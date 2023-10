Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 16. bis 27. Oktober 2023

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 16. bis 27.10.2023.

Freitag, 27. Oktober

21.25 Uhr: Nächste Pleite für Jenas Basketballer

Die Basketballer aus Jena haben ihren Traumstart in der 2. Liga Pro A fast schon wieder verspielt. Gegen den ehemaligen Erstligisten BBC Bayreuth verlor Medipolis SC vor 2289 Fans mit 68:85 (37:35).

20.26 Uhr: Migrationsamt steckt in einer parlamentarischen Sackgasse

Das Prestige-Projekt der rot-rot-grünen Minderheitsregierung in Thüringen steckt in einer Sackgasse. In der anstehenden Landtagssitzung, für die Debatte und Beschluss geplant und auf der Tagesordnung schon vorgesehen sind, wird die Einrichtung eines Amtes für Migration und Integration (AMI) nicht beschlossen. Das steht nach einer nichtöffentlichen Sitzung des Migrationsausschusses am Freitag fest.

17.46 Uhr: Kommission sicher: Thüringer AfD-Abgeordneter war Stasi-Spitzel

Hat die AfD in Thüringen einen ehemaligen Stasi-Spitzel in ihren Reihen – ein neues Dokument, das im Landtag behandelt werden soll, ist jetzt öffentlich.

17.05 Uhr: Schwere Vorwürfe am Theater - Stadt Erfurt stellt ihre Gleichstellungsbeauftragte kalt

Nach einem Streit über den Umgang mit den Vorwürfen über sexueller Übergriffe am Theater Erfurt zwischen Stadtspitze mit Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) und der Gleichstellungsbeauftragten Mary-Ellen Witzmann gibt es Konsequenzen. „Die Gleichstellungsbeauftragte wurde mit Wirkung vom Donnerstag abberufen und beurlaubt“, sagte Rathaussprecher Henry Köhlert.

14.02 Uhr: Ein Fünftel des Thüringer Waldes ist geschädigt

Nachdem die klimabedingte Waldschadensfläche in Thüringen im Herbst 2022 vergleichsweise niedrige 76.000 Hektar betrug, im Frühjahr 2023 dann 86.000 Hektar, beträgt sie jetzt 110.000 Hektar. Das ist rund ein Fünftel des Waldes in Thüringen, die Fläche des staatlichen (38 Prozent), kommunalen (16) und privaten Waldes (43 Prozent) – den Rest besitzt der Bund mit bewaldetem Truppenübungsgelände – ist im Freistaat mehr als eine halbe Million Hektar groß.

13.41 Uhr: Clueso und Kaiser können’s nicht lassen: 2024 wieder live auf dem Erfurter Domplatz

Wird es wieder sechs Konzerte im Sommer 2024 auf dem Erfurter Domplatz geben? Clueso, das steht jetzt fest, ist wie Roland Kaiser wieder mit von der Partie.

13.20 Uhr: Dramatischer Unfall in Bad Langensalza: Zwei Schwerverletzte kämpfen um ihr Leben

Nach einem tödlichen Unfall auf der Tonner Straße in Bad Langensalza ereignete sich nur wenige hundert Meter entfernt ein weiterer schwerer Crash. Ein Auto kollidierte mit einem tonnenschweren Laster. Die beiden Personen im Auto wurden bei dem Unfall schwer verletzt und schweben in Lebensgefahr.

12.38 Uhr: Zahl der Abschiebungen in Thüringen gestiegen

Aus Thüringen sind in diesem Jahr schon mehr abgelehnte Asylbewerber abgeschoben worden als im Vorjahreszeitraum. Bis Ende September habe es 232 Abschiebungen gegeben nach 166 im vergleichbaren Zeitraum 2022, teilte das Landesverwaltungsamt der Deutschen Presse-Agentur mit. Im gesamten Jahr 2022 wurden 237 Menschen in ihre Heimat zurückgeschickt. Die meisten Abschiebungen gingen in diesem Jahr nach Serbien, Georgien, Mazedonien und Afghanistan. Weitaus größer ist jedoch die Zahl der nicht zustande gekommenen Abschiebungen.

12 Uhr: Wenn das Lied „Man in Black“ erklingt: Schwarzes Sakko von Johnny Cash in Rudolstadt versteigert

Es ist die Losnummer 1687, die am Donnerstagnachmittag im Rudolstädter Kunst- und Auktionshaus Wendl bei der Herbstauktion außergewöhnlich viel Beachtung findet. Versteigert wird das schwarze Sakko der Country-Legende Johnny Cash von Designer Geoffrey Beene. Angesetzt mit einem Limit von 1800 Euro sind recht schnell die 2000er und 3000er Euro-Marke überschritten.

11.37 Uhr: Wieder Zugausfälle zwischen Halle und Kassel - Stellwerke unbesetzt

Wegen nicht besetzter Stellwerke fallen erneut Züge auf der Strecke Halle-Kassel aus - es fahren an Wochenenden ersatzweise Busse. Ab dem 3. November bis einschließlich 17. Dezember fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag keine Züge auf der Strecke von Halle über Lutherstadt Eisleben und Sangerhausen nach Nordhausen.

11.16 Uhr: Thüringer SPD nominiert Moritz Kalthoff für die Europawahl

Die Thüringer SPD will Moritz Kalthoff ins Rennen für die Europawahl schicken. Der 31-Jährige wurde am Donnerstag von den Thüringer Sozialdemokraten als Kandidat für die Europawahl nominiert, wie der Landesverband Thüringen am Freitag mitteilte. Eine endgültige Entscheidung über die Kandidaten auf der SPD-Bundeswahlliste soll eine Europadelegiertenkonferenz im Januar in Berlin treffen.

Kalthoff ist zweifacher Familienvater und arbeitet in der Zustellung und administrativen Führung bei der Post. In den Mittelpunkt seiner Rede stellte er den Einsatz für eine bessere Zukunft für Arbeiter und Arbeiterinnen in ganz Europa. (dpa)

10.14 Uhr: Autofahrer bei Unfall in Bad Langensalza tödlich verletzt

Bei einem schweren Unfall am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in Bad Langensalza ist ein Mann ums Leben gekommen.

10 Uhr: Bombendrohung im Rathaus Erfurt: Mitarbeiter können wieder ins Gebäude

Gegen das Erfurter Rathaus hat es in der Nacht eine Bombendrohung gegeben, mittlerweile ist das Gebäude wieder zugänglich.

9. 16 Uhr: Bombendrohung im Kreis Gotha: Schüler werden nach Hause geschickt

Eine Bombendrohung ist am Freitagmorgen am Von-Bülow-Gymnasium in Neudietendorf eingegangen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, habe die Schule ein Schreiben erhalten, welches derzeit geprüft werde. Die Schulleiterin habe die Schüler nach Hause geschickt.

8 Uhr: Trübes Wetter in Thüringen

Das Wetter bringt für die Menschen in Thüringen in den nächsten Tagen viele Wolken und Regen mit sich. Der Freitag startet bedeckt mit örtlich etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Ab dem Mittag breitet sich der Regen dann im ganzen Land aus. In den Kammlagen kann es zu böig auffrischendem Wind kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn bis zwölf, im Bergland bei sechs bis zehn Grad.

Die Nacht zum Samstag bleibt bedeckt, gebietsweise kann es regnen. Dabei sinken die Temperaturen auf acht bis fünf Grad. Auch am Samstag wird es wolkig. Es können einzelne Schauer aufkommen. In dem Kammlagen weht stark böig auffrischender Wind aus Südwest. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15, im Bergland bei 7 bis 12 Grad.

In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung zu. Ab der zweiten Hälfte der Nacht kommt vom Südwesten Regen. Dabei sinken die Temperaturen auf neun bis fünf Grad. Im Bergland weht böiger Wind aus Süd- bis Südwest, in den Kammlagen kann es zu Sturmböen kommen. Bedeckt bleibt es auch am Sonntag, dabei nehmen die Niederschläge allerdings etwas ab. Im Bergland weht stürmischer Südwestwind. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 bis 18, im Bergland bei elf bis 15 Grad. (dpa)

7.25 Uhr: Bombendrohung im Rathaus Erfurt: Gebäude ist abgesperrt

Nach einer Bombendrohung auf das Erfurter Rathaus ist das Gebäude abgesperrt. Auch die in Nachbarschaft befindlichen Räume in der Tourismusinformation sind abgesperrt.

6.50 Uhr: Großeinsatz im Erfurter Helios-Klinikum

In Erfurt kam es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei im Helios-Klinikum. Vermutlich löste ein Brandstifter den Alarm aus.

6.30 Uhr: „Utes Resterampe“ und „ungelegte Eier“ - Parteien reagieren gelassen auf Wagenknecht-Partei und Bürgerbündnis

Die Bewegungen im Parteien- und Bündnisspektrum sorgen mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen im kommenden Jahr weiter für Diskussion in der Landespolitik. Insbesondere die Ankündigung der nunmehr Ex-Linken Sahra Wagenknecht spielt dabei immer wieder eine Rolle. Auch ein sogenanntes Bürgerbündnis, angeführt von der Landtagsabgeordneten Ute Bergner (Bürger für Thüringen), rückt in den Fokus.

Donnerstag, 26. Oktober

17.05 Uhr: Thüringen bringt Geflüchtete in Zelten unter

Die Kapazitäten für die Erstaufnahme von Geflüchteten in Thüringen sind ausgeschöpft. Derzeit bereite das Technische Hilfswerk in Eisenberg den Bau von Notunterkünften vor, teilte das Landesverwaltungsamt am Donnerstag in Weimar mit. Dabei handele es sich um zunächst zehn Zelte mit Platz für jeweils zehn bis 20 Personen. (epd)

16 Uhr: Gemeinde- und Städtebund fordert Rücktritt von Migrationsministerin Denstädt

Angesichts der sich zuspitzenden Flüchtlingssituation in Thüringen hat der Gemeinde- und Städtebund den Rücktritt von Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) gefordert. „Es wäre für dieses Land besser, wenn diese Frau nicht mehr Ministerin ist. Es gibt eine Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten. Die muss er endlich ziehen“, sagte Verbandspräsident Michael Brychcy am Donnerstag in Erfurt.

15.10 Uhr: Grünen-Politikerin soll auf Linken-Ticket in Gremium gewählt werden

Nach mehreren gescheiterten Wahlen von Linken-Kandidaten für ein Gremium zur Verfassungsschutzkontrolle soll nun die Grünen-Innenpolitikerin Madeleine Henfling kandidieren. „Der Platz steht ja den Regierungsfraktionen zu und wir haben die Grünen-Fraktion gebeten, diesmal einen Vorschlag zu machen“, sagte Linke-Fraktionschef Steffen Dittes am Donnerstag bei der Landespressekonferenz im Thüringer Landtag.

