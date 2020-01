Thüringen hilft: Über 50.000 Euro für Menschen in Not

Thüringer helfen Thüringern in Not: Mehr als 50.000 Euro sind bereits auf das Konto der Spendenaktion „Thüringen hilft“ unserer Zeitung und der Diakonie Mitteldeutschland eingegangen. Geld, das dringend gebraucht wird. Denn trotz der grundsätzlichen Absicherung von Kranken-, Renten- und Pflegekassen sowie vielen Ämtern fallen viele sozial schwache, kranke oder Menschen mit Behinderung durch das Raster. Bei vielen sogenannten Einzelfällen in ganz Thüringen versagt das System, können, dürfen oder wollen staatliche Stellen nicht zahlen, für bestimmte Medikamente, neue Therapien oder Alltagshilfen, die den Betroffenen helfen, Mut machen und Lebenslust wiedergeben.

Mit der Unterstützung unserer Leser wollen wir mit der aktuellen Spendenaktion mehr als 20 Projekte unterstützen oder mitfinanzieren. Einige konnten bereits umgesetzt werden: So konnten in Mühlhausen mit der Wunschbaum-Aktion viele unerfüllte Wünsche sozial schwacher Kinder doch noch erfüllt werden.

So freuen sich die Senioren im Pflegeheim Sophienhaus in Weimar über einen rollstuhlgerechten Tischkicker, denn Beschäftigungsangebote für männliche Heimbewohner sind in vielen Einrichtungen noch immer Mangelware. In Nordhausen lernen junge Migrantinnen endlich schwimmen, in Greiz hilft eine Kunsttherapeutin einer Familie, mit der Krebserkrankung der Mutter umzugehen. In der Finneck-Schule in Rastenberg finden Kinder mit Autismus in einem Yoga-Klangschalen-Kurs zu innerer Ruhe und äußerer Ausgeglichenheit, können sich besser konzentrieren und entwickeln.

Der Aufbau der Bahnhofsmission Erfurt wird von „Thüringen hilft“ ebenso unterstützt wie die Fortbildung der „Grünen Damen und Herren“, die in rund 30 Thüringer Krankenhäusern ehrenamtlich Patienten im ungewohnten Klinikalltag betreuen.

Doch bis zum Ende der Spendenaktion sollen auch die anderen Projekte realisiert werden können, etwa die Hilfe für Paul, einem Asperger-Kind aus Bad Lobenstein, ein musikalisches Integrationsprojekt in Weida, ein Skateboard-Kurs für behinderte Kinder in Erfurt und die Erinnerungsmusik für Menschen mit Demenz in Weimar.

Wer helfen möchte:



Spendenkonto IBAN DE89 8205 1000 0125 0222 20

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Wer im Feld Verwendungszweck seine Adresse angibt, erhält eine Spendenquittung. Wer nicht genannt werden möchte, vermerkt dort ebenfalls den Hinweis „Anonym“.