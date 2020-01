Nordhausen. Gemeinsam mit dem Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser wird vom 17. bis 26. Januar in Berlin für die Region geworben.

Südharz-Spezialitäten werden in Berlin präsentiert

Der Landkreis Nordhausen ist auch in diesem Jahr wieder auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vertreten. Das bestätigte Kreissprecherin Jessica Piper auf TA-Nachfrage. Geplant sei wieder, sich mit dem Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser zu präsentieren, gemeinsam mit Erzeugern von regionalen Produkten.

„Aus unserem Landkreis sind zum Beispiel Produkte aus der Nordhäuser Traditionsbrennerei dabei, von Mund’s Mühle und Wildhandel Bauer, Holunderwein von Familie Wiegleb aus Auleben und Kuchen aus den Ländlichen Kaffeestuben in Limlingerode“, kündigt Jessica Piper an. Die 85. Auflage der weltgrößten Messe für Landwirtschaft und Ernährung findet ab 17. bis 26. Januar in den Messehallen unter dem Berliner Funkturm statt.