Man habe drei der fähigsten Abgeordneten für die Parlamentarische Kontrollkommission vorgeschlagen, diese seien alle abgelehnt worden. „Wir lassen uns als Linke aber auch nicht vorschreiben von der CDU, wen wir zu Wahlen vorzuschlagen haben und wer dann die Gnade der CDU bekommt.“ (dpa)

14 Uhr: Barmer: Schlafstörungen nehmen zu

Die Barmer hat auf zunehmende Schlafstörungen bei den Thüringern aufmerksam gemacht. Einer Analyse zufolge stieg der Anteil der Barmer-Versicherten mit entsprechender Diagnose in den Jahren 2012 bis 2022 von fünf auf rund acht Prozent. Das entspreche rund 170.000 Fällen im Jahr 2022 im Freistaat, wie die Krankenkasse am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Laut der Analyse gibt es in allen untersuchten Altersgruppen ab 20 Jahren zum Teil deutliche Zuwächse von Schlafstörungen. (dpa)

13.47 Uhr: Statt langer Transportwege: Thüringen will mobile Schlachtungen ausweiten

Thüringen will die Möglichkeit des mobilen Schlachtens ausweiten. Einem entsprechenden Antrag der FDP im Landtag folgte der Landwirtschaftsausschuss jetzt mit einem einstimmigen Votum.

13.40 Uhr: Bosse kommt zum „Jenaer Weihnachtssingen“

Am 22. Dezember können bis zu 8000 Gäste an dem großen Event in der ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld teilnehmen - der Vorverkauf läuft bereits.

13.24 Uhr: Anschlussstelle Gera-Langenberg auf der A4: Wann die Freigabe geplant ist

Gute Nachricht für Autofahrer, die auf der A4 in Thüringen unterwegs sind und nach Gera fahren möchten: Am Freitag, 27. Oktober, wird die Anschlussstelle Gera-Langenberg wieder freigegeben. Damit entfällt der Umweg über die Anschlussstelle Gera ins Stadtzentrum oder über Rüdersdorf für Autofahrer, die in Richtung Dresden auffahren möchten.

12.08 Uhr: Flughafen Erfurt: Mallorca ist 2024 wieder Flugziel

Der Flughafen Erfurt-Weimar hat im Sommerflugplan 2024 wieder Mallorca im Angebot. Eine renommierte Fluglinie engagiert sich auf dieser Strecke. So oft wird die Ferieninsel an April angeflogen.

11.50 Uhr: Heimlichkeit um neues Hotel am Erfurter Waldesrand

Am Steigerrand, gleich neben dem Waldkasino, steht ein neues Hotel gleichen Namens. Der Betreiber, der italienische Gastwirt Salvatore Sauna, hält sich bei Details bedeckt.

11 Uhr: Neun von zehn erwachsene Thüringer nutzen das Internet

Neun von zehn Erwachsenen in Thüringen sind online. Das teilte das Landesamt für Statistik zum Welt-Internet-Tag am 29. Oktober mit. Im Jahr 2022 haben nach Angaben des Thüringer Landesamtes 92,6 Prozent der Bevölkerung des Bundeslandes das Internet genutzt. Insgesamt liegt Thüringen damit leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt von 94,5 Prozent. Befragt wurden für die Mikrozensus-Erhebung Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren.

Demnach gibt es auch bei der Internetnutzung Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Am intensivsten online ist mit 98,5 Prozent die Gruppe der 16- bis 44-Jährigen Thüringer. Die 65- bis 75-Jährigen sind insgesamt die Gruppe mit der geringsten Internetnutzung. Dennoch ist mit 84 Prozent der Befragten eine große Mehrheit dieser Altersgruppe im Internet aktiv.

Privat nutzen die Thüringer das Internet am häufigsten, um E-Mails zu schreiben. Auch Informationen über Waren und Dienstleistungen bezieht über die Hälfte der Bürger aus dem Internet. Mit 40,5 Prozent ist fast die Hälfte der Befragten regelmäßig in den Sozialen Medien aktiv. Außerdem haben drei Viertel der Menschen schon mindestens einmal online etwas gekauft, der Großteil der Befragten (83,6 Prozent) sogar mehrfach. Offenbar kaufen die Menschen online am häufigsten Kleidung und Sportartikel, gefolgt von Filmen und Musik. Am seltensten erwerben die Menschen in Thüringen Medikamente über das Internet - das haben nur 17,8 Prozent der Befragten schon einmal getan. (dpa)

10.35 Uhr: 83-Jährige in Rudolstadt von Auto überrollt und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Rudolstadt wurde am Mittwoch eine 83-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei in der Geschwister-Scholl-Straße eine 20-Jährige mit einem Transporter rückwärts gefahren und habe die Frau erfasst.

10.07 Uhr: Durchsuchungen wegen Verbreitung rechtsextremer Musik auch in Thüringen

Im Kampf gegen die Produktion und Verbreitung von volksverhetzender rechtsextremer Musik hat die Polizei am Donnerstag mehrere Objekte in verschiedenen Bundesländern durchsucht. Unter anderem soll es Durchsuchungen bei dem Rechtsextremen Thorsten Heise in Fretterode im Eichsfeld geben.

9.11 Uhr: Brand in Firma in Leinefelde-Worbis: Zwei Mitarbeiter werden verletzt

Bei einem Brand in einer Firma in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) haben zwei Mitarbeiter eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

8.58 Uhr: Tote Frau im Erfurter Nordpark aus Gera geborgen

Eine 47-jährige Frau ist am Mittwochvormittag tot aus der Gera geborgen worden. Das ist bisher bekannt.

7.46 Uhr: Deutschlands Bäckerin des Jahres kommt aus Buttstädt und arbeitet mit Fernsehkoch zusammen

Backen ist Celestina Brandts Leidenschaft. Wenn die Bäckermeisterin über ihr Handwerk spricht, ist das stets mit viel Wohlwollen und Liebe zum Detail verbunden und auch mit Stolz. Denn die Buttstädterin wurde am vergangenen Sonntag in München auf der Weltmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks (iba) zur besten Bäckerin des Jahres 2023 gekürt. Grund für die Entscheidung sei unter anderem gewesen, dass Brandt es schaffe, auch im ländlichen Raum Innovation zu betreiben und unternehmerischen Erfolg zu haben. Dafür hat Brandt auch viel unternommen. In ihrer Backstube in Buttstädt hat die 47-Jährige einiges an Neuerungen eingeführt.

7.08 Uhr: Herbstliches Regenwetter in Thüringen

Die Menschen in Thüringen müssen sich auf bewölktes und regnerisches Wetter einstellen. Am Donnerstag wird der Himmel stark bewölkt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei kann es gelegentlich leicht regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 14, im Bergland bei 7 bis 11 Grad. In der Nacht zum Freitag lockert sich der bedeckte Himmel über Thüringen vereinzelt auf, trotzdem kann es gebietsweise etwas Regen geben. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 9 Grad.

Am Freitag bleibt es stark bewölkt, mit zeitweise etwas Regen. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei 11 bis 13, im Bergland bei sieben bis elf Grad. Die Nacht zum Samstag bleibt ebenfalls überwiegend bewölkt, mit nur wenigen Auflockerungen. Gebietsweise kann es erneut etwas regnen - bei Tiefsttemperaturen von 5 bis 8 Grad. Auch am Samstag bleibt es ähnlich trüb und gelegentlich regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15, im Bergland bei 7 bis 12 Grad. (dpa)

6.25 Uhr: Reichsbürger begehen in Thüringen immer mehr Straftaten

Menschen, die meist unter Berufung auf das historische „Deutsche Reich“ die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnen, werden in Thüringen immer häufiger straffällig. Innerhalb von drei Jahren hat sich die Zahl der von sogenannten „Reichsbürgern“ und „Selbstverwaltern“ begangenen Straftaten fast verachtfacht. Für das Jahr 2020 stehen acht Fälle in der Kriminalstatistik, im vergangenen Jahr hat die Polizei 102 Taten registriert – und damit den überwiegenden Teil der durch insgesamt 165 Straftaten.

Mittwoch, 25. Oktober

21.25 Uhr: Klares Votum für Eichsfelder CDU-Direktkandidaten zur Landtagswahl

Die CDU hat bei ihrer Mitgliederversammlung am Mittwochabend ihren Direktkandidaten für den Wahlkreis 1 für die Wahl zum 8. Thüringer Landtag bestimmt. Erneut erhielt Thadäus König das Vertrauen, und zwar einstimmig. Einen weiteren Bewerber gab es nicht.

19.45 Uhr: 30 Jahre Thüringer Verfassung – Festakt auf der Wartburg

Thüringen hat sich vor 30 Jahren ein modernes Regelwerk gegeben. Damals wurde im Parlament aus fünf Entwürfen ein gemeinsamer gemacht. Das wurde nun auf der Wartburg gefeiert.

19.38 Uhr: Polizeieinsatz an Mühlhäuser Schule: Teenager prügelt auf Schüler ein – Video online gestellt

Ein Video im Internet zeigt, wie ein Jugendlicher am Mühlhäuser Tilesius-Gymnasium auf einen anderen Jungen einschlägt. Das ist bisher bekannt.

19 Uhr: Diät wegen Blitzerfoto: Kuriositäten aus der Zentralen Bußgeldstelle Thüringen

Sie werden oft aufs Übelste beschimpft, Beleidigungen wie „Halsabschneider“ oder „Wegelagerer“ sind nicht selten. Doch manchmal erleben die Mitarbeiter der Zentralen Bußgeldstelle in Thüringen auch Kurioses.

18.31 Uhr: Thüringer Handwerksbetriebe für gute Ausbildung geehrt

Im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Erfurt wurde am Mittwoch im feierlichen Rahmen die diesjährigen Ausbildungs-Awards an fünf Handwerksbetriebe verliehen. Das sind die Gewinner.

17 Uhr: Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshofs warnt vor Politikverdrossenheit

Beim Festakt anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Landesverfassung richtet der Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshofs, Klaus von der Weiden, klare Worte an die Politik. Und er fordert rechtliche Klarheit im Vorfeld der nächsten Ministerpräsidenten-Wahl.

15.52 Uhr: Nach Drohung gegen Funkhaus - Staatsschutz in Ermittlungen eingebunden

In die Ermittlungen nach einer Bombendrohung gegen ein Radio-Funkhaus in Weimar ist auch die Staatsschutzabteilung der Landespolizeiinspektion Jena eingebunden. Grund sei, dass die am Dienstag per Mail eingegangene Drohung mit „Hamas“ unterzeichnet gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Funkhaus, in dem „Antenne Thüringen“, „Landeswelle Thüringen“ und „Radio Top40“ untergebracht sind, war wegen der Bedrohung am Dienstag zeitweilig geräumt worden. Polizisten fanden bei Durchsuchungen keine verdächtigen Gegenstände. Ein Sprengstoffspürhund schlug nicht an. (dpa)

12.55 Uhr: Nach Unfall mit sieben Toten bei Bad Langensalza: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Fahrer

Fast sieben Monate nach dem schweren Verkehrsunfall mit sieben Toten auf der Ortsumfahrung Bad Langensalza hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen nun Anklage gegen den 35 Jahre alten mutmaßlichen Unfallverursacher erhoben.

12 Uhr: Millionenspende fürs Weimarer Goethe-Wohnhaus

Eine Spendenzusage über eine Million Euro für die Sanierung des Goethe-Wohnhauses hat die Klassik Stiftung Weimar von der Hector Stiftung II Kunst gGmbH, Weinheim, erhalten. Die Baumaßnahme soll im Frühjahr 2026 beginnen; derzeit geht man von 45 Millionen Euro als Kostenrahmen aus. 35 Millionen Euro sollen die öffentlichen Hände beisteuern.

