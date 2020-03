Thüringen in der Corona-Krise - der unsichtbare Gegner

Der Frühling hat kalt begonnen, aber er ist da. Die Frühblüher blühen, die Bäume knospen, die Sonne scheint. Schönstes Ausflugswetter, auch hier, im Ilm-Kreis. Auf dem Weg, der von der Mühlburg zur Wachsenburg führt, sind viele Menschen unterwegs, allein, als Pärchen, in der Familie. Alles erscheint wie immer, bis auf den Umstand, dass die Leute, wenn sie sich auf dem Wanderpfad begegnen, Abstand halten, ja suchen. Sie isolieren sich. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Jeder weiß, dass dies kein normaler Sonntag ist. Und jeder dürfte ahnen, dass so bald wieder keinen normalen Sonntag geben wird.

Noch bereitet sich das Land nur auf das vor, was das Virus anrichten wird, das die meisten bloß Corona nennen, aber das SARS-CoV-2 heißt – und das wiederum bei einem Teil der Infizierten eine Erkrankung auslöst, die Covid-19 heißt.

Wie hoch dieser Anteil ist, weiß keiner; die Zahl der Getesteten erfasst bei weitem nicht alle, die sich angesteckt haben. Klar ist wohl nur: Als besonders gefährdet gelten die Älteren, Schwachen, Kranken.

Am Sonntag waren 309 Menschen im Land infiziert. Davon lagen 21 im Krankenhaus. Schwere Verläufe soll es bis dahin nicht gegeben haben. Der 83-jährige Mann, der in Jena starb und bei dem das Corona-Virus nachgewiesen wurde, taucht nicht in dieser Statistik auf, weil er sich nicht ins Krankenhaus einliefern lassen wollte.

Klinikärztin: „Die Ruhe vor dem Sturm“

Aber diese Zahlen, das wissen vor allem die Mediziner, sind nur der Anfang. „Es ist die Ruhe vor dem Sturm“, sagt eine Klinikärztin aus Erfurt. „Alle sind sehr nervös.“

Ein Kollege aus Jena fürchtet sogar die Situation, in der schwerkranke Patienten nicht mehr behandelt werden könnten, weil es an Geräten oder Personal fehle. „Davor gruselt es allen hier“, sagt er.

Damit es nicht so weit kommt, beschloss die Thüringer Regierung vorige Woche mehrere Erlasse. Sie sollen die Ausbreitung des Virus verlangsamen.

Erst wurden Versammlungen verboten und alle öffentlichen Einrichtungen geschlossen. Dann stellten die Schulen und Kindergärten den Betrieb ein. Und schließlich machten alle Restaurants und die meisten Geschäfte dicht.

Inzwischen gibt es so etwas wie gesellschaftliches Leben kaum mehr. Die letzten sogenannten Corona-Partys löst die Polizei auf.

Für den Handel und die Gastronomie ist es ein Fiasko. In Erfurt ist am Samstag die große Fußgängerzone fast leer. Nur die Apotheken haben am Anger auf, dazu die Bäckereien und die Drogerien. Die Tür einer Buchhandlung steht zwar offen, doch ein roter Tisch versperrt den Eingang, daneben hängt ein Schild mit einer Telefonnummer. Die Kunden können per Handy einen Angestellten herbeirufen, der dann die per Internet oder Telefon bestellten Bücher über den Tisch schiebt. „Wir achten auf einen Sicherheitsabstand von zwei Metern“, sagt der Inhaber. „Wir schützen uns und unsere Kunden.“

Viele Märkte oder Bäckereien halten sich an Auflagen

Von einem Supermarkt in der Nähe lässt sich das nicht sagen. Zwar stehen Schilder am Einlass und sind an den Kassen die Abstände markiert, an denen sich die Kunden aufstellen sollen. Doch viele halten sich nicht daran, was schlicht daran liegt, dass der Markt zu voll ist.

Dabei ist der Erlass der Landesregierung eindeutig: Zentral seien „Abstandsregelungen von mindestens 1,50 Meter zu anderen Personen“ sowie „ein verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime“.

Immerhin, viele Märkte oder Bäckereien halten sich daran. Dort werden nur wenige Menschen hineingelassen, die Verkäuferinnen tragen Handschuhe, es gibt Schutzwände an den Kassen. In den Apotheken geht es noch strenger zu.

Der Ministerpräsident hat selbst kontrolliert – und sehr verschiedene Erfahrungen gesammelt. „Viele machen es gut“, sagt der Linke Bodo Ramelow. „Aber einige machen es falsch.“ Das gelte insgesamt für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nicht schützten. „Wenn in Callcentern die Menschen dicht an dicht sitzen, dann ist das ein Skandal.“

Natürlich, Ramelow versteht die Furcht vor dem Umsatzeinbruch, vor der Insolvenz. Aber dafür, sagt er, legten ja Bund und Land milliardenschwere Hilfsprogramme auf.

Kleinen Firmen können ab Montag Anträge für Zuschüsse stellen

Die kleinen Firmen können ab Montag Anträge für Zuschüsse stellen. Darüber hinaus gibt es Kurzarbeitergeld, gestundete Kredite oder Steuerzahlungen.

