterminiert.

Weniger Beratungsbedarf aufgrund niedriger Zinsen

Selbstredend stünden Standorte mit einer sehr geringen und defizitären Auslastung regelmäßig auf dem Prüfstand, heißt es hingegen bei der Sparkasse. Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit könne nicht ausgeblendet werden. Zum einen müsste die Sparkasse dem geänderten Kundenverhalten aufgrund der Digitalisierung Rechnung tragen. Zum anderen entstünden Kosten für die Anmietung von Räumen, die Anschaffung von Geräten, Versicherung, Wartung und so fort.

Diesen Kosten muss aber dabei auch einer angemessene Auslastung gegenüberstehen, heißt es. Zudem würden das anhaltend niedrige Zinsniveau und damit ein rückläufiger Bedarf an Anlageberatung in der Gesamtbetrachtung eine Rolle spielen.

Beratungscenter bleiben zur Selbstbedienung offen

Absehbar wird es daher an zwei weiteren Standorten zu Änderungen kommen. Betroffen sind die Beratungscenter Kranichfeld und Blankenhain. Laut Sparkasse sollen diese perspektivisch in in einer Art „Time-Sharing-Modell“ zwei bis drei Tage pro Woche abwechselnd zur Beratung genutzt werden. Ansonsten blieben sie zwecks Selbstbedienung geöffnet, bleibe die dafür nötige technische Infrastruktur bestehen. So könne man die Schließung einer der beiden Beratungscenter vermeiden. Grundsätzlich sei die Sparkasse daran interessiert, eine flächendeckenden Versorgung zu gewährleisten.

Lokalpolitikerin Gudrun Kittel zumindest fragt sich dennoch, wo denn da das Engagement der Verbandsräte der Sparkasse für die Region bleibt?