11.31 Uhr: Intershop weiter in der Verlustzone

Der Jenaer Softwareanbieter Intershop hält trotz unsicherer wirtschaftlicher Lage an seiner Geschäftsprognose für 2023 fest. Das Geschäft mit Mietsoftware verzeichne weiter steigende Erlöse, teilte das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch in Jena mit. Mit Blick auf das vierte Quartal wurde zudem auf fortgeschrittene Verhandlungen mit mehreren potenziellen Neukunden verwiesen.

10.45 Uhr: Zwei Erfurter Regelschulen müssen im Sommer weichen, zwei neue Schulen kommen

Das akute Platzproblem an Erfurter Gymnasien will die Stadtverwaltung durch ein neues Gymnasium und eine Schulartenänderung lösen. Der Preis ist die mittelfristige Aufgabe von zwei bestehenden Regelschulen, die ab sofort keine Schüler mehr aufnehmen und spätestens 2030 auslaufen sollen, um den neuen, wachsenden Schulen Platz zu machen.

10 Uhr: „Fans nicht hängen lassen“ - Vor 40 Jahren rockt Lindenberg die DDR

Nur wenige Künstler kümmern sich im geteilten Deutschland so um Ost-Fans wie Udo Lindenberg. Ein Deal öffnet vor 40 Jahren die Türen zum Palast der Republik. Den „Sonderzug nach Pankow“ kann Lindenberg seinen DDR-Fans live erst sieben Jahre später 1990 vorspielen. Wenige Monate nach dem Fall der Mauer markiert ein „Hallo Suhl!“ des Sängers am 6. Januar den Auftakt zur Tour – durch Ostdeutschland.

8.58 Uhr: Thüringer Landesverwaltung: Konkurrentenklagen selbst für Sachbearbeiterstellen im öffentlichen Dienst

Bei der Besetzung von Stellen in Landesbehörden gibt es in Thüringen derzeit auch um vergleichsweise niedrig dotierte Positionen Rechtsstreitigkeiten. Zuletzt seien sogar für zwei Sachbearbeiterstellen die getroffenen Auswahlentscheidungen vor Gericht angefochten worden, heißt es in der Antwort des Thüringer Justizministeriums auf eine parlamentarische Anfrage von FDP-Landtagsabgeordneten. Eines der Verfahren sei vor einem Verwaltungsgericht, das andere vor einem Arbeitsgericht anhängig. Die weiteren offenen sogenannten Konkurrentenklagen im Thüringer Landesdienst betreffen den Angaben nach deutlich besser bezahlte Jobs im öffentlichen Dienst.

8.23 Uhr: Nordhäuser OB-Wahl wird angefochten

Die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen vom 10. und 24. September beschäftigt nun auch die Kommunalaufsicht. Ins Rollen brachte diesen Stein einer der Wahlberechtigten.

8 Uhr: Wolken und Regen in Thüringen - Temperaturen bis 15 Grad

In Thüringen wird es in den nächsten Tagen regnerisch und bewölkt. Der Mittwoch startet mit Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen Regenwolken auf. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei zwölf bis 15, im Bergland bei acht bis zwölf Grad.

Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es bedeckt und regnerisch - mit vorübergehend trockenen Abschnitten in der zweiten Nachthälfte. Die Temperaturen sinken auf zehn bis sechs Grad. Der Donnerstag startet ebenfalls bedeckt und mit etwas Sprühregen. Zum Nachmittag zieht von Südwesten ein Regengebiet auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwölf bis 14, im Bergland bei acht bis zwölf Grad.

Die Nacht zum Freitag bleibt bedeckt und regnerisch. Die Tiefsttemperaturen liegen bei zehn bis sieben Grad. Am Freitag ist schauerartiger Regen zu erwarten. In den Kammlagen kann es zu Sturm kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwölf und 14, im Bergland zwischen sieben und elf Grad. (dpa)

7.35 Uhr: Noch immer offene Fragen zur Batterie-Recyclingfabrik in Gera

Über mehrere Stunden wurde der Bürgerdialog zum geplanten Batterie-Recyclingpark Thüringen im Industriegebiet Gera-Cretzschwitz geführt. Die Investorengemeinschaft von SungEel und Samsung und deren Planerin stellten das Vorhaben vor und beantworteten Fragen aus dem Publikum. Offenbar gibt es im Nachgang aber noch immer offene Fragen.

6.50 Uhr: Softwareanbieter Intershop legt Geschäftszahlen vor

Der Vorstand des Jenaer Softwareanbieters Intershop legt heute Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale vor. Das erste Halbjahr war für das börsennotierte Unternehmen schwach verlaufen. Unter dem Strich hatte es einen Verlust von 1,1 Millionen Euro verbucht. Das Thüringer Unternehmen, das seit 25 Jahren an der Börse ist, galt in den 90er Jahren als einer der deutschen Internet-Pioniere und Senkrechtstarter am damaligen Neuen Markt der Frankfurter Börse. (dpa)

6.16 Uhr: Halbzeit bei Versteigerung in Jena: Nun kommt die Kirsche auf der Torte

Zur Halbzeit der Benefizauktion der Goethe Galerie und der Ostthüringer Zeitung steht der Erlös bei 4.881,62 Euro. Bislang sind 14 der 28 Motive aus der gemeinsamen Ausstellung in dem Einkaufszentrum versteigert. Die Einnahmen aus der Aktion fließen an das Hospiz Jena. Das erfolgreichste Bild am Dienstagabend war ein herbstliches Saale-Panorama mit Nebel, das einen Erlös von 505 Euro einbrachte.

Dienstag, 24. Oktober

19.04 Uhr: Missbrauchs-Vorwürfe am Theater: Stadt Erfurt will nun unabhängige Anwälte einschalten

Die Stadt will sechs Vorwürfe sexueller Übergriffe am Theater mit einer Kommission klären, die extern anwaltlich betreut wird. Die Gleichstellungsbeauftragte soll außen vor bleiben.

18 Uhr: Eklat im Thüringer Landtag: Ausschuss nach Maaßen-Aussage abgebrochen

Die mit Spannung erwartete Vernehmung von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen (CDU) im Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags endete am Dienstagnachmittag abrupt – sie wurde abgebrochen und Maaßen wird auch nicht erneut als Zeuge geladen. Das ist der Grund.

15.27 Uhr: Untersuchungsausschuss unter Polizeischutz: Kronzeuge im Thüringer Landtag vernommen

Der Thüringer Landtag gleicht am Dienstag einem Hochsicherheitstrakt. Am Eingang werden Taschen durchsucht, an jeder Ecke steht ein Polizeibeamter. Irgendwann heulen Sirenen und zwei schwarze Fahrzeuge mit getönten Scheiben fahren vor – darin sitzt Johannes D. Er ist auch der Grund, warum das Parlamentsgebäude deutlich besser abgesichert ist, als an normalen Arbeitstagen.

15.21 Uhr: Zu wenige Azubis in Thüringen - IHK wirbt auf Straßenbahnen für duale Ausbildung

Der Fachkräftemangel ist schon jetzt in Thüringen spürbar und er wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen. Davor hat der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, Dieter Bauhaus, am Dienstag in Erfurt gewarnt. Nun macht man in der Landeshauptstadt auf Straßenbahnen Werbung für eine duale Ausbildung.

15 Uhr: Winter-Flugplan des Flughafens Erfurt-Weimar: Drei Abflüge pro Woche

Der Flughafen Erfurt-Weimar will am Jahresende rund 140.000 Passagiere abgefertigt haben. Drei Abflüge pro Woche sind geplant. Das sind die Destinationen:

13 Uhr: Aktuell Planungen für rund 90 Radwege in Thüringen

In Thüringen laufen nach Angaben des Infrastrukturministeriums derzeit die Planungen für rund 90 Radwege an Bundes- und Landesstraßen. Bei einem Drittel gehe es um Wege entlang von Bundesstraßen, zwei Drittel sollen an Landesstraßen entstehen, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. (dpa)

12.30 Uhr: Frauen bei wissenschaftlicher Lehrbefähigung im Hintertreffen

Beim Erwerb der Lehrbefähigung an Hochschulen sind Frauen in Thüringen weiterhin im Hintertreffen, haben im vergangenen Jahr aber aufgeholt. Von 27 Wissenschaftlern, die die Habilitation erwarben, waren 12 Frauen, wie aus am Dienstag vom Landesamt für Statistik vorgelegten Zahlen hervorgeht. In den zurückliegenden Jahren war dieses Ungleichgewicht bei insgesamt mehr Habilitationen deutlich ausgeprägter. So waren beispielsweise 2012, also zehn Jahre zuvor, 35 von 44 Habilitierten Männer. Eine Habilitation ist in Deutschland in der Regel Voraussetzung für eine Professur an einer Universität. (dpa)

9 Uhr: Erneut Bombendrohungen an Erfurter Schulen

In Erfurt gab es am Dienstag drei neue Bombendrohungen an Schulen. Die Schulen wurden evakuiert und werden von der Polizei durchsucht.

7.50 Uhr: Radio-Sendezentrum in Weimar nach Bombendrohung evakuiert

Nach einer Bombendrohung ist das gemeinsame Sendezentrum von Antenne Thüringen, Landeswelle Thüringen und Radio Top40 in Weimar am Dienstagmorgen vorsorglich evakuiert worden. Die Hörfunkprogramme laufen weiter. Die Mail ging Dienstagmorgen beim Sender Antenne Thüringen ein. Als Absender habe "Hamas" gestanden und die Drohung war auf Englisch und Arabisch verfasst.

6 Uhr: Volkshochschulen können Bedarf an Deutschkursen kaum decken

Die Thüringer Volkshochschulen sind bei Deutschkursen für Migranten am Limit. Es fehle vor allem an Kursleitern, aber auch an Räumen und Personal für die Verwaltung, um die hohe Nachfrage zu decken, sagte die Direktorin des Thüringer Volkshochschulverbandes, Sylvia Kränke, vor Beginn der Jahrestagung des Verbandes zum Thema Grundbildung am Dienstag in Weimar. "Wir würden gerne mehr Deutschkurse anbieten, stoßen da aber vor allem im ländlichen Raum an unsere Grenzen."

Montag, 23. Oktober

21.20 Uhr: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall auf Landstraße lebensgefährlich

Am Montagnachmittag kam es auf der L23633 zwischen Ahlstädt und Gethles (Landkreis Hildburghausen) zu einem schweren Motorradunfall. Nach ersten Informationen ist ein 64-jähriger Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Baum am gefahren.

20.11 Uhr: Vorwürfe sexueller Übergriffe am Theater Erfurt: Stadt kündigt Kommission an

Sexuelle Übergriffe am Theater Erfurt – solche Vorwürfe sollen nicht lange im Raum stehen. Kritik durch die CDU und Grüne im Stadtrat. Jetzt soll eine Kommission die Fälle untersuchen.

19.01 Uhr: "Das Geld reicht nicht": Thüringer Gemeinden fordern mehr finanzielle Mittel

Der Gemeinde- und Städtebund fordert deutliche Nachbesserungen bei den Zuweisungen des Landes an die Kommunen. „Das Geld reicht bei Weitem nicht aus. Die Kommunen leben auf Verschleiß und das kann nicht die Perspektive sein“, sagte Geschäftsführer Carsten Rieder.

13.30 Uhr: Wagenknecht-Partei soll bei Landtagswahlen in Thüringen antreten

Politikerin Sahra Wagenknecht will mit ihrer neuen Partei möglichst bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen kommendes Jahr antreten. Kommendes Jahr werden in Thüringen, Sachsen und Brandenburg Landtage gewählt. In Thüringen hätte eine Wagenknecht-Partei einer Insa-Umfrage vom Juli zufolge Potenzial, stärkste Kraft im Freistaat zu werden.