Aber das läuft gerade erst an, die Unsicherheit bleibt groß. Anfangs wirkte auch die Landesregierung ziemlich überfordert. Der erste große Erlass stimmte nicht mit in Berlin vereinbarten Leitlinien überein und war mit den Kommunen, die ja die Vorgaben umsetzen müssen, unzureichend abgestimmt.

Inzwischen gibt es Telefonkonferenzen aller Beteiligten, im Innenministerium tagt permanent der große Krisenstab. Zudem will die Landesregierung künftig verbindliche Rechtsverordnungen herausgeben: Sie gelten sofort und für alle, die Kommunen müssen nicht mehr eigene Verfügungen erstellen.

Das heißt aber nicht, dass Städte oder Kreise nicht über das hinausgehen können, was das Land vorgibt. So gilt in Jena eine Art Ausgangssperre, weil hier besonders viele Fälle registriert wurden.

Einige Kommunalpolitiker warnen aber vor zu drastischen Maßnahmen. „Die Menschen sind sowieso schon in Panik“, sagt Martina Schweinsburg, die CDU-Landrätin in Greiz. „Wir müssen aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.“

Der Gegner ist unsichtbar

Doch das Problem, auch für die Landrätin: Der Gegner ist unsichtbar. Sie weiß nicht, was auf sie zukommt. „Bei der Flut 2013 hast du gesehen, wo das Wasser steht“, sagt sie. „Das ist jetzt völlig anders.“

Am Ende, sagt der Ministerpräsident, liege der Schlüssel in den Menschen selber. „Die Bevölkerung muss sich selbst schützen“, sagt er. „Nur so werden die Infektionswege unterbrochen, um den Druck auf das Gesundheitssystem zu senken. Und nur so haben wir die Zeit, die Kapazitäten aufzubauen.“

Denn selbst wenn bis Ostern die Infektionskurve abflacht: Die große Erkrankungswelle wird kommen, wahrscheinlich in zehn bis 14 Tagen. Schon jetzt ist in den Kliniken und Krankenhäusern im Land nichts mehr so, wie es war. Überall gibt es separate Eingänge mit Kontrollen, überall herrscht ein teilweises oder völliges Besuchsverbot, überall werden zusätzliche Isolierstationen eingerichtet.

Und das ist längst nicht alles. Narkoseärzte erklären anderen Ärzten und Schwestern, wie sie die Beatmungsgeräte zu bedienen haben. Die Intensivbetten werden aufgestockt. Operationen, die nicht akut sind, sind verschoben.

„Wir waren alle nicht ausreichend auf das hier vorbereitet.“

„Zurzeit“, sagt der Jenaer Klinikarzt, „schwimmen wir aber noch. Wir waren alle nicht ausreichend auf das hier vorbereitet.“

Was stellt nun diese völlig neue Situation an, mit uns, mit der Gemeinschaft? Anruf bei Cornelia Betsch. Sie forscht und lehrt als Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität in Erfurt.

Zurzeit arbeitet sie von zu Hause aus; sie, ihr Mann und die beiden Töchter im Teenageralter leben in selbstgewählter Quarantäne. Zweimal war sie in der vergangen Woche unter Leuten: Einmal zum Einkaufen und einmal in der Staatskanzlei. Dort berichtete sie dem Kabinett über ihre neueste Studie, die seit Anfang März läuft: Eine wöchentliche, ausführliche Umfrage unter rund 1000 Deutschen.

Was die neuesten Daten vom Freitag zeigen: Die Krise ist im Bewusstsein der Menschen angekommen. 54 Prozent berichten mittlerweile, dass sie häufig oder dauernd an Corona denken müssen. In der Vorwoche waren dies noch 32 Prozent. 56 Prozent flößt das Coronavirus Angst ein, das war eine Anstieg von 15 Prozentpunkten.

Eine der guten Geschichten findet sich im Dorf Manebach bei Ilmenau

Cornelia Betsch sagt, es komme jetzt darauf an, welche Geschichten wir uns gegenseitig erzählten. Die schlechten, von den Hamsterkäufen? Oder die guten, in denen sich die Menschen gegenseitig helfen? Auch das entscheide, wie man durch die Krise komme.

Eine der guten Geschichten findet sich im Dorf Manebach bei Ilmenau. Hier haben sich etwa 60 Menschen zusammengeschlossen, um ihre Nachbarn zu unterstützen. Aushänge und Flyer mit den Kontaktdaten werden im Ort verteilt. Darin heißt es: „Hilfe kann ein Einkauf im Supermarkt, eine Fahrt zur Apotheke, das Ausführen des Hundes oder etwas anderes sein.“

Am Sonntagnachmittag verständigten sich Bund und Länder auf ein generelles Verbot von Versammlungen von mehr als zwei Menschen, Familien und gemeinsame Haushalte ausgenommen. Eine flächendeckende Ausgangssperre soll so vermieden werden.

Es sei übrigens falsch, sagt Cornelia Betsch, von „sozialer Distanzierung“ zu reden. Es gehe nur um die physische Distanz, um den Sicherheitsabstand. Ansonsten gelte das Gegenteil: „Wir brauchen so viel Sozialkontakt wie möglich, um diese Krise zu bewältigen.“