10 Uhr: Lotto-Großgewinn von über acht Millionen Euro geht nach Thüringen

Nach diesem Wochenende ist ein Thüringer oder eine Thüringerin Millionär. Über acht Millionen gewann der Glückspilz. Wo der der Tippschein abgegeben wurde.

9 Uhr: Bombendrohung an Erfurter Schule

Eine Bombendrohung vom Sonntag hat am Montagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei in Erfurt geführt. Betroffen ist die Grundschule am Schwemmbach, an der vorerst kein Unterricht stattfinden kann.

8 Uhr: Verbraucherschützer mahnen 85 Firmen wegen Kündigungsfristen ab

Verbraucherschützer haben Dutzende Unternehmen mit Aboverträgen wegen aus ihrer Sicht unzulässigen Kündigungsfristen abgemahnt. Insgesamt habe das 85 Firmen betroffen, 50 davon hätten inzwischen eingelenkt, teilten die Verbraucherzentralen und der Verbraucherservice Bayern mit. Bei 31 weiteren seien Verstöße gefunden worden, die rechtliche Prüfung sei aber noch nicht abgeschlossen oder es würden juristische Schritte geprüft. Insgesamt seien zwischen Juni und September 828 Anbieter überprüft worden. (dpa)

7 Uhr: Mehrere Brände in Erfurt - 20-Jähriger vorläufig festgenommen

Gleich mehrfach beschäftigten diverse Brandgeschehen am Wochenende die Erfurter Polizei und die Feuerwehr. Wie die Polizei am Montag informierte, habe es seit Sonntagnachmittag drei größere Einsätze gegeben. Ein 20-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, der in einer Wohnung Feuer gelegt haben soll.

Sonntag, 22. Oktober

20 Uhr: BMW fährt mit 180 km/h auf Betonleitwand

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Sonntagnachmittag auf der A4 zwischen Mellingen und Magdala gekommen. Ein 4er BMW war mit etwa 180 km/h gegen die Betonleitwand gefahren, die beide Fahrspuren voneinander trennt. Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der Wagen teilweise auf die Leitwand und etwa 150 Meter auf ihr entlang, bevor er sich mehrfach überschlug.

18 Uhr: Falscher Polizist betrügt Frau in Auma um 16.000 Euro

Eine 81-jährige Aumaerin hat an Betrüger 16.000 Euro verloren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, erhielt die Frau am Freitag gegen 11.30 Uhr einen Anruf. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter vom Revier Plauen aus. Der Mann forderte eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro in bar, da die Tochter der Seniorin bei einem Verkehrsunfall ein Kind getötet hätte.

15 Uhr: Thüringer SPD-Chef lehnt Kemmerichs Koalitionsidee ab

Thüringens SPD-Chef Georg Maier hat die Idee einer Minderheitskoalition, die sich wechselnde Mehrheiten mit der AfD oder den Linken besorgt, strikt zurückgewiesen. "Herr Kemmerich kann seine abstruse Idee einer nach allen Seiten offenen Minderheitskoalition gleich wieder vergessen. Mit der SPD ist das nicht zu machen", sagte Maier der dpa auf Anfrage.

Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich hatte zuvor gesagt, dass sich eine mögliche Koalition aus CDU, SPD und FDP Unterstützung im Parlament holen müsste, wenn es für Mehrheiten im Landtag nicht reiche. Auf die Frage, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn eine mögliche Minderheitsregierung aus CDU, SPD und FDP Gesetze auch mit Stimmen der AfD oder der Linken beschlösse, sagte Kemmerich: "Ja, richtig. Mit der Mehrheit des Parlaments." In Thüringen soll am 1. September 2024 ein neuer Landtag gewählt werden. Schon jetzt wird mit einem für eine Regierungsbildung komplizierten Ergebnis gerechnet, alle jüngsten Umfragen deuten darauf hin.

Kemmerich wurde am Samstag von einem Landesparteitag in Friedrichroda (Landkreis Gotha) zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2024 vorgeschlagen. Besiegeln soll seine Spitzenkandidatur ein Listenparteitag kommendes Jahr. (dpa)

13.45 Uhr: Fragen an Mohring zu Vorwürfen: CDU verlängert Frist für Antworten

Die Thüringer CDU hat ihren früheren Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring erneut aufgefordert, Fragen zu Untreue-Vorwürfen zu beantworten. Mohring habe die an ihn gestellten Fragen noch nicht beantwortet und der Landesverband kenne bisher nur seine öffentliche Erklärung zu den Vorwürfen, teilte der Thüringer CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Sonntag mit.

13 Uhr: Gericht lässt Steueranklage gegen eine der Schlüsselfiguren der rechtsextremen Szene in Thüringen zu

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hatte vor einigen Monaten einen Rechtsextremen angeklagt, der im großen Stil Steuern hinterzogen haben soll. Bald wird dieser Vorwurf nun vor Gericht verhandelt. Der Mann gilt als zentrale Figur der rechtsextremen Szene nicht nur in Thüringen, sondern auch bundesweit. Er betreibt in Südthüringen unter anderem einen Gasthof und war maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass es in der Region in der Vergangenheit große Rechtsrock-Konzerte gegeben hatte.

11 Uhr: Kemmerich schließt Mehrheiten mit AfD und Linken nicht aus

Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich hält im Freistaat perspektivisch eine Minderheitsregierung für möglich, die Gesetze auch mit Hilfe der Linken oder der AfD beschließt. „Wenn wir die parlamentarische Situation haben, dass eine Deutschland-Koalition die relative Mehrheit stellt, aber es für eine Mehrheit im Parlament nicht reicht, dann müssen wir uns Unterstützung aus dem Parlament holen“, sagte Kemmerich. Es könne auch Mehrheiten durch Enthaltungen geben.

10.30 Uhr: Schrecksekunde zum Schluss: FMX-Weltmeister Luc Ackermann feiert spektakuläre Premiere

Am Ende des fast dreistündigen Spektakels musste Luc Ackermann eine Schrecksekunde überstehen. Für seinen finalen Trick hatte sich der Gastgeber den Front Flip, einen Vorwärtssalto mit seiner 475-ccm-Maschine, vorgenommen. Einen Sprung, den weltweit nur vier FMX-Extremsportler beherrschen, und der in der nur 11,50 Meter hohen Erfurter Messehalle mit gehörigem Risiko verbunden ist. So touchierte Ackermann bei dem Überschlag mit dem Vorderrad auch einen Deckenvorhang und konnte den Versuch nicht stehen. Glücklicherweise verhinderte das überdimensionale Luftkissen beim Aufprall eine schwere Verletzung.

Foto: Sascha Fromm

10.20 Uhr: Thüringen sucht Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Das Thüringer Bildungsministerium sucht nach Unterkünften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Insgesamt 43 Internate, die nicht der Schulaufsicht unterliegen, seien nach freien Kapazitäten angefragt worden, teilte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage mit. Zuständig sollen aber weiterhin die Kommunen bleiben. Hintergrund ist eine steigende Zahl minderjähriger Geflüchteter, die ohne Eltern nach Deutschland kommen.

9.30 Uhr: Mann stürzt in Stadtroda mit Auto Böschung hinab und stirbt

Ein Mann ist in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) mit seinem Auto vier Meter tief eine Böschung im Grüntal hinabgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der nach Angaben der Polizei ältere Mann kam nach ersten Erkenntnissen am Samstagmorgen mit seinem Wagen von der Straße ab und überschlug sich.

9 Uhr: Autofahrer kommt im Kyffhäuserkreis von Straße ab: Zwei Menschen werden schwer verletzt

Ein 83-Jähriger ist in Großenehrich im Kyffhäuserkreis in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen eine Schutzplanke und ein Verkehrsschild geprallt. Dabei wurden er und seine Beifahrerin am Samstag schwer verletzt.

Samstag, 21. Oktober

20 Uhr: Handballerinnen des Thüringer HC gewinnen in Zwickau

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben das mitteldeutsche Derby gewonnen. Die THC-Spielerinnen behielten am Samstag beim BSV Sachsen Zwickau mit 28:23 (12:13) die Oberhand und haben sich mit dem dritten Saisonsieg in der Bundesliga im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt. Den größten Anteil am Erfolg hatten Annika Lott (6), Johanna Reichert, Vilma Matthijs Holmberg (je 5) und Nathalie Hendrikse (4/2). Bei den Gastgeberinnen gingen mehr als die Hälfte aller Treffer auf das Konto von Ema Hrvatin (12/6). Der BSV bleibt nach der vierten Saisonniederlage in der Abstiegszone.

18.30 Uhr: Polizei-Großeinsatz auf dem Anger

Nach einer Prügelei zwischen mehreren Personen ist es am Samstagnachmittag auf dem Erfurter Anger zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Passanten hatten gegen 16.20 Uhr den Notruf gewählt. Mindestens zehn Einsatzfahrzeuge mit Polizisten in teils schwerer Schutzmontur rückten daraufhin aus.

Foto: Marcus Scheidel

18 Uhr: Rollerfahrerin vermutlich von Windböe erfasst

Am Samstagnachmittag ist es auf einer Straße zwischen Buttelstedt und Schwerstedt im Weimarer Land zu einem schweren Unfall gekommen. Vermutlich hatte eine Windböe eine 16-jährige Rollerfahrerin erfasst, die daraufhin in den Graben fuhr und sich dabei schwer verletzte.

17.45 Uhr: FCC stürzt Tabellenführer Cottbus

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich mit einer tadellosen Leistung beim amtierenden Meister und aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Nordost, Energie Cottbus, durchgesetzt. Das Spiel in unserem Schnellcheck.

17 Uhr: Zwei Personen bei Frontalcrash eingeklemmt

Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 247 zwischen Worbis und der Anschlussstelle zur A 38 gekommen. Bei dem Frontalcrash wurden zwei Autofahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

16 Uhr: Bürger für Thüringen schmieden Kleinstparteien-Bündnis

Ein neu gegründetes Politikbündnis will zur Thüringer Landtagswahl 2024 mit einer eigenen Liste antreten. Die Kleinstpartei Bürger für Thüringen werde ihre noch aufzustellende Landesliste für diese Wahl für formal parteilose Bewerber aus dem Umfeld anderer kleiner politischer Gruppierungen öffnen, sagte die Landtagsabgeordnete Ute Bergner, die den Bürgern für Thüringen angehört. Damit wolle ihre Partei ein "Bündnis für Thüringen" schmieden. Ihrer Meinung nach könne das Bündnis bei der Landtagswahl "in den zweistelligen Bereich" kommen, wenn es eine gute Arbeit mache. Bergner soll als Spitzenkandidatin der Bürger für Thüringen beziehungsweise des Bündnisses antreten. Dem Bündnis sollen auch Vertreter aus dem Umfeld der Partei "Die Basis" angehören. Diese hatte sich im Zuge der Proteste gegen die Corona-Politik gegründet.

15 Uhr: CDU will Thüringen zu 20-Minuten-Land bei medizinischer Versorgung machen

Thüringen soll bei der medizinischen Versorgung ein 20-Minuten-Land werden. Jeder Bürger müsse in 20 Minuten einen Arzt oder eine Apotheke erreichen können, erklärte CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Samstag im Landtag auf einem gesundheitspolitischen Forum seiner Fraktion.

14.17 Uhr: Thüringer FDP will Kemmerich als Spitzenkandidaten für Landtagswahl

Thüringens früherer Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich soll nach dem Willen seines Landesverbandes die FDP als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf 2024 führen. Bei einem Landesparteitag in Friedrichroda in Thüringen stimmten die Delegierten am Samstag per Handzeichen mehrheitlich für einen entsprechenden Antrag. Vier Stimmberechtigte votierten dagegen, es gab eine Enthaltung.

14.03 Uhr: Wilde Schmierereien auf dem Nordhäuser Petersberg: Staatsschutz ermittelt

Wilde Graffiti-Schmierereien sind am Samstagmorgen auf dem Nordhäuser Petersberg-Gelände festgestellt worden. Eingestuft werden die Schmierereien laut Polizei als Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, da auch ein Hakenkreuz festgestellt wurde.

13.14 Uhr: Schlittschuhlaufen und Glühwein auf Erfurts Petersberg

Zwei findige Köpfe wollen Leben auf den Erfurter Petersberg bringen. Ab dem 24. November gibt es dort oben eine Eislauffläche, ein gastronomisches Angebot und auch einiges an Kultur.

12.05 Uhr: Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena: Stadionchef berichtet von Baustopp im Süden

Beim Stadionbau in Jena gibt es weiteren Verzug. Wie der Geschäftsführer der Stadionbetreibergesellschaft Elf5, Andreas Kuhn, am Samstag in einem Video der Stadiongesellschaft sagt, verzögert sich die Fertigstellung der Zuschauerbereiche im Süden und auf der Westtribüne. Fans des FC Carl Zeiss Jena müssen sich noch länger gedulden, bevor sie ihre endgültigen Bereiche beziehen. Als Ziel, die volle Stadionkapazität nutzen zu können, nennt Kuhn das Thüringenderby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt im März.

11.30 Uhr: Thüringer Umweltministerium verabschiedet sich von X

Thüringens Umweltministerium will nicht mehr über die Plattform X (ehemals Twitter) kommunizieren. "Wir wollen uns nicht weiter auf einer Plattform bewegen, auf der rassistische, antisemitische und menschenverachtende Inhalte die Runde machen", sagte Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) laut einer Mitteilung vom Samstag.

Der Minister verwies zudem auf Äußerungen von X-Eigentümer Elon Musk, die "seine unverantwortliche Haltung" zeigten, wenn er dazu aufrufe, "anti-israelischen Accounts mit Fake News zu folgen", so Stengele. Sein Ministerium wolle nun verstärkt andere Plattformen nutzen. (dpa)

10.13 Uhr: Thüringer Tierschützer fordern Kastrationspflicht für Katzen

Die Kastration von freilaufenden und herrenlosen Katzen kann nach Einschätzung von Tierschützern und Kommunen Tierleid verhindern. Trotz der Bemühungen der Tierschutzvereine gebe es "so gut wie überall im Freistaat" Hotspots von Straßenkatzen, erklärte der Vorsitzende des Landestierschutzverbands Thüringen, Kevin Schmidt. Allerdings zeigten sich die sogenannten Schattenkatzen eher selten tagsüber, das Problem wachse also oft im Verborgenen.

9.32 Uhr: Bis zu 20 Grad erwartet: Mildes Oktoberwochenende für Thüringen

Die Menschen in Thüringen können sich über ein mildes Oktoberwochenende freuen. Die Temperaturen sollen am Samstag auf bis 20 Grad ansteigen. Doch es wird windig.

9 Uhr: Autofahrerin stirbt bei Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A9

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A9 im Saale-Holzland-Kreis ist eine Autofahrerin gestorben. Die A9 war daraufhin in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Droyßig für 5 Stunden voll gesperrt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Am Morgen wurde die Autobahn wieder freigegeben.

Freitag, 20. Oktober

18.50 Uhr: Ermittlungen zu mutmaßlichen Übergriffen am Theater Erfurt

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erfurt, Mary-Ellen Witzmann, ermittelt seit Wochen zu Vorwürfen sexuell motivierter Pflichtverletzungen gegenüber weiblichen Personen und Machtmissbrauch auf verschiedenen Ebenen im Theater Erfurt. Gleichzeitig sieht sich die erst seit gut drei Monaten im Amt befindliche Gleichstellungsbeauftragte aber von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) massiv in ihrer Arbeit behindert und nach eigenen Angaben sogar arbeitsrechtlichen Drohungen ausgesetzt.

16.10 Uhr: Vor dem Thüringer Landesparteitag: Kemmerich trotzt Bundes-FDP

Der Thüringer FDP-Vorsitzende Thomas Kemmerich will seine Partei 2024 in die Landtagswahl führen. Die Zustimmung der Delegierten auf dem Landesparteitag an diesem Samstag gilt als sicher. Damit stellt sich der Thüringer Verband frontal gegen die Spitze der Bundespartei.

15.21 Uhr: Zahl der Adoptionen bleibt in Thüringen stabil

Im vergangenen Jahr wurden in Thüringen 95 Kinder und Jugendliche adoptiert, wie das Thüringer Statistikamt mitteilt. Weitere 18 Minderjährige seien am Jahresende für eine Adoption vorgemerkt gewesen. Damit bleiben die Adoptionszahlen der letzten Jahre weitestgehend konstant. Auf ein zur Adoption freigegebenes Kind kamen 2022 sieben Familien mit Adoptionswunsch.

14.37 Uhr: Eisenacher Polizei fasst bundesweit gesuchten Straftäter

Die Polizei in Eisenach hat einen bundesweit gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen den 29-Jährigen lagen sieben Vollstreckungshaftbefehle mehrerer Staatsanwaltschaften vor. Vor allem wegen Betrugsdelikten war gegen ihn eine Gesamtfreiheitsstrafe von mehr als vier Jahre verhängt worden.

13.30 Uhr: Deutsche Bahn stellt neue Züge vor: Wie Fahrgäste aus Saalfeld und Erfurt profitieren

Die Deutsche Bahn hat neue Züge für den Franken-Thüringen-Express vorgestellt: Diese fahren ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember auf der Bahnstrecke von Saalfeld nach Nürnberg, aber in einer speziellen Ausführung ab Juni 2024 auch von Nürnberg nach Erfurt.

13.18 Uhr: Energieverbrauch der Thüringer Industriebetriebe leicht gestiegen

Die Thüringer Industriebetriebe haben im vergangenen Jahr etwas mehr Energie verbraucht als im Vorjahr. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte, stieg der Verbrauch der 1641 befragten Betriebe 2022 verglichen mit dem Jahr zuvor um 4,8 Prozent auf 64,2 Millionen Gigajoule. Dennoch habe sich in den meisten Wirtschaftszweigen die Tendenz zum niedrigen Energieverbrauch fortgesetzt, hieß es.

Den höchsten Energieverbrauch hatte mit 15,2 Millionen Gigajoule erneut der Wirtschaftszweig „Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden“. Das entsprach einem Anteil von 23,6 Prozent. Auf Platz zwei folgte der Bereich „Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus“ mit 14,3 Millionen Gigajoule (22,3 Prozent). Bei den Energieträgern lag Erdgas mit einem Anteil von 31,8 Prozent vor Strom (31,3 Prozent). (dpa)

12.15 Uhr: Thüringer CDU nimmt Untreue Vorwürfe gegen Mohring „sehr ernst“

Die Thüringer CDU hat nach Untreue-Vorwürfen gegen den früheren Landes- und Fraktionsvorsitzenden Mike Mohring eine interne Untersuchung eingeleitet. Die „Aufklärung des Sachverhaltes“ müsse „an erster Linie stehen, um Schaden von der CDU abzuwenden“, erklärte der Generalsekretär der Landespartei, Christian Herrgott, auf Anfrage.

11.15 Uhr: Rund 100 Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demo in Erfurt

In Erfurt haben sich am Donnerstag rund 100 Menschen zu einer angemeldeten Pro-Palästina-Demonstration versammelt. Wie die Polizei mitteilt, stand die Versammlung unter dem Motto "Protest gegen die Aggression Israels".

10.33 Uhr: "Es mangelt an Austausch": Gregor Gysi zwischen Moral und Macht

Auf einer Lesereise besuchte Gregor Gysi Sonneberg. Der Linken-Politiker kämpfte um Sahra Wagenknecht und Vertrauen in der Bevölkerung. Kommt er 2025 zurück auf die große Politik-Bühne?

7.15 Uhr: Schmuddeliges Herbstwetter in Thüringen, ab Samstag milder

Zum Wochenende wird in Thüringen schmuddeliges und wechselhaftes Herbstwetter erwartet. In Kamm- und Gipfellagen kann es am Freitag auch stürmische Böen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ansonsten wird es bedeckt und regnerisch, bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad.

In der Nacht zum Samstag lockert es vorübergehend auf und es regnet kaum, bei Werten zwischen 10 und 7 Grad. Am Samstag wird es laut DWD deutlich milder, mit Höchsttemperaturen von 15 bis 18 Grad. Dabei wird es wechselhaft bewölkt und der Wind frischt auf. Gelegentlich gibt es etwas Regen oder Sprühregen.

Die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag fallen laut den Meteorologen auf 10 bis 8 Grad. Auch am Sonntag wird es wolkig und gelegentlich regnerisch, bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. (dpa)

7 Uhr: Untreueverdacht: Hat Mohring private Geburtstagsfeier von der Kreispartei bezahlen lassen?

Der CDU Kreisverband Weimarer Land, der seit über zwei Jahrzehnten durch den einstigen CDU-Landesvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Mike Mohring geführt wird, ist in schweres Fahrwasser geraten. Und das ausgerechnet vorm für den 4. November terminierten Kreisparteitag, auf dem turnusmäßig die Neuwahl des Führungsgremiums ansteht. Mike Mohring hat womöglich eine private Feier mit Parteigeldern bezahlt.

6.23 Uhr: Kleinparteien und Vereine wollen in Thüringen mitregieren

Auf einem „Zukunftskongress“ will ein Bündnis aus Parteien und Vereinen besprechen, wie ein Politikwechsel funktionieren könnte. Warum dahinter auch Hans-Georg Maaßen steckt.

Donnerstag, 19. Oktober

17.32 Uhr: Nach Massenschlägerei in Gera-Aga: Video mit brutalen Szenen als Beweis vor Gericht?

Eine Massenschlägerei mit bis zu 30 Beteiligten hatte in der Nacht vom 22. zum 23. April das Schützenfest in Klein-Aga auf dramatische Weise beendet. Mehrere Gäste waren zum Teil schwer verletzt worden. Den mutmaßlichen Haupttäter hatte die Polizei wenige Tage später ausfindig gemacht und mit einem Haftbefehl des Amtsgerichts Gera am 28. April in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Am Montagvormittag ist gegen den mutmaßlichen Haupttäter eine Reihe von Verhandlungen am Amtsgericht Gera eröffnet worden.

17 Uhr: Altersabminderungsstunden für Lehrer sollen neu aufgestellt werden

Die Arbeitsregelungen für ältere Lehrer sollen neu aufgestellt werden. Darauf haben sich Bildungsminister Helmut Holter (Linke) und die Bildungsgewerkschaften des Landes geeinigt. Damit ist die Hoffnung verbunden, mehr ältere Lehrer für einen längeren Schuldienst zu überzeugen.

16.02 Uhr: Eine Umfrage zeigt: Diese Dialekte sind noch unbeliebter als Thüringisch

Die Vielfalt der deutschen Dialekte gilt als wichtiger Beitrag zu einer kulturellen Landschaft. Die Dialekte verkörpern Identität und Tradition, sie verbinden Menschen und stärken zugleich die regionale Zugehörigkeit. Aber sie können auch störend sein. Der sächsische Dialekt ist in Deutschland besonders unbeliebt, aber auch die in Thüringen gesprochene Mundart hat keinen guten Ruf.

15.36 Uhr: Messe „Reisen & Caravan“: Auf dem Erfurter Messegelände Pläne für den nächsten Urlaub schmieden

Am 28. Oktober startet auf dem Messegelände in Erfurt die diesjährige Auflage der Messe „Reisen & Caravan“. Mit 315 Ausstellern auf einer Fläche von 28.000 Quadratmetern seien alle drei Hallen komplett ausgebucht. Anders als in den Vorjahren findet die Messe von Sonnabend bis zum Feiertag am Dienstag statt. Die Halle eins ist dabei den Angeboten der Touristiker aus aller Welt vorbehalten, die Hallen zwei und drei sind fest in der Hand der Reisemobilanbieter.

14.45 Uhr: Thüringen plant den nächsten Welterbeantrag: Neun Schlösser in acht Städten sind dabei

Bis Erfurts Jüdisch-Mittelalterliches Erbe vor einem Monat auf der Welterbeliste landete, brauchte es fünfzehn Jahre. Jetzt steht ein neuer Welterbeantrag an: Er bedeutet viel Arbeit mit ungewissem Erfolg.

13.20 Uhr: Neue Züge und mehr Fahrten für den Franken-Thüringen-Express

Der Regionalverkehr der Bahn in Franken und Südthüringen soll durch neue Züge und mehr Fahrten attraktiver werden. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember kommen auf der Strecke des Franken-Thüringen-Express dazu 18 neue Doppelstockzüge zum Einsatz, wie eine Sprecherin der Bahn am Donnerstag mitteilte. (dpa)

13 Uhr: Inspiration für Antoine de Saint-Exupéry: Der Kleine Prinz in Buchenwald

Jede Geschichte hat ihre Vorgeschichten. Zu denen des „Kleinen Prinzen“ gehört ein Mittagessen in einem kleinen Lokal in Versailles, mit dem sich Antoine de Saint-Exupéry bei einem jungen Leser seines „Nachtflugs“ für einen wunderbaren Brief bedanken wollte. Der Junge hieß Pierre Sudreau, war zwölf Jahre alt, um seinen Hals trug er einen langen Schal, den ihm seine Mutter gestrickt hatte…

11.45 Uhr: Mann bedroht eigene Familie mit Machete

Häusliche Gewalt uferte am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der hinteren Turmstraße nahe des Wernburger Weges in Pößneck zu einer „Bedrohungslage“ aus, wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Donnerstagmorgen eine vorher schon veröffentlichte Meldung dieser Zeitung bestätigte. Inzwischen hat der Mann die Gewahrsamszelle wieder verlassen.

11.35 Uhr: Wieder mehr Erwerbstätige in Thüringen

Die Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen hat sich 2022 erstmals seit drei Jahren wieder leicht erhöht. Im vergangenen Jahr hatten im Schnitt mehr als 1,024 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz im Freistaat und damit 6000 mehr als 2021, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Das sei ein Plus von 0,6 Prozent. Deutschlandweit stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zu 2021 um 1,4 Prozent. (dpa)

10.30 Uhr: Landesbank Helaba setzt sich höheres Gewinnziel

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) legt die Latte beim Vorsteuergewinn für die nächsten Jahre höher. „Wir gehen von bis jetzt drei Mal 500 Millionen auf mittelfristig drei Mal 750 Millionen Euro“, sagte Vorstandschef Thomas Groß am Mittwochabend vor Journalisten in Frankfurt. Heißt: Das Institut strebt den höheren Wert für die nächsten etwa drei Jahre sowohl beim Vorsteuergewinn an als auch beim Provisionsergebnis, das sich zum Beispiel aus Einnahmen der Bank als Dienstleister für Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg speist. (dpa)

10.19 Uhr: Benefizkonzert für Israel in Weimar

Mit dem wohl ersten Benefizkonzert in Deutschland seit Beginn des Angriffs auf Israel wird die Hilfsorganisation Magen David Adom direkt, unmittelbar und schnell unterstützt. Magen David Adom ist das Jüdisches Äquivalent zum Internationalen Roten Kreuz. Geholfen wird verwundeten Israelis und Opfer von Terror und Gewalt, egal, welcher Religion sie angehören. So können Sie dabei sein.

8.45 Uhr: Am Donnerstag regnerisch und herbstlich kühl in Thüringen

Am Donnerstag wird es regnerisch und herbstlich kühl in Thüringen. Über den Vormittag ist der Himmel mit Wolken bedeckt und es regnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf zieht der Regen demnach Richtung Nordosten ab und es wird vielerorts trocken, bleibt aber stark bewölkt. Nur gelegentlich kann es Sprühregen geben. Gegen Abend kann es erneut regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad. Im Bergland werden höchstens 13 Grad erwartet und es kann Wind- und Sturmböen geben.

Die Nacht zu Freitag wird bedeckt und regnerisch, bei Temperaturen von 11 bis 7 Grad. Im Verlauf lässt der Regen nach. Nach einem mancherorts trockenen Start bleibt es auch am Freitag größtenteils bewölkt und anhaltend regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad. Mitunter frischt der Wind auf und es kann böig werden, in Kamm- und Gipfellagen mit Sturmböen.

In der Nacht zu Samstag fallen die Werte auf 10 bis 7 Grad und es gibt gelegentlich Regen. Der Samstag wird laut DWD etwas milder und wechselhaft, mit Temperaturen zwischen 15 bis 18 Grad, im Bergland von bis zu 14 Grad. (dpa)

7.20 Uhr: Mehr Autos in Thüringen gestohlen

Im Vorjahr wurden laut Versicherungswirtschaft hierzulande 149 kaskoversicherte Autos gestohlen. Der so entstandene Schaden beträgt knapp 2,9 Millionen Euro, informierte der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV). Der durchschnittliche Wert eines gestohlenen Autos lag demnach bei 20.300 Euro. Dennoch seien Autos in Thüringen im Bundesvergleich relativ sicher vor Diebstählen. Diese Marken waren am beliebtesten.

6.30 Uhr: Thüringer Datenschützer warnt vor Hausaufgaben mit KI

Thüringens Landesdatenschützer Lutz Hasse mahnt zur Vorsicht, Künstliche Intelligenz (KI) bei Hausaufgaben einzubeziehen. Er könne nicht empfehlen, den Schülern die Arbeit mit KI aufzugeben, wenn diese dafür personenbezogene Daten eingeben müssten, sagte Hasse der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. „Weil nicht klar ist, was mit diesen Daten passiert. Daher würde ich davon abraten“, sagte Hasse. (dpa)

Das Thüringer Bildungsministerium hingegen kann sich auch einen anderen Umgang vorstellen.

Mittwoch, 18. Oktober

21.30 Uhr: Auto erfasst elfjährige Radfahrerin im Kreis Nordhausen

Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Kreis Nordhausen ist am Mittwoch ein elfjähriges Mädchen lebensbedrohlich verletzt worden.

20.35 Uhr: Nach Großbrand bei Silbitz Guss: Die Spurensuche geht weiter

Das Unternehmen will die Produktion in Silbitz rasch wieder hochfahren und hofft auf volle Genesung der verletzten Mitarbeiter. Warum ein altes Holzdach Schlimmeres verhinderte.

19.44 Uhr: Der Suchende: Bundespräsident Steinmeier in Meiningen

Wie der Bundespräsident in Meiningen der Polarisierung der Gesellschaft nachspürt – und vor allem nette Menschen vorfindet.

19 Uhr: Deswegen kreiste Flugzeug über Erfurt

Mehrfach steuerte ein Airbus am Mittwoch die Landebahn des Flughafens Erfurt an. Das Durchstarten erfüllt einen besonderen Zweck.

18.40 Uhr: Überraschender Rücktritt in einem Rathaus im Saale-Orla-Kreis

Der amtierende Bürgermeister von Bad Lobenstein, Klaus Möller (Linke), ist überraschend zurückgetreten. Im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung am Dienstagabend hatte er seine Entscheidung mitgeteilt. Es gab für ihn mehrere Gründe, diese Aufgabe abzugeben.

17.20 Uhr: Wegen Aussagen zu Flüchtlingen: Linke kritisiert Bürgermeister

Der Ortschef von Nottertal-Heilinger Höhen will keine kommunalen Wohnungen zur Verfügung stellen, obwohl sie leer stehen. Nun reagiert ein Kreispolitiker darauf.

17 Uhr: Plötzliche Baustelle am Binderslebener Knie in Erfurt

Schon am Donnerstag sind an der wichtigen Erfurter Kreuzung Sperrungen geplant. Das muss beachtet werden.

16.53 Uhr: Erfurt, San Francisco, Seoul: Thüringer Sängerin Christina Rommel reist um die Welt

Schokolade, Rockmusik und Baumwipfel-Pfade – all das vereint Sängerin Christina Rommel auf ihren Konzerten. Derzeit bereitet sich die Erfurterin mit ihrer Band auf die Tournee vor, die die Band im Jahr 2025 um die Welt führen soll.

16.16 Uhr: Engpass an Tankstellen im Weimarer Land

Autofahrer in Blankenhain und Bad Berka wurden am Dienstagabend mit leeren Zapfpistolen und einem unerwarteten Dilemma konfrontiert. Die Vorräte an Diesel und Super E5 waren teilweise ausverkauft, was zu Verwunderung und Besorgnis führte.

15.49 Uhr: Frau bringt ihr totes Kind in Erfurter Krankenhaus

Mit einem toten Baby im Arm ist eine 36-Jährige an einem Erfurter Krankenhaus aufgetaucht. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Was bisher bekannt ist:

15.30 Uhr: Gerarer Chefarzt wird zum Erfinder

Ein HNO-Mediziner des Geraer Waldklinikums entwickelt mit einer österreichischen Firma einen Kehlkopf-Schrittmacher. Aktuell läuft die finale Studie.

14.54 Uhr: Zoll beschlagnahmt 630 Kilogramm Wurst und Käse

Der Erfurter Zoll hat bei einer Kontrolle eines Kleintransporters 630 Kilogramm Wurst und Käse sowie 460 Liter Alkohol beschlagnahmt. Die beiden Insassen des Kleintransporters im Alter von 41 und 34 Jahren hatten die Waren weder angemeldet noch versteuert, wie der Zoll am Mittwoch mitteilte. Sie wurden auf einem Rasthof an der A4 kontrolliert.

14.05 Uhr: Thüringer Industrie schwächelt

Die Thüringer Industrie hat zuletzt einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im August lagen die Umsätze mit rund 3,2 Milliarden Euro preisbereinigt um 4,3 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Schon im Juli hatte das preisbereinigte Minus bei 5,5 Prozent gelegen. Auch nominal, also ohne die allgemeinen Preisanstiege herauszurechnen, stand hinter beiden Monaten ein Minus. (dpa)

13:30 Uhr: AOK: Starke Zunahme psychischer Erkrankungen in Thüringen

In Thüringen haben die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen nach Daten der Krankenkasse AOK stark zugenommen. Die Fälle von Arbeitsunfähigkeit nach psychischen Diagnosen seien von 2012 bis 2022 im Freistaat um 51 Prozent gestiegen, teilte die AOK Plus am Mittwoch mit. Auf je 100 Versicherte seien zuletzt 13,9 Fälle gekommen. Im Bundesdurchschnitt sei im Vergleich dazu in den vergangenen zehn Jahren ein Anstieg um 25 Prozent auf 12,3 Fälle je 100 Versicherte verzeichnet worden. (dpa)

11.45 Uhr: Rollerfahrer bei Sturz im Landkreis Eichsfeld lebensgefährlich verletzt

Der 37-jährige Rollerfahrer wollte ein Quad überholen, stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

11.30 Uhr: Schwarzatalbahn mit neuer Antriebsart vergeben

Es ist geschafft und es war wieder zeitlich knapp: Die Schwarzatalbahn wird bis 2031 weiterfahren und zwar unter der gleichen Flagge wie bisher. Dieser Bieter hat sich in der Ausschreibung durchgesetzt und kann nun bis 2031 planen.

11.15 Uhr: Polizei und Rettungskräfte im Großeinsatz an Rudolstädter Bahnstrecke

Ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften findet momentan Am Saaldamm in Rudolstadt statt. Wie die Polizei vor Ort bestätigte, befindet sich eine tote Person auf den Gleisen nahe des Bahnhofes. Offenbar wurde diese von einem Zug erfasst.

11.07 Uhr: Bürgermeister von Hörselberg-Hainich legt Amt nieder

Im Laufe der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend erklärte Bürgermeister Christian Blum (CDU) überraschend, dass er sein Mandat und sein Amt zum 31. Dezember diesen Jahres niederlegt. So begründet der Bürgermeister seine Entscheidung.

10.15 Uhr: Sonnig und kühl - Das Wetter am Mittwoch in Thüringen

Am Mittwoch lässt sich in Thüringen länger die Sonne blicken - aber es wird kühl. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag mit leichtem Frost und stellenweise mit Nebel oder Hochnebel, zum Teil mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Ab dem Vormittag klart es auf und es wird über längere Zeit sonnig bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad, im oberen Bergland zwischen 8 und 10 Grad. Im Tagesverlauf tauchen vermehrt hohe Wolkenfelder auf, die sich zum Abend verdichten. Es bleibt laut DWD aber trocken.

In der Nacht zum Donnerstag regnet es aus Südwesten kommend, bei Temperaturen von 3 bis 8 Grad. In Hochlagen weht ein mitunter böig auffrischender Wind. Bedeckt bleibt es auch am Donnerstag, gelegentlich kann es Regen oder Sprühregen geben. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 16 Grad, im Bergland bei 10 bis 13 Grad.

In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen auf 7 bis 10 Grad. Laut DWD wird das Wetter am Freitag ähnlich wie am Donnerstag - bei Höchsttemperaturen von 9 bis 13 Grad. Der Wind frischt erneut auf und es wird gelegentlich böig. In Kamm- und Gipfellagen kann es sogar Sturmböen geben. (dpa)

7.20 Uhr: 63-Jähriger stirbt nach Unfall auf A4

Bei einem Unfall auf der A4 bei Eisenach ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben war der 63-Jährige auf einen Lkw aufgefahren.

7 Uhr: Ostdeutsch, was ist das eigentlich? Untersuchung beleuchtet Kriterien

Ist doch klar: Wer in Ostdeutschland lebt, ist ostdeutsch. Oder? Geht man ins Detail, wird die Definition viel komplizierter. Trotzdem sollte man sich die Mühe machen, meint ein Berliner Forscherteam.

6.20 Uhr: Prozess wegen Rauschgifthandels in Erfurt: Wird über größtes Crystal-Labor Deutschlands mitverhandelt?

Im Februar des vergangenen Jahres wurde nach Polizeiangaben das bis dahin größte Crystal-Meth-Drogenlabor Deutschlands ausgehoben. In der Kalkreiße, einem Erfurter Industriegebiet im Osten der Stadt, waren LKA-Beamte mehrere Tage mit der Beweissicherung beschäftigt. Wird darüber nun am 26. Oktober ebenfalls prozessiert?

Dienstag, 17. Oktober

20.56 Uhr: Zugfahrt wird für Pflegebedürftige zur Odyssee

Über acht Stunden ist eine Gruppe aus dem Kreis Gotha unterwegs. Dabei wollten sie nur einen kurzen Ausflug machen. Warum sie am Erfurter Bahnhof festsaßen.

19.37 Uhr: Abfallfahrzeug mit Wasserstoffantrieb in Weimar im Einsatz

Ein neues mit Strom und Wasserstoff betriebenes Müllfahrzeug soll in Weimar einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zum Tanken muss der innovative Neuerwerb vorerst allerdings bis nach Erfurt aufbrechen.

18.05 Uhr: Hubschraubereinsatz: Präzisionsarbeit über den Baumwipfeln im Landkreis Nordhausen

Im Minutentakt gehen sie in die Luft: Holzstämme mit einem Gewicht von knapp drei Tonnen. Zuvor frisch mit der Kettensäge vom Rest des Baumes getrennt, hängen sie an einem Seil. Dieses wiederum an einem Spezialhubschrauber, der so nacheinander insgesamt 135 Laub- und Nadelbäume aus dem Wald bei Netzkater hebt. Wir waren vor Ort und haben uns die Holzeinschlagsmaßnahme angeschaut.

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

Fotos: Holztransport mit Spezialhubschrauber bei Netzkater Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bundesstraße 81 werden auf unwegsamen Gelände 135 Laub- und Nadelbäume entfernt. Foto: Marco Kneise

17.51 Uhr: Zwei Jungluchse im Südharz nachgewiesen

Im Südharz sind laut Umweltministerium mit einer Wildkamera eine Luchsin und zwei Jungtiere nachgewiesen worden. Die Aufnahmen seien im September entstanden, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Die Luchsin habe bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich Nachwuchs im Südharz großgezogen.

17.36 Uhr: Nach Sendung Kripo live: Neues zum Brand im Rittergut Endschütz

Zum Brand im Rittergut Endschütz am 7. Oktober laufen die Ermittlungen weiter. Auf einen Zeugenaufruf in der Sendung Kripo live am Sonntag hätten sich tatsächlich zwei Paare gemeldet

17 Uhr: Prozess um Kindesmissbrauch: Weimarer zu sechs Jahren Haft verurteilt

Wegen sexuellen Missbrauchs eines zur Tatzeit elf beziehungsweise zwölf Jahre alten Mädchens ist ein Weimarer zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden.

15.34 Uhr: Investitionsbereitschaft im Handwerk sinkt

Sorge, Zukunftsangst und eine tiefgreifende Verunsicherung herrschen nach einer aktuellen Umfrage der Handwerkskammer Erfurt aktuell unter den Firmen der Branche vor. Die Erfurter Handwerkskammer warnt vor einer drohenden Schieflage.

14.51 Uhr: TÜV Thüringen: Cybersicherheit kaum im Blick

Mechanisch sicher, aber auch ausreichend vor einer Cyberattacke geschützt? Diese Frage stellt sich nach den Aussagen der Experten des TÜV Thüringen zunehmend auch für die Betreiber von Aufzügen, drucktechnischen Anlagen und selbst explosionsgefährdeten Anlagen. Für die Prüfer rücken gezielte Cyberattacken verstärkt ins Blickfeld.

14.05 Uhr: "Maschine Intim“: Der Geist der Puhdys lebt in Ilmenau

Nachdem der frühere Puhdys-Frontmann Dieter „Maschine“ Birr und Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker in den letzten Monaten schon mehrmals in Thüringen waren – kommen sie nun auch wieder als Duo. Und zwar in die Stadthalle nach Ilmenau.

14 Uhr: Ostbeauftragter Schneider: Osten ist in vielen Bereichen vorn

Der Ostbeauftragte Carsten Schneider (SPD) hat einen differenzierteren Blick auf den Osten angemahnt. In den Medien sei in den vergangenen Jahren bundesweit häufig über das berichtet worden, was negativ sei, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin nach Beratungen mit der Landesregierung von Sachsen-Anhalt.

Nötig sei ein neuer Blick, so Schneider. Der Osten sei in vielen Bereichen vorn, „insbesondere was die Energieversorgung betrifft“. Dies gelte aber beispielsweise auch für die Kinderbetreuung. „Das ist etwas, was Deutschland viel stärker noch mit zur Kenntnis nehmen muss als etwas, was wir gemeinsam geschafft haben.“ (dpa)

13.50 Uhr: Thüringen will Gedenkstätten-Stiftungsrat erweitern

Sinti und Roma sollen künftig in der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora vertreten sein. Die Thüringer Landesregierung habe am Dienstag im Rahmen ihrer wöchentlichen Kabinettssitzung im ersten Durchgang über einen entsprechenden Gesetzentwurf beraten, teilte die Staatskanzlei mit. (dpa)

12.50 Uhr: Panorama Museum Bad Frankenhausen ist Fall im Schwarzbuch zur Steuerverschwendung

Der Bund der Steuerzahler kritisiert in seinem neuesten bundesweiten Schwarzbuch zur Steuerverschwendung Planungs- und Baukosten bei der Sanierung des Panorama Museums Bad Frankenhausen in Thüringen. Er bemängelt, dass das Land für erste Arbeiten mehr als 3,6 Millionen Euro – darunter 900.000 Euro Planungskosten – ausgegeben habe, obwohl es weder einen Grundsatzbeschluss noch eine genehmigungsfähige Bauanmeldung dafür gebe. Auch wird die generelle Machbarkeit einer Sanierung in Zweifel gezogen. (dpa)

12 Uhr: Matratzen in Erstaufnahme Suhl in Brand gesetzt

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Das Haus musste evakuiert werden, weil Matratzen in Brand gesteckt wurden. (dpa)

11.50 Uhr: Verband: Personalmangel schränkt Angebote in der Pflege ein

Der Personalmangel in der Altenpflege schränkt nach Einschätzung des Dachverbands privater Pflegeanbieter bpa bestehende Pflegeangebote ein. Der bpa-Landesbeauftragte Thomas Engemann sprach vor einem Pflegekongress am Dienstag in Erfurt von einem zu beobachtenden „Angebotsmangel“.

11.17 Uhr: Noch viele Fragezeichen nach öffentlichkeitswirksamen Festnahme in Rudolstadt

Nach der mit Handyvideos von Umstehenden dokumentierten, öffentlichkeitswirksamen Festnahme eines jungen Mannes durch die Polizei am späten Freitagnachmittag am Platz der OdF in Rudolstadt ist die Informationslage auch vier Tage danach noch spärlich. Diese Details sind bisher bekannt.

11 Uhr: Sozialverbände rechnen mit Einschränkungen wegen Haushaltskürzungen

Wegen der Haushaltskürzungspläne der Bundesregierung rechnen in Thüringen viele Sozialverbände damit, ihre Arbeit einschränken zu müssen. In einer bundesweiten Umfrage hätten rund 35 Prozent der teilnehmenden Thüringer Verbände und Einrichtungen von bereits aus finanziellen Gründen eingeschränkten Angeboten berichtet, teilte der Paritätische Wohlfahrtsverband am Dienstag mit. Mehr als die Hälfte – rund 53 Prozent – ginge von weiteren Reduzierungen aus. An der bundesweiten Online-Umfrage hatten sich den Angaben zufolge Ende September und Anfang Oktober mehr als 2700 Verbände beteiligt, darunter 106 aus Thüringen. (dpa)

10.52 Uhr: Diebe auf Weihnachtsbaumplantage: Traktoren und Maschinen im Wert von mehr als 200.000 Euro gestohlen

Von der Weihnachtsbaumplantage des Tannenhofs Thüringen aus Wittchenstein wurden zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen Traktoren und Maschinen im Wert von etwa 210.000 Euro gestohlen. Demnach seien ein großer Claas-Schlepper, ein kleiner Belarus-Traktor, ein Schmalspurtraktor Fort Sirio und ein Schredder auf einem Anhänger verschwunden.

10.30 Uhr: Bis zu 12 Grad in Thüringen - in der Nacht ist Frost möglich

Der Dienstag in Thüringen startet nach leichtem Frost kühl und nebelig. Der Nebel lichtet sich am Vormittag und macht dichten Wolken Platz, die sich im Tagesverlauf auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen zehn und zwölf Grad, im Bergland zwischen sieben und zehn Grad. In Hochlagen gibt es mäßigen Wind.

Die Nacht auf Mittwoch ist nach den Angaben klar oder nur gering bewölkt. Gebietsweise gibt es Nebel und leichten Frost in Bodennähe, bei ein bis minus zwei Grad. In höheren Lagen weht mitunter ein frischer Wind. Nach der Auflösung des Nebels soll es am Mittwoch über längere Zeit sonnig sein, bevor neue Wolkenfelder auftauchen. Die Höchstwerte klettern auf elf bis dreizehn Grad, im Bergland um die zehn Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, mitunter bleibt es stark böig. In der Nacht zum Donnerstag ist es nach den Angaben bewölkt und es kommt Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und acht Grad. Es kommt zu schwachem bis mäßigem, teils stark böigem Wind. Am Donnerstag ist es in Thüringen bewölkt und zeitweise regnerisch. (dpa)

10.15 Uhr: 17-Jähriger bei Auseinandersetzung durch Messer schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern in Blankenhain (Landkreis Weimarer Land) ist einer von ihnen mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, warteten zwei 17-Jährige in der Nacht zum Dienstag in der Sophienstraße auf einen 18-Jährigen. Beim Aufeinandertreffen seien die drei in Streit geraten.

8.40 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Thüringen

In den nächsten drei Tagen führt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) seine Amtsgeschäfte vom südthüringischen Meiningen aus. Er will sich einen Eindruck davon verschaffen, wie in Berlin gemachte Bundespolitik bei den Menschen vor Ort ankommt.

8 Uhr: 40. Todestag des Machers des Rennsteigliedes - Reporter erinnert an Treffen mit Herbert Roth

Gothas ehemaliger Stadtschreiber erinnert sich zum 40. Todestag an ein Treffen mit Herbert Roth. Wie der Musiker einen DDR-Fernsehbeitrag rettete.

6.25 Uhr: Gesetz zur Gedenkstätte Buchenwald soll angepasst werden

Die Thüringer Landesregierung will das Gesetz über die Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora ändern. Es soll an die erinnerungskulturellen Entwicklungen in den vergangenen beiden Jahrzehnten angepasst werden, sagte eine Sprecherin der Thüringer Staatskanzlei. Details will Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff heute Mittag bekannt geben. (dpa)

Montag, 16. Oktober

22.21 Uhr: Pokal-Randale gehen vor Sportgericht

Pokalspiele mit Jenaer oder Erfurter Beteiligung bleiben Fußball mit Risiko. Auch beim Achtelfinale zwischen Sechstligist Fahner Höhe und dem FC Carl Zeiss kam es zu Ausschreitungen. Das sind die Folgen und eine Erklärung, warum die Gästekabine so verdreckt war.

21.12 Uhr: Klaus Höpcke gestorben

Die Linke trauert um Klaus Höpcke. Der ehemalige Thüringer Landtagsabgeordnete starb am Samstag in Berlin.

21 Uhr: Nordhäuser Israel-Reisegruppe berichtet vom Erlebten

Der Krieg, Gegensätze und die Rückkehr: Nordhäuser einer Israel-Reisegruppe berichten nach der Heimkehr vom Erlebten, was davon bleibt und was sie besonders bewegt hat.

20.53 Uhr: Waldschäden nehmen zu

Laut neuesten Berechnungen von Thüringenforst ist die Waldschadensfläche in Thüringen mittlerweile 110.000 Hektar groß – das ist ein Fünftel des Waldes. Vor zwei Monaten wurde offiziell noch von 86.000 Hektar ausgegangen.

19 Uhr: Die Bilanz der Polizei zum Weimarer Zwiebelmarkt

Von Freitag bis Sonntag fand in Weimar der 370. Zwiebelmarkt statt. Nach drei Tagen Volksfest zieht die Polizei dieses Fazit:

17.50 Uhr: 165 Millionen für neues Krankenhaus im Eichsfeld

Die Geschäftsleitung des Eichsfeld-Klinikums plant mit 200 Millionen Euro für neuen Gesundheitscampus in Heiligenstadt. Es wird im Neubau nur Ein-Bett-Zimmer geben.

16.19 Uhr: Israelflagge vor Rathaus in Erfurt gestohlen

Unbekannte Täter haben sich an den Fahnenmasten auf dem Fischmarkt zu schaffen gemacht. Was nun von Oberbürgermeister Bausewein gefordert wird.

15.30 Uhr: Aufnahmestopp in Suhler Erstaufnahmeeinrichtung verlängert

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl nimmt weiter keine neuen Flüchtlinge auf. Der Bund habe eine Verlängerung des Aufnahmestopps genehmigt, sagte eine Sprecherin des Thüringer Landesverwaltungsamts am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

14.20 Uhr: Genehmigungen für Wohnungsbau in Thüringen brechen ein

Angesichts gestiegener Baukosten und verteuerter Baukredite ist in Thüringen die Zahl der erteilten Baugenehmigungen für Wohnungen in diesem Jahr eingebrochen. In den ersten acht Monaten dieses Jahres betrug der Rückgang zum gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres insgesamt etwa 39 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. (dpa)

14.10 Uhr: Infotafeln für Thüringer Wald

In Thüringer Wälder informieren inzwischen mehr als 3.000 Info-Tafeln über klimawandelbedingte Waldschäden, Wiederbewaldung und Waldumbau. Wie das landeseigene Unternehmen Thüringen Forst heute in Erfurt mitteilte, werden zunehmend gleich „vor Ort am Objekt“ an Wanderwegen und Waldflächen Fragen etwa zu toten Fichten und Buchen beantwortet. (epd)

14 Uhr: Fossilienkollektion aus Urzeitmeer für Geraer Museum angekauft

Eine Kollektion von 255 Millionen Jahre alten Fossilien aus dem urzeitlichen Zechsteinmeer bereichert das Museum für Naturkunde in Gera. Es handle sich um 13 Ausstellungsstücke, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Die Relikte vom Zechsteinmeeresboden wie Armfüßer- und Moostierchen seien im Nordosten von Gera gefunden und vom Fossiliensammler Thomas Hahn aufwendig und detailreich präpariert worden. (dpa)

13.22 Uhr: Krieg zwischen Israel und Hamas soll Thema in Thüringer Schulen werden

Thüringens Schulen sollen den terroristischen Angriff der Hamas auf Israel und dessen Folgen im Unterricht thematisieren. „Ich möchte Sie bitten, die Auswirkungen der terroristischen Angriffe ernst zu nehmen und sie im Rahmen unseres pädagogischen Auftrags aufzugreifen“, schreibt Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) in einem Brief an alle staatlichen Schulen.

12.57 Uhr: Mehrtägige Warnstreiks bei Rewe und Netto

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten mehrerer Lager der Handelsketten Rewe und Netto zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen. Das werde auch Auswirkungen für Kunden haben, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Sylke Hustan am Montag. Betroffen seien demnach Lager der Ketten in Neudietendorf, Erfurt und Guteborn.

12.25 Uhr: SPD-Fraktionschef Matthias Hey an Krebs erkrankt

Thüringens SPD-Fraktionschef Matthias Hey hat Krebs. Das teilte die SPD-Fraktion am Montag nach einer Sondersitzung mit, bei der Hey die Abgeordneten und die Mitarbeiter der Fraktion über seinen Gesundheitszustand informierte.

10.15 Uhr: Verdienstorden der Bundesrepublik für zwei Rudolstädter

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am Donnerstag, 19. Oktober, in Meiningen sieben Frauen und vier Männer aus Thüringen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Die Geehrten engagieren sich in vielfältiger Weise: Sie unterstützen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, finden Wege gegen Einsamkeit im Alter, fördern Sport, Denkmalpflege und Kultur oder sind beim Deutschen Roten Kreuz, in der Erinnerungsarbeit und der Kommunalpolitik aktiv. Unter ihnen sind mit Agata Kraus und Steffen Mensching zwei Rudolstädter. Das teilt das Bundespräsidialamt mit.

9 Uhr: Sonne-Wolken-Mix zum Wochenstart in Thüringen

Zum Wochenstart wechseln sich in Thüringen am Montag Sonne und dichte Wolkenfelder ab. Größtenteils bleibt es trocken und kühl, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und zwölf Grad, im Bergland bei fünf bis neun Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es oft wolkig, örtlich kann es neblig werden. Die Temperaturen fallen auf drei bis ein Grad. Mitunter kann es in Bodennähe etwas Frost geben. Am Dienstag lockert es im Verlauf des Tages auf und es wird sonnig, bei Temperaturen von zehn bis zwölf Grad, im Bergland von sieben bis zehn Grad.

In der Nacht zum Mittwoch kann es bei Temperaturen zwischen zwei und minus ein Grad in Bodennähe erneut frostig werden. Am Mittwoch erwartet der DWD neben einem Mix aus Sonne und Wolken ähnliche Temperaturen wie am Dienstag. (dpa)

8.45 Uhr: Grippe-Impfquote in Thüringen 2022 niedriger als vor Corona-Pandemie

Im vergangenen Herbst und Winter sind in Thüringen Dutzende Menschen an einer Virusgrippe gestorben. Ärzte raten zur Schutzimpfung. Doch die Impfquote in Thüringen ist niedrig. (dpa)

8.08 Uhr: Technik aus Jena weist Raumsonde den Weg zu weit entferntem Asteroiden

Die Raumsonde Psyche ist am Freitag mit Technik aus Jena an Bord ins All gestartet. Zwei Sternensensoren vom Typ Astro APS der Jena-Optronik GmbH werden an Bord der von Maxar Technologies gebauten Sonde den Weg zum Metall-Asteroiden Psyche zwischen Mars und Jupiter leiten.

6.40 Uhr: 59-Jährige wird Opfer von Online-Betrügern und verliert 18.000 Euro

Mit einem Trick verschafften sich Betrüger Zugriff auf das Konto einer 59-Jährigen in Geratal. Fast vier Stunden redeten die Täter auf ihr Opfer an einer vermeintlichen Support-Hotline ein. Die Frau hatte eine Meldung auf ihrem Laptop erhalten. (dpa